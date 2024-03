Recept za mršavljenje izravno od TikTok trenera. Djeluje li stvarno?

Sanjate li o novoj, vitkijoj figuri za proljeće? Ako je tako, nedvojbeno pratite vijesti popularnih trenera na internetu. Nedavno je posebno promovirana metoda 4-1-1, no je li učinkovita? Provjerite što je 4-1-1 trening i isplati li ga se vježbati.

Što je 4-1-1 trening?

Trening 4-1-1 opisuje se kao fantastičan način za smanjenje tjelesne masnoće. Ukupno 6 tjedana pažljivo odabranog treninga učinit će da bore nastale zimi netragom nestanu. U čemu je čar ovog treninga? Je li ovo samo TikTok trik ili zapravo može potaknuti mršavljenje?

Sve popularniji trening 4-1-1 kombinira trening snage i . TikTok treneri, uključujući: Nicole Winter i Kelly Matthews potiču takve vježbe. Iako fraza 4-1-1 može zvučati novo, realnost je da se kombinirani treninzi dugo smatraju receptom za uspjeh kada je u pitanju gubitak masnoće.

Što je taktika 4-1-1? To nije ništa više od 6 treninga tjedno, najmanje 6 tjedana. 4 – ovaj broj označava trening snage (ili hipertrofiju). 1- je kardio fitness trening. Posljednji trening su opće vježbe koje jačaju i istežu cijelo tijelo, iako su neki ljudi, poput trenerice Kelly Matthews, za to da zadnji trening bude i kardio trening, ali nižeg intenziteta.

Najbolji treninzi za brzo mršavljenje

Zašto su vježbe snage u kombinaciji s kardio vježbama najbolji način za gubitak viška masnog tkiva? Brinuti se o snazi ​​mišića ne znači izgraditi vidljive mišiće. Umjesto toga, pruža izvrsnu osnovu za razvoj drugih aktivnosti i za mršavljenje.

To je zato što s više mišića sagorijevamo više kalorija od manje mišićave osobe iste tjelesne težine. Drugim riječima, izgradnja mišića povećava kalorijske potrebe vašeg tijela. Održavanjem pravilne prehrane pomažemo sagorijevanje masnog tkiva.

Još jedan poznati trener, Tyler Read, potvrđuje učinkovitost treninga snage u kombinaciji s kardio treninzima. Naglašava kako se na taj način gubi masno tkivo, gradi mišićna masa, ubrzava metabolizam i posljedično poboljšava izgled.

Prema propagatorici metode 4-1-1, Nicole Winter, šest treninga tjedno u sljedećih šest tjedana dat će zapažene rezultate. “Osjetit ćeš to za dva tjedna. Primijetit ćete to za četiri tjedna. Za šest tjedana čut ćete to od svojih prijatelja” – ovim riječima kondiciona trenerica preporučuje navedeni način treniranja.

Kako početi vježbati za sagorijevanje masti?

Ne zaboravite prilagoditi tjelesnu aktivnost svojim sposobnostima. Ako nismo imali naviku odraditi barem jedan trening tjedno, ideja o šest trening jedinica je pogrešna i može dovesti do ozljeda.

Sukcesivno treba povećavati broj treninga, njihovu duljinu, intenzitet i opterećenje. Za početak, umjesto trčanja dovoljne su šetnje, a umjesto teretane – aerobik s bučicama ili bocama malog kapaciteta umjesto bučica.

Vrijedi se naviknuti na redovitu aktivnost, 2-3 puta tjedno. Sve što je potrebno je duža šetnja ili vožnja biciklom kako biste počeli stvarati zdrave navike i novu sportsku figuru. Također biste trebali slušati svoje tijelo i u slučaju slabosti ili boli nakon treninga razgovarati o situaciji sa svojim liječnikom.

Također je vrijedno zapamtiti da, suprotno uvriježenom mišljenju, nakupljanje masnog tkiva nije uzrokovano samo unosom viška kalorija, već na njega utječu, između ostalog, hormonalni i metabolički poremećaji. Stoga prije početka treninga ili dijete trebate razgovarati o svojim planovima sa svojim liječnikom i obaviti potrebne pretrage.