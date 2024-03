Proljetno čišćenje zamrzivača: Jednostavan, ali ujedno najbolji postupak i pravila organizacije

Ne znam za vašu kuću, ali naš zamrzivač ponekad nalikuje povijesnom dnevniku naše obitelji. Ovo je ovdje rođeno i toga je bilo dosta, ovdje smo kupili jedno veće pakiranje mesa i ovo je poseban začin iz azijske trgovine koji sam jednom kupila za juhu i treba ga držati na hladnom.

To je bilo prošle godine. Ili da bi već prošle dvije godine? Uostalom, u hladnjaku se hrana brže okreće, a pokvarenost obično otkrijete brzo nakon mirisanja.

Ali to se ne odnosi na zamrzivač, pa ponekad otkrijete blago pohranjeno tamo davno. Pogotovo ako stanu negdje straga. Zato se barem jednom godišnje isplati napraviti generalno čišćenje.

Odaberite dan kada će preko noći biti barem oko nule i bacite se na posao. Uz malo truda, gotovi ste za nekoliko sati i napravit ćete dovoljno mjesta prije nego što se pojavi prvi ovogodišnji usjev.

Svi van

Vjerojatno nije iznenađujuće da biste trebali početi tako da potpuno očistite sve police i ladice. Bacite kockice leda, bilo iz posude ili kockice leda, sve na stranu u veliki sudoper ili kantu i bacite kockice leda ravno u perilicu posuđa. Nakon godinu dana korištenja, definitivno to zaslužuje.

Zatim uzmite sve što želite spremiti i isjeckajte na kockice i krenite ravno van. Ili upotrijebite auto-hladnjak ili neki drugi način hlađenja kojim se možete privremeno prepustiti hrani.

Što se baca

Odmah pri čišćenju razmislite o tome što će se vratiti u zamrzivač, a što će, naprotiv, otići u spremnik. Možda ćete morati potisnuti svog unutarnjeg ekologa i primjedbe o besmislenom rasipanju. Ali zamrzivač jednostavno nije vječno skladište.

Stoga bacite sve što je vidljivo opečeno mrazom – ima bijelu glazuru sličnu onoj na prozorima. Događa se to sa stvarima koje niste pospremili u sasvim prikladno pakiranje ili su predugo stajale unutra.

Riješite se svega što jednostavno više ne želite jesti. Teška je to odluka, ali ako ne izgleda vrlo primamljivo, ne znate kada ste ga zapravo stavili u zamrzivač i to je “nešto što je jednom ostalo od nedjeljnog ručka i mislili smo to ponijeti sa sobom vikendica, ali to se nije dogodilo”, pripada u smeće.

Naravno, olakšat će vam posao ako ste bili pažljivi i opisali pakete. Tada možete jednostavno slijediti tablicu i jednostavno izbaciti ono čemu je već istekao rok trajanja u zamrzivač. Na kraju pokupite sve što je ispalo – posljednje kuglice graška, dva cvjetića cvjetače iza ladice, nekoliko čipsa. Napravite mjesta za sljedeći dio posla.

Bez glazure

Ako u zamrzivaču ima samo nekoliko mjesta na kojima se nakupio led, lagano ih otopite jer i mala količina glazure nepotrebno povećava potrošnju. Krpom namočenom u toplu vodu ili eventualno sušilom za kosu postupno otopite inje i osušite ga npr. ručnikom.

Ali ako je mraz veći, svakako se isplati potpuno odlediti uređaj. Isključite ga ili odspojite utikač, prekrijte vrata velikom krpom ili ručnikom i pričekajte da glazura popusti. Onda se nemojte bojati nježno odlomiti velike komade, kako bi posao bio brži.

A želite li sve ubrzati, u zamrzivač možete staviti lonac s vrućom vodom, što će vam pomoći da se mraz otopi prije. Ako ima mrlja, očistite ih kao što biste očistili hladnjak.

Dakle po mogućnosti mlakom vodom pomiješanom s bijelim octom u omjeru 2:1 te ih prebrišite krpom od mikrofibre. Smrznute ostatke hrane najbolje je čistiti krpom namočenom u toplu vodu.

Natrag s ravnotežom

Kada hranu vratite u čisti zamrzivač, pokušajte unaprijed isplanirati gdje bi sve moglo biti. Sami najbolje znate zauzima li vam najviše mjesta meso ili povrće iz vrta, treba li vam ljeti više mjesta za sladoled za unuke ili puno leda za koktele.

U skladu s tim, dodijelite prostor svakoj vrsti i pokušajte održati ovaj red. Možda za godinu dana pri sljedećem čišćenju ustanovite da niste ništa bacili i, osim brisanja, budete gotovi za čas.

Koliko traje?

Naravno, zamrzivač će produljiti vijek trajanja namirnica, ali ne unedogled. U tablici možete pronaći okvirna vremena konzumacije pojedinih vrsta namirnica:

svježe povrće: 9 mjeseci

plod: 10-12 mjeseci

gljive: najviše 12 mjeseci

bilje: maksimalno 12 mjeseci

Perad: 6-8 mjeseci

svinjetina i govedina: 6-12 mjeseci, što je mršavija to duže

mljeveno meso: maksimalno 2 mjeseca

riba: maksimalno 6 mjeseci

pecivo: 1-2 mjeseca

maslac: 6 mjeseci

poluproizvodi: maksimalno 12 mjeseci

3 osnovna pravila za organiziranje zamrzivača

Što je ujednačeniji, sljedeći put će biti potrebno manje čišćenja.

Voće u jednoj ladici, meso zajedno, kao i sladoledi. Tako ćete vidjeti koliko i što gdje imate, manje ćete tražiti, a i smanjit ćete vjerojatnost da ćete zaboraviti da ste već nešto kupili. I prije nego što ga otkrijete, bit će nepotrebno pokvaren.

Kutije su dobre i prikladne za gotova jela, juhe ili umake (kupujte samo plastične za zamrzivač). Međutim, ponekad mogu zauzeti previše prostora. Ako želite iskoristiti zamrzivač do zadnjeg dijela, bolje su vrećice koje se mogu zatvoriti.

Zamrznite hranu u njima ravno u obliku lijepog pakiranja prije nego što je složite s drugim namirnicama.

Svako pakiranje označite ne samo opisom sadržaja (čak i ako se čini potpuno očitim u trenutku kada ga stavljate u zamrzivač), već prvenstveno datumom kada ste ga ovdje stavili. Tako ćete uvijek biti sigurni da ne jedete nešto što se možda davno pokvarilo.

I naravno, datiranje će vam uvelike olakšati daljnju konzumaciju i čišćenje jer ćete znati koje pakiranje treba preraditi, a koje može pričekati do sljedećeg kuhanja ili pečenja.

