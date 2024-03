Jagode se popularno uzgajaju zbog svog ukusa i široke kulinarske upotrebe. Međutim, ponekad donose slabe plodove. To može biti zbog činjenice da ove biljke daju najbogatiju žetvu samo u prve tri godine. Dakle, ako su naše jagode starije, isplati se nabaviti nove sadnice. Savjetovat ćemo vas kako ih njegovati i što dodati u teglice kako biste mogli uživati ​​u moru zdravih i sočnih plodova.

Ako želite imati obilnu berbu jagoda, trebali biste u prosjeku svake tri godine uzmite nove reznice sa starih biljaka. No, zahtijevaju dodatna ojačanja koja im možete osigurati na vrlo jednostavan način. Dovoljno je da u lonac stavite jedan od svojih omiljenih proizvoda koji će ih dobro nahraniti.

Kako pripremiti sadnice?

Jagode se mogu uzgajati u vrtu ili u posudama na balkonu ili terasi. Međutim, bez obzira na to gdje će rasti, vrlo je važno je pravilno pripremiti rezniceda biste dobili bogatu žetvu.

Da biste pripremili reznice, morate prije svega birajte zdrave biljke. U toj ulozi izvrsno će se pokazati starije biljke koje su stavljene na stranu. Također je važno odrezati sve njihove velike listove, korijenje i izdanke ako su već počeli izlaziti.

Tek nakon ovako pripremljene jagode možete krenuti sa sadnjom. Izuzetno je važno gnojiti biljke tijekom ovog procesa. U tom slučaju preporuča se prirodna prehrana. Za ukusnu i bogatu žetvu dovoljna je jedna priprema.

Što dodati u lonac za cvijeće kako biste uživali u bogatoj berbi?

Jagode je dobro prihraniti u ranoj fazi. U tu svrhu najbolje je koristiti prirodne sastojke koji će pospješiti njihov rast. Jedan takav primjer je popularno voće kao npr banana.

To je prirodni izvor kalij, magnezij, jod, fosfor i kalcij. Osim toga, obiluje mnogim vitaminima i drugim hranjivim tvarima koje će koristiti našim sadnicama, ojačati ih i ubrzati njihov rast.

Sve što nam treba je jedna kriška banane koju stavite u posudu sa sadnicom. Tako će u njemu hranjive tvari brzo proraditi i uskoro ćemo uživati ​​u ukusnim plodovima.

Kada saditi jagode u zemlju?

Kada se odlučite za uzgoj jagoda u vrtu, morate znati i kada ih posaditi u zemlju. Možeš ti to od sredine ožujka do sredine svibnja.

Naravno, tlo morate pripremiti unaprijed, a tek nekoliko dana nakon kopanja gredice, kada se tlo slegne, možete početi saditi jagode. osim toga dobro je tlo zaliti dan prije. Zatim se postavljaju biljke u redove udaljene 50 cm.

Što se tiče razmaka između pojedinih grmova, on bi trebao biti otprilike 20 do 30 cm. Važan je i za našu udobnost jer što je veći razmak između sadnica jagoda, to će nam kasnije biti zgodnije za berbu.

Povezani članci:

Ključni tretman u ožujku. U suprotnom, jagode ljeti neće uroditi plodom

Sada pomislite na jagode. Ljeti će donijeti ogromne plodove