Zaboravite na razbijena jaja prilikom kuhanja. Samo dodajte nekoliko kapi tekućine u vodu ili provjerite je li temperatura odgovarajuća i ovaj mučni problem će nestati. Otkrivamo koje kuhinjske trikove trebate znati prije Uskrsa. Tada će vaša uskršnja jaja biti lijepa i cijela!

Jaja su jedna od osnovnih namirnica za doručak, ali i proizvod koji se često koristi u mnogim jelima i pecivima. Nažalost, često pogrešan način kuhanja i vrijeme uzrokuju da ne izađu onako kako bismo željeli. Prava katastrofa su, međutim, napukle školjke koje dovode do “prekrasne katastrofe“. U nastavku detaljno objašnjavamo što učiniti kako bi školjka ostala netaknuta.

Da li vam kuhanje jaja ostavlja besane noći? Ovom metodom ljuska ne puca tijekom kuhanja

Idealna tvrdo kuhana jaja su ona čiji je bjelanjak potpuno stvrdnut, a kuhani žumanjak blago vlažan, ali ne tekuć. No, prava noćna mora koja može pokvariti doručak ili uskršnje kuhanje je napuknuta ljuska tijekom kuhanja, koja ne samo da onemogućuje pripremu uskrsnih jaja, već vam i oduzima apetit. Pa kako se to može spriječiti?

Kuhanje jaja je poslovična igračka, ali i velika umjetnost. Sekunde ponekad mogu odlučiti o savršenom rezultatu. Objasnit ćemo koliko treba trajati kuhanje da bi se postigao željeni rezultat i kako spriječiti pucanje ljuske. Prvo i ključno pravilo ovdje je temperatura. Prije kuhanja jaja je dobro izvaditi iz hladnjaka. Samo trideset minuta i problem s napuklom ljuskom brzo će nestati.

No, treba dodati da ponekad nije moguće spriječiti oštećenje jajeta tijekom toplinske obrade – neka jaja jednostavno imaju mikroskopske pukotine koje je teško vidjeti u trgovini, a to dovodi do curenja proteina.

Kako skuhati jaja da ne popucaju? Ovi trikovi će vam dobro doći za Uskrs

Planirate li skuhati više jaja, primjerice za salatu ili pripremiti impresivan prilog za goste, odaberite lonac većeg volumena. Nažalost, premali lonac može samo povećati rizik od pukotina. Jaja trebaju ležati u jednom sloju (ne jedno na drugom) i imati dovoljno prostora za slobodno kretanje tijekom kuhanja. Nekoliko kapi octa dodanih u vodu s jajima također čini čuda.

Još jedan trik je metoda igle. Tajna je u tome da probušite zaobljeni kraj ljuske prije nego što jaje stavite u kipuću vodu. To će osloboditi pritisak i spasiti naše jaje od pucanja. međutim, najlakši način je da jaja stavite u hladnu vodu i kuhate ih polako na laganoj vatri, a zatim mjerite vrijeme kuhanja od trenutka vrenja. Jaja će ispasti ukusna, estetska i nadasve besprijekorna!

