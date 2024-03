Tvrdi kolač od sira s grudicama sira mora biti prošlost. Sada uživamo u slasticama koje su pahuljaste poput oblaka. Njihova priprema nije teška, ali ne bojte se eksperimentirati. Ispada da se ovaj sastojak može nositi s tim.

Torte od sira često se pojavljuju na našim stolovima. U svakom kućanstvu imaju drugačiji okus. Ipak, vrijedi napraviti ovaj kolač kako biste iznenadili svoje goste. Garantiram vam da ovako pahuljastu tortu od sira još niste jeli. Bit će uzbuđeni i tražiti recept.

Puffy puffy cheesecake recept. Vaši gosti će otvoriti usta od čuđenja i tražiti još

Cheesecake je neodoljiv. Ali treba ga znati pripremiti. Ispostavilo se da je sastojak koji tortu čini pahuljastom poput oblaka… šlag. Šlag. Za mnoge je ovaj proizvod veliko iznenađenje. Međutim, to me ne čudi. Ni ja sam mislila da to nije baš dobra ideja, ali isprobala sam recept i nikad neću raditi kolač od sira na drugi način.

Sastojci:

1 kg dvostruko mljevenog svježeg sira,

150 g hladnog maslaca,

250 g šećera u prahu,

11 jaja,

100 g krumpirovog škroba,

100 g pšeničnog brašna

pola žličice praška za pecivo,

1 žlica šećera,

nekoliko kapi arome vanilije,

400 ml hladnog vrhnja 30%,

2 pakiranja krem ​​pudinga.

Recept za najbolji pahuljasti kolač od sira. Priprema korak po korak

Način pripreme:

U zdjelu staviti maslac narezan na kockice, dodati prašak za pecivo, 100 g šećera u prahu, krumpirovo i pšenično brašno te dodati jedno jaje. Umijesite glatku masu. Ohladiti u hladnjaku 30 minuta i nakon vađenja njime obložiti dno kalupa. Prhko tijesto izbodite vilicom. Pecite 10-15 minuta na temperaturi od 180 °C. Odvojiti žumanjke od bjelanjaka pa ih izmiksati sa još 100 g šećera u prahu. Kad smjesa postane lagana i pjenasta, dodajte sir i prašak za puding. Miješajte dok se sastojci ne sjedine. U posebnoj posudi istucite bjelanjke s prstohvatom soli, ostatkom šećera u prahu i par kapi arome vanilije. Bjelanjke dodajte smjesi od skute. U posebnu zdjelu izlijte vrhnje, umutite ga i dodajte ostatku smjese. Smjesu lagano izmiješajte i prelijte preko pečene podloge. Cheesecake pecite 40 minuta na temperaturi od 180 °C. Zatim smanjite temperaturu na 160 stupnjeva i pecite još 20 do 25 minuta. Nakon pečenja ugasite pećnicu, otvorite vrata i pustite da se kolač potpuno ohladi. Poslužite ga kad se stvrdne. Dobar tek!

