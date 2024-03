Saskia Burešová: Nikad si ne bih dopustila da budem nepristojna kod kuće

Jako čuvam svoju privatnost i pazim da nema previše razgovora, ipak imam samo jedan život pa se ne bih volio ponavljati. I tabloidi su me dugo ostavljali na miru, sve dok moje kolege nisu pomislile da sam besprijekoran…

To je u čovjeku, to je stvar obiteljskog odgoja i kulture koju smo morali održavati na televizijskom ekranu.

Jako, i samo na gore. Nažalost, to je ono što društvene mreže i anonimni postovi za raspravu rade, gdje ljudi iskaljuju svoje frustracije. I iako sam dugo u ovom poslu, svaki put me pogodi.

Najnezaboravniji datum je rođenje našeg sina, ovo je veliko životno iskustvo za svaku ženu. Tim više što nas sin još uvijek veseli. A tu su i male radosti. Krhotine koje čine život. Iako su moje ambicije u početku bile potpuno drugačije, željela sam se baviti glumom, put me sudbine odveo potpuno drugačije. U profesiju u kojoj stvarno uživam, cijeli život. I kad me ljudi na ulici zovu da im se sviđam, kažem sebi da radim posao koji ima nekog smisla. A to je vrlo važno.

Već vaša prva audicija. Bio je to čudan put sudbine za vas. Imao sam tada nekih problema, zamjerio sam se cijelom svijetu kad su mi poslali scenarij za emisiju Poštanski sandučić s Edom Hrubešom. Tražio je partnera. Nisam bio zainteresiran i bacio sam scenarij. Ali zvali su me doma! Tada nije bilo mobitela i slučajno sam bio doma. 300 djevojaka je bilo zainteresirano i svejedno su me zvale i inzistirale da dođu. A ja sam došao nespreman, kao nenapisano pismo. Ušla sam u najuži krug i na kraju su od četiri djevojke izabrali mene. Bio je to početni impuls. Radio sam u vojnoj redakciji u jednom apolitičnom dvotjedniku, tada me primijetio Vladimír Dvořák i rekao da im treba tako mlada djevojka za zabavne emisije. Tada su me primijetili urednici za djecu, glazbeni urednici, publicisti i otvorio mi se svijet. Ali stvarno sam uvjeren da to nije bila slučajnost. I zahvaljujem sudbini.

Vrlo. I kod nekoliko astrologa i grafologa se poklopilo. Rekli su mi da imam misiju ovdje na Zemlji prenijeti vrijedne informacije. I što je to? Ipak je to Kalendar!

Ja sam Lav na podznaku Djevice. Dakle, sve se skupi na tako čudan način, ali istina je da moram imati sve usklađeno i isplanirano. Imam popis obaveza i čekiram ih. Tako da sam pomalo Lav pedant, što je zapravo smiješna kombinacija.

Uvijek odgovaram da je, naravno, na početku ljubav, a onda razumijevanje, tolerancija, međusobno poštovanje, zajednički interesi. I to stvarno imamo. Nikad u životu nismo ni pomislili da ćemo se htjeti razvesti.

Kod nas je to zajednički dogovor. Čak i ako mi je muž u montaži, zovemo se jer si nedostajemo. Uživamo raditi zajedno, nosimo to sa sobom kući, uvijek nešto izmišljamo. Mentalno smo potpuno povezani.

Volimo putovati. Nakon revolucije htjeli smo sustići sve ostale, vidjeti Pariz, London i tako dalje. A inače, oboje volimo kino, kazalište, oboje uživamo u vrtu.

To je motor u meni, energija. Ne mogu ništa učiniti. Kad je bio covid i nismo mogli pucati, znao sam da te dane moram nečim ispuniti, da ih ne želim proživjeti uzalud. Tako sam počela učiti engleski, zapisivala sam zanimljive recepte i onda pekla kruh, kiflice, kolače, nosila poslastice cijeloj obitelji. I imao sam osjećaj korisnosti, što mi je jako važno.

Na DAMU sam išla na individualne satove kod profesora Halada i profesorice Vondrovicová, koje su predavale retoriku, učile me kako povisiti glas, pravilno disati i dobro govoriti. Spikeri su se jako pobrinuli za govor. Glumci i voditelji moraju se savršeno razumjeti, inače je pogrešno. Danas ne mari mnogo za to. Ali prije se na TV-u nije smjelo vulgarno pričati, a sada je drugačije. Što se mene tiče, kad čujem djecu kako psuju jedni druge na ulici, iako nisam pretjerano osjetljiva, uvijek me srce stisne.

Moj djed je bio ravnatelj suda u Plzeňu, bio je sposoban i cijenjen čak iu obitelji u kojoj je živio. Moj tata je bio prevoditelj i tumač, veliki intelektualac koji je znao osam svjetskih jezika. Mama je studirala slikarstvo, ali je na kraju odustala. Bili smo jako bliska obitelj, nikad si ne bih dopustio da budem bezobrazan kod kuće.

