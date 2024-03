Riješite se plijesni u stanu ili kući jednom zauvijek: 5 koraka da je se riješite jednom zauvijek

Pretpostavljamo da kućne plijesni također pripadaju mikroskopskoj skupini gljivica koje uspijevaju u vlažnim uvjetima. Uglavnom se javljaju tamo gdje se vodena para opetovano kondenzira na hladnijim predmetima i održava ih trajno vlažnima. Uglavnom je u kupaonicama, kuhinjama ili oko prozora i ulaznih vrata. Tamo se gljivice pojavljuju kao smrdljive crne, ali ponekad i kao ružičaste, žute ili zelene mrlje.

Izvor: Youtube

1. Odgovarajuća vlažnost

Omjer između trenutnog udjela vodene pare i njezine količine koju bi zrak trebao imati pri punoj zasićenosti naziva se relativna vlažnost i izražava se u postocima. U stanu se idealnim smatra 40-60% pri temperaturi od oko 22°C (40-55% ljeti, 45-60% zimi), dok presuh zrak može uzrokovati probleme njegovim stanovnicima. Spustite li relativnu vlažnost zraka ispod 30% kako biste značajno ograničili stvaranje plijesni, isušit ćete dišne ​​putove i ugroziti obrambenu sposobnost organizma. Zato ljudi postavljaju ovlaživače zraka i uzgajaju više cvijeća.

Prije svega, kupite sobni higrometar, oni se prodaju po cijenama od 50 do 500 CZK. Uvijek ga ostavite duže vrijeme na mjestima gdje se stvara plijesan, kako biste mogli zabilježiti vrijednosti od kojih možete polaziti. Ako vlažnost tijekom dana osjetno varira, pokušajte pronaći razlog kada se to događa – primjerice, tijekom provjetravanja, kada grijete/ne grijete, kada ste/niste kod kuće, kada kuhate, idete u posjet itd. U skladu s tim, promijenite uvjete kada je higrometar pokazao 70% ili više. Ako je vrlo visoka vlažnost stabilna, morate promijeniti klimu u stanu.

2. Prirodno okruženje

Ako često prelazite iz optimalno zagrijane prostorije u negrijanu ili stalno hladnu prostoriju, vodena para će se intenzivnije kondenzirati na zidovima, povećavajući rizik od plijesni. Rješenje nije uopće ići tamo, nego stvoriti prirodno okruženje, odnosno napraviti da u cijelom stanu vlada ista klima.

Ne pretvarajte svoj stan u botanički vrt. Nekoliko sobnih cvjetova neće povećati vlažnost, ali nekoliko desetaka već može biti vidljivo. Pokušajte ih “zasaditi”, ograničite njihovu količinu ili promijenite sastav, zamijenite velike listove sukulentima ili kaktusima, koji ne isparavaju toliko vlage. Nemojte od kuhinje praviti pučku kuhinju. Ako imate napu s tzv. recirkulacijom, koja čisti zrak i vraća ga u prostoriju, zamijenite je odsisnom napom – ako je to tehnički moguće, naravno. Nemojte sušiti odjeću u kupaonici koja se uopće ili s poteškoćama ne prozračuje.

3. Strujanje zraka

Mikroskopske spore plijesni šire se zrakom zajedno s hranjivim tvarima, stoga ne smijete dopustiti da se negdje talože. Na primjer, iza namještaja, gdje je također hladniji zid, jer nema priliku zagrijati se. Stoga je važno da zrak slobodno struji u svim područjima. To ne znači propuh, već prirodnu cirkulaciju, gdje se topli zrak diže prema gore, a hladan dolje. Razmislite i o tome da, primjerice, kod zagrijavanja peći ta izmjena zraka može doći samo do određenog dijela prostorije, pa će hladnija mjesta ostati netaknuta, a plijesan će biti pogođena.

