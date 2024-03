Proljeće dolazi, a mi ćemo podijeliti nekoliko jednostavnih trikova i savjeta vrhunskog belgijskog vrtlara kako biste imali vrt na kojem će vam svi zavidjeti!

Jeste li među onima koji posjeduju vrt? Posjedujete li i zemljište ili podrum, starim komadima možete svoju oazu mira učiniti još ljepšom. Stoga potražite po svojim domovima ono što biste vjerojatno bacili. Možete koristiti gotovo sve. Pogledajte od čega možete dočarati prekrasan ukras.

Palete kao modni trend

Danas su palete vrlo popularne pri sastavljanju namještaja. Kod kuće možete imati krevet od paleta ili raznih ormarića. Alternativno, možete napraviti vrtni namještaj. Izvana je ova opcija vrlo dobra, ali ako želite koristiti palete unutar kuće ili stana, pazite da palete nisu impregnirane opasnim kemikalijama. Također možete koristiti paletu za stvaranje prekrasnog zida u koji ćete posaditi cvijeće. Vrt će biti pun boja.

Stari bicikl će i dalje služiti

Ako negdje u staji imate stari bicikl koji više nitko neće voziti, iskoristite ga kao ukras vrta. Dovoljno ga je obojati nekom lijepom ljetnