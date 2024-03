Krastavci su jedno od naših najpopularnijih povrća. Možemo ih sijati direktno u tlo ili pripremiti presadnice. Malo je ljudi čulo za japansku metodu, koja osigurava da usjevi dobiju jake korijene i postanu otporni na bolesti.

Krastavci ne smiju nedostajati ni u jednom domaćinstvu. Možemo ih koristiti za pripremu konzervi i salata ili kao prilog za doručak ili ručak. Uzgoj ih nije težak pa se mnogi odlučuju posaditi ih u vrtu. To se može učiniti na tradicionalan način, sijanjem direktno u zemlju. Ipak, bolje rješenje je sadnice pripremiti unaprijed, točnije malo poznatom, ali učinkovitom japanskom metodom.

Što učiniti da krastavci bolje rastu? Posadite ih u piljevinu

Japanska metoda sastoji se u sadnji krastavaca u piljevinu. Možda će se isprva činiti čudnim, ali kada vidite rezultate, uvjerit ćete se. Vrlo je jednostavan, zbog čega ima sve više sljedbenika. Najvažnije je odabrati pravu piljevinu. Nemojte koristiti piljevinu od vlaknaste ploče ili iverice, jer sadrže veliki broj štetnih komponenti.

Odaberite piljevinu nakon prirodne obrade drva. Možete ih kupiti u pilani ili trgovini za kućne potrepštine. Nakon što ih donesete kući, operite ih tri puta kipućom vodom. Tako ćete se riješiti prašine i drugih nečistoća. Ovako pripremljenom piljevinom napunite 1/4 posude u koju ćete sijati krastavce. To može biti obična plastična kutija. Kad ste piljevinu usuli u posudu, prelijte je toplom vodom (ne kipućom) i lagano promiješajte.

Koliko dugo rastu krastavci? Japanska metoda ubrzava ovaj proces

Rasporedite sjemenke po površini. Ostavite razmake između njih kako bi mogle mirno rasti. Sve pokrijte mokrom piljevinom i zatvorite kutiju. Možete koristiti poklopac ili zamotati u foliju. Stavite krastavce na toplo mjesto. Prve izdanke trebali biste vidjeti nakon 3 dana. Zatim ih zalijte i premjestite posudu u svijetlu prostoriju. Nakon 10 dana pojavljuju se prvi listovi. To je znak da je vrijeme za presađivanje sadnica na njihovo konačno mjesto u vrtu. Piljevina je zadržala odgovarajuću razinu vlage, tako da će biljka imati jake korijene i jake stabljike. Također će biti otporan na bolesti. U normalnim okolnostima, krastavcima je potrebno 2 do 3 mjeseca da narastu. Ako ih posijete u svibnju, žet ćete u srpnju i kolovozu. Japanskom metodom povrće će rasti brže. Berbu ćete pobrati do 3 tjedna ranije.

