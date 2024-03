Razmišljate li o ovogodišnjoj sadnji? Kako kombinirati biljke u vrtu prilikom sadnje

U sljedećem članku savjetovat ćemo vas kako ih najbolje kombinirati.

Možda niste ni znali da se neke biljke jako dobro osjećaju zajedno, dok druge to ne podnose. U vrtlarstvu možemo primijeniti različite trikove – pravilan smještaj, kao i promišljene kombinacije biljaka. I što time dobivamo? Barem bogatiji urod povrća, manje bolesti štetnika.

Postoji teorija da pojedine biljne vrste djeluju jedno na drugo. Odnosi među vrstama mogu biti različiti. Od obostrano korisnih odnosa do odnosa u kojima jedna vrsta živi na račun druge. Ispravno postavljanje može se spriječiti, na primjer eliminira se razmnožavanje štetnika i potreba za korištenjem agresivnih kemikalija. Bilo bi idealno za naš vrt da zajedno posadimo vrste koje se međusobno vole. Znate li koje su?

Osnovni preduvjeti uspješnog suživota su:

isti zahtjevi za tlo, hranjive tvari i vodu,

osjetljivost na svjetlost,

isti datum sadnje,

srodnost biljnih vrsta.

Kako ne bismo morali posezati za agresivnim kemikalijama gledajući kako se ponašaju pojedine biljne vrste. Kako se podržavaju u rastu, što privlači štetočine, a što, naprotiv, privlači korisne insekte. Međutim, sve preporuke treba prihvatiti “s određenom dozom predviđanja” i nastaviti metodom pokušaja i pogrešaka, budući da usjevi mogu različito reagirati u različitim klimatskim uvjetima. Ipak, vrijedi pokušati.

Raznolikost vrsta osigurava stvaranje visokokvalitetnog tla. Svaka biljna vrsta ima različite zahtjeve prema tlu, iz njega crpi različite hranjive tvari i različite količine vode.

Vrt bi trebao kopirati prirodu što je moguće bliže, gdje biljke prirodno stvaraju „saveze“ s biljkama koje na nas djeluju pozitivno ili neutralno. Mješovite kulture dobivaju sve više pristalica. Možda takva gredica neće biti baš estetski dopadljiva u usporedbi s kultiviranom cvjetnjakom, ali će svoju funkciju svakako ispuniti i imat ćemo zdrav i bogat organski urod.

Što koristite da bi uspjelo?

Hren + krumpir

Hren se jako dobro slaže s krumpirom, odbija ga krumpirova trakavica i povećava plodnost.

Luk + cikla i kamilica

Ove biljke imaju slične zahtjeve te se međusobno podupiru i štite luk od štetnika koji ga napadaju. Luk zaštititi dubina prije raka.

Zelena salata + mrkva + rotkvica

Ako se ne želite brinuti oko plijevljenja gredice s rotkvicama, zajedno s njima posadit ćemo salatu ili mrkvu u gredicu.

Raj

Želite li rajčice zaštititi od insekata koji napadaju korijenje, usišite ih u njihovoj blizini Afrikanci. Ako imate rajčice u stakleniku i želite izbjeći probleme s njegom, posadite ih blizu ulaza Gospina trava medicinski. Ako rajčice uzgajate izvan staklenika, možete ih posaditi u njihovoj blizini bosiljak, što poboljšava njihov apetit i rast. Također se očituju slični učinci paprena metvica.

Ostalo povrće

Zelena salata moguće je i kombinirati sa jagodeja ili s pastrnjak.

Peršin odbija lisne uši koje napadaju salatu.

Poriluk dobro radi s celer.

Celer on također vrlo dobro razumije s kupus te ga štiti od hrđe. Kombinacija celera s kamilicom i celera s porilukom međusobno se štite od nepoželjnih insekata.

Za mrkva i luk on je vrlo prikladan “susjed“ vrtni mažuran, koji obje vrste štiti od mrava i puževa. Istodobno im poboljšava visinu i apetit.

kaplar štiti mrkva prije vrtače mrkve.

Kupus sadimo već Ä ateliny. Djetelina daje kupusu dovoljno prikladnih hraniva, štiti ga od štetnika i sprječava rast korova u gredici kupusa.

krastavci tolerirati Zelena salata, cikla, poriluk, bosiljak, češnjak i kopar. Najbolje ih je kombinirati s koprom koji hvata štetočine krastavaca. Tako je i u slučaju graha. Međutim, takav kopar nije prikladan za konzumaciju. Bosiljak, s druge strane, štiti krastavce od pepelnice i, naprotiv, privlači većinu.

Ako trebaš češnjak zaštiti me od kuke, smršavit ću, usisavati kraj njega samt.

Prikladan zaštitnik rıbezlı prije nego što je hrđa pravi pelin.

Savjet: Ako počne kupus, brokula ili cvjetača ti se uvlačišsa svježim začinskim biljem (kadulja ili majčina dušica), zaštitite ih od puževa.

Ne smijemo kombinirati zajedno:

cikla i špinat

Napuknuta salata

grah i luk

rotkvica i kupus (privlače iste štetnike)

jagode i kupus

peršin i zelena salata

rajčice s paprikom

grašak/mah s lukom/lukom lukom

grah s komoračem