U sobama sklonim plijesni nemojte postavljati namještaj blizu zidova. Ako je moguće, ostavite otvorena vrata između prostorija u stanu, primjerice noću, kako bi zrak mogao slobodno strujati.

4. Redovito provjetravanje

To je najjednostavnija i najjeftinija prevencija te ujedno i najučinkovitija za većinu stanova. To će s jedne strane poboljšati klimu u stanu, as druge će cirkulirati zrak miješajući toplije i hladnije zone.

* Prozračite kratko ali intenzivno, u hladnijim danima kraće, kad je mraz dovoljno je i pet minuta. Preporuča se to činiti tri do četiri puta dnevno.

5. Antifungalne mjere

Kada je stan nedovoljno izoliran, plijesan se pojavljuje na mjestima koja se nazivaju toplinski mostovi – zidovi ili dovratnici tamo su hladniji od okoline. Na primjer, u starim vikendicama cijeli zidovi su hladni, a borbi protiv plijesni nema kraja. Kod ovakvih zgrada najprije je potrebno provjeriti ima li curenja i nije li polomljena izolacija između temelja i zidova u koju se onda diže podzemna vlaga.

Nabavite pročišćivač zraka, prodaju se po cijenama od 2.000 do 7.000 CZK. Djelotvorni su i protiv gljivica, jer iz zraka uklanjaju štetne tvari koje osim krutih mikroskopskih čestica mogu biti i spore gljivica.

Uklonite lokalna pojavljivanja u kutovima sobe ili oko kade sredstvom za dezinfekciju protiv gljivica. Dostupno ih je više i prodaju se po cijenama od 50 do 250 CZK ovisno o količini. Pošpricajte područje, ostavite neko vrijeme i zatim obrišite ostatke prljavštine. Međutim, vjerojatno ćete morati ponoviti postupak nekoliko puta.

Ne morate koristiti samo kemikalije, pokušajte s biološkim preparatom koji sadrži mikoparazitnu gljivicu (Pythium olygandrum), koji eliminira druge gljivice, uključujući plijesni. Kad ih se riješi, i sama “strada”. Testirali su mikoparazitnu gljivicu na Institutu za mikrobiologiju AV i jednostavni sprej zaštitio je vrlo pljesniv strop godinu dana. Preparate potražite u trgovinama pod opisom “pametna gljiva protiv gljivica”, platit ćete ih oko 300 CZK.

Plijesan se često razvija u spojevima, npr. između kade i zida, oko umivaonika i svugdje gdje se koriste silikonska brtvila. Zamijenite one koji su jako pogođeni brtvilom s anti-gljivičnom komponentom. Ulošci se prodaju po cijenama oko 250 CZK, a iskusni vodoinstalateri preporučuju akrilne umjesto samo silikonskih, jer bi trebali dulje odolijevati plijesni.

Ako se plijesan pojavi na velikim površinama, a ne možete otkriti uzrok, a kamoli ga na neki način ograničiti, nemojte se bojati obratiti se specijaliziranoj tvrtki. Međutim, to će nešto koštati. Tada se može koristiti ili sanirajuća žbuka, koja zahvaljujući porama uklanja zračnu vlagu sa zida, ili kemijsko injektiranje, kada se na vlažnom zidu stvara impregnacijski sloj koji sprječava njegovo dizanje.

Osušite svoje zidove takozvanom elektroosmozom, odnosno elektromagnetskim poljem koje stvara poseban uređaj.

Razmislite i o hidroizolaciji. Ali sve je to zapravo posao za tvrtku i zapravo izvan okvira ovog članka.

Što plijesni za stan vole?

Konstantna vlaga, vrućina, mjesta kondenzacije pare, nedovoljno strujanje zraka, prostorije bez izravne sunčeve svjetlosti i idealne podloge, odnosno one na kojima se lako hvataju hranjive tvari iz prašine. Imajte na umu da idealno može biti za 1 m3 zrak 3-6 tisuća spora.

povezani članci

Izvor: časopis Receptář