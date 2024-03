Riješite se madeža i madeža! Pokazat ćemo vam jednostavan način da to učinite! Ne morate kupovati skupa strašila ili zamke, jednostavno ništa. Ovaj će vodič dobro doći svakom vrtlaru

Krtica. Ova riječ je jedna od onih koje vrtlari mrze. Krtica može napraviti veliku štetu u vrtu. Vrlo je teško riješiti ga se. Ispiranje njegovih hodnika može biti nepraktično i skupo rješenje u vrijeme suše. Ali postoje i drugi načini da se riješite madeža, koji su puno jednostavniji i učinkovitiji. Pokazat ćemo vam jednu od njih.

Krtica također može biti korisna

Iako riječ krtica asocira na neugledne madeže u inače uređenom vrtu i oštećeno korijenje biljaka, istina je da krtica može biti i korisna. Krtica može oštetiti korijenje mladih biljaka, ali ne šteti odraslima. Dapače, svojim hodnicima pokazuje im uslugu, kad ih provjetri. Osim toga, krtice se hrane kukcima – uključujući i one koji bi mogli oštetiti vaše biljke.

Krtica, stvorenje zaštite

I to je jedan od razloga zašto se ne isplati ubiti krticu. Osim toga, potrebno je uzeti u obzir da je krtica zaštićeno biće. I zato je potrebno smisliti način kako se riješiti krtice na human način, a da ne oštetite tlo u svom vrtu (primjerice raznim kemikalijama). Naš vodič je jednostavan.

Kako se riješiti madeža

Činjenicu da imate krticu u svom vrtu prvenstveno prepoznajete po tome što se u vašem vrtu počnu pojavljivati ​​krtice. A to je osnova kako se riješiti madeža. Kada pronađete krticu, iskopajte zemlju koju je krtica izdubila. Vaš cilj je najbliži ulaz. To možete učiniti, na primjer, uz pomoć grane kojom ćete prekriti ulaz. Ne zaboravite da se tuneli za krtice mogu stvoriti vodoravno, ali su ulazi u njih okomiti. Onog trenutka kad pronađete ulaz u krtičnjak, očistite ga od nepotrebne zemlje. Sljedeći korak je umetanje glave ribe u ovaj ulaz. Pokušajte ga ugurati što dublje, a zatim ga prekrijte zemljom koju dobro nabijte. Tako ste pripremili zamku za krtice.

Druga faza

I onda samo čekaš. Riblja glava postupno se počinje raspadati. Hodnicima koje stvara krtica širi se neugodan miris, koji krtica ne voli. Zato bi radije napustio mjesto koje tako smrdi i izgubio svoju sljedeću kuću. Ne morate se brinuti da će riblja glava početi trunuti, jer dobiva zrak iz krtičjih hodnika. Činjenica da ste dobro nabili tlo iznad glave ribe stvorit će dovoljno vlage za razgradnju.

Ne odlažite madeže bez potrebe

Ako odlučite ne poduzimati nikakve mjere protiv madeža, samo ih se želite riješiti, važno je znati da je madežu potreban zrak. Stoga madeže ne uklanjajte tamo gdje vam to ne smeta previše. Ako je madež na neupadljivom mjestu, ostavite ga na miru. Njegovim uklanjanjem sprječavate ulazak zraka u hodnike. I krtica će morati ponovo doći do ovog pristupa zraku. To će učiniti stvaranjem novog madeža.