Riječ je o cvijeću koje cvate od proljeća do jeseni – krasit će vaš vrt gotovo cijele godine. Pogledajte ove popularne vrste

Ovo je cvijeće koje cvate od proljeća do jeseni. Većina ih je savršena za vrt, no neke se mogu uzgajati iu loncima i kutijama. Birajte posebno višegodišnje sorte jer imaju dugo vrijeme cvatnje. Ovdje su najljepše vrste cvijeća koje cvate od proljeća do jeseni.

Kako bi vaše cvijeće cvjetalo gotovo cijele godine, morate se pravilno brinuti o njemu. Ne radi se samo o zalijevanju i gnojidbi, već prije svega o redovitom uklanjanju ocvalih cvatova i pravilnoj rezidbi biljaka. Zahvaljujući ovim tretmanima potaknut ćete ih na obilan i dugotrajan rast i cvatnju. Sadržaj: Buddleja Petoprsnik Hortenzija Ruža Clematis Cvijeće koje cvate od proljeća do jeseni: budleja

Buddleia je prekrasna biljka koja mjesecima privlači leptire i oduševljava svojim neobičnim izgledom. Ovaj mirisni grm cvate od početka lipnja do listopada. Najčešće daje puno malih cvjetova skupljenih u velike, ukrasne stožaste cvatove. Najbolje se osjeća direktno u zemlji jer snažno raste. Izgleda prekrasno kao samostojeći grm, ali se također može penjati na rešetke ili vrtne mreže. Važno je ne presađivati ​​je prečesto – budleja je pričvršćena za mjesto na kojem raste i stalni položaj jedan je od čimbenika obilnog cvjetanja. Kako biste ih dodatno stimulirali, također je vrijedno podrezati buddleju barem jednom u sezoni. Cvijeće koje cvate od proljeća do jeseni: grmolika petoprsnica

Petoprsnik postoji u mnogim varijantama boja, a njegovi mali, gusto zbijeni cvjetovi lijepo izgledaju u svakom vrtu. Apikalni cvatovi su izuzetno dekorativni, i sami grm se vrlo lako uzgaja. Voli bujan rast pa mu se isplati osigurati dovoljno prostora. Savršena je kao biljka za raznobojne cvjetnjake, kao i biljka za veći kamenjar. Petoprsnik cvate od svibnja do listopada, a najveća brojnost javlja se u ljetnim mjesecima. U proljeće zahtijeva orezivanje i nakon cvatnje uklanjanje svih suhih cvatova. Cvijeće koje cvate od proljeća do jeseni: hortenzija

Hortenzija je pravi vrtni hit. Može se naći u gotovo svakom stambenom naselju, u parkovima i urbanim prostorima. Javlja se u mnoge sorte i boje, ali u svakom slučaju lijepo izgleda i izvanredan je vrtni ukras. Također je moguće uzgajati hortenzije na balkonu, ali nije svaka sorta prikladna za tu svrhu. Veliki, okrugli ili stožasti cvatovi obilno su prekriveni cvjetovima malih latica. Ako redovito uklanjate ocvale cvatove, biljka može kontinuirano cvjetati od lipnja do kraja rujna. Orezivanje hortenzije planirajte u proljeće i nikako ga nemojte činiti ljeti ili u jesen. Vidi također: Kako zaštititi hortenziju za zimu?

Kako uzgajati buket hortenziju?

Najčešće bolesti hortenzije

Kada i kako saditi hortenzije?

Kako promijeniti boju hortenzija?

Razmnožavanje hortenzija

Najbolje društvo za buket hortenzija

Zašto hortenzije ne cvjetaju?

Kako sušiti hortenzije? Cvjetovi koji cvjetaju od proljeća do jeseni: ruža

Ruže su, kao i hortenzije, iznimno popularna vrtna biljka. Ovisno o sorti, mogu rasti opušteno kao odvojeni grm ili biti element živice ili se popeti na pergole. Ruže obično počinju cvjetati početkom lipnja i traju do sredine jeseni, obično do prvog mraza. Baš kao i kod hortenzija, rezidbu ruža najbolje je planirati u proljeće, a tek u ljeto i jesen pobrati ocvale cvatove. Ruže lijepo izgledaju iu vrtu iu vazi kao rezano cvijeće. Vidi također: Kako uzgajati ruže penjačice?

Kada presaditi ruže?

Kako sušiti ruže?

Kako zaštititi ruže za zimu?

Kako ukorijeniti ruže sa stabljike? Cvijeće koje cvate od proljeća do jeseni: klematis

Clematis je prekrasna višegodišnja biljka koja je savršena za vrt, ali i kao penjačica za balkon. Mali izdanci savršeno vijugaju oko vrtnih rešetki i mreža, na pergolama, kao i strukturalnim zidovima i fasadama. Ako želite uživati dugo i obilno cvjetanje, odaberite sorte otporne na mraz. Većina klematisa prilično dobro podnosi zimu – biljka odbacuje lišće tijekom tog razdoblja i lako ponovno izraste u proljeće. Clematis obično cvate od lipnja do rujna, ali neke sorte zadržavaju zanimljive, pahuljaste plodove do prosinca.