Iznad svega, uvijek sam želio postići više ciljeve tako što ću biti dobar, dobro naučiti struku, uživati ​​u njoj. Počela sam kao voditeljica, ali nakon što sam se udala za izvjesnog redatelja rečeno mi je da ne možemo raditi kao muž i žena u istoj redakciji. Tako sam prebačen u odjel prezentacija kao spiker programa. Što je bila vrlo lijepa profesija, ali imao sam vrlo ograničene mogućnosti moderiranja, što mi je davalo važne povratne informacije od izravnih gledatelja.

Strašno puno! Ne samo da su nas hvalili, nego su htjeli i savjet. Tretirali su nas kao nekakvu “Sally” koja savjetuje i pomaže. Povjeravali su nam svoje muke, a mi smo ih pokušavali otpisati.

Oko pet godina prije nego što je profesija kao takva prestala.

Dogovorio sam se s upravom televizije, jer su izmislili novu stvar: spikeri su se trebali izmjenjivati ​​u ciklusima. Dakle, trebali smo imati službu cijeli tjedan.

Apsolutno ne, a gledatelju nije bilo ni zanimljivo. Uostalom, čak i ako volite pečenicu, ne želite je jesti od ponedjeljka do nedjelje! Svatko je tada imao svog favorita, netko Hemala, netko Tomsa, netko Skarlandta… I veselili su im se. Svatko od nas imao je drugačiji način izražavanja i to nas je činilo drugačijima jedni od drugih. Otišla sam kao slobodnjak, vodila sam druge programe na televiziji, ali radila sam i eksterno kao spiker.

Imali smo istrenirano pamćenje. Ali kad me netko pitao što radim sve te sate dežurstva, odgovorio sam da smo odgovarali na pisma, učili tekstove napamet, koje smo u isto vrijeme uređivali, a završavalo je u pola dva ujutro. Zamislite da nas je u osam sati navečer gledala cijela Čehoslovačka, to je tremu činilo još većom.

Ali to je također bilo moderiranje prijenosa uživo. Sjećam se kako smo moji kolege i ja predstavili TýTý. Prijenos uživo, direktori svih televizijskih postaja, glumci, pjevači sjedili su u publici Glazbenog kazališta u Karlínu. Ja sam prva izašla na podij, a vizažisti su morali prekriti mrlje koje su iskočile od moje treme. Izašao sam i dočekao me veliki pljesak. Kao da sam živom vodom poliven, sve je ispalo iz mene, opustio sam se.

Svi smo mi zamjenjivi, nemam iluzija i jako sam skroman.

Mislim da bih bio dobar psiholog, imam određeni dar empatije, znam slušati i imam izvanredan osjećaj za pravdu. Mislim da bih mogao pomoći.

Ne samo svoje, brinem o zdravlju cijele obitelji. Ne kaže se uzalud da oženjeni muškarci dožive više godina jer se žene brinu o njima. I stvarno pazim da moj muž ide na sve preventivne preglede, a isto tako pazim i na sina i njegove cure. A to što sam sada postao zaštitno lice kampanje cijepljenja protiv gripe nije da nešto preporučujem, i da nemam osobnog iskustva, ja se redovito cijepim protiv gripe zadnjih dvadesetak godina. Zaista vjerujem da ako se čovjek cijepi protiv gripe, nije da je neće dobiti, može ju dobiti, ali tijek je puno blaži. A to je posebno važno u starijoj životnoj dobi jer svatko od nas ima neke tegobe, a u kombinaciji s gripom one mogu biti nepotrebno smrtonosne.

Volimo redovito ići u toplice. To sam naučio zadnjih godina. Ponekad na tjedan, ponekad na tri, u Františkovy Lázně ili u Karlovy Vary, u ugodan hotel nazvan po Goetheovoj ljubavnici. To je opuštajući boravak koji me uvijek ohrabri. Netko brine za tebe i brine o tebi, ne moraš ništa raditi, tako je divno. Svako jutro također vježbam, imam problema s kralježnicom pa je to obavezno. I samo se trudim živjeti zdravo, ne držim nikakve dijete, nikad nisam. Valjda mi je to u genima.

Uvijek se veselim snimanju Kalendara. Tamo smo nevjerojatna skupina i jako se veselimo što ćemo se vidjeti. Ja sam osoba prilično pozitivnog stava, pa se veselim proljeću, vrtu na vikendici, gdje idem sa svojim unukama, koje me jako vesele. Život s obitelji ima tako lijepu nadgradnju. Obitelj je jednostavno temelj.

SASKIA BUREŠOVA (77)

Rođena je u Slovačkoj

Sa suprugom, redateljem Petrom Obdržálekom, ima sina Petera

Od 1967. radi na čehoslovačkoj, a potom i češkoj televiziji

Trenutno moderira balove, komentira, ide uz program Hlasatele v akciju i ima puno emisija i razgovora s gledateljima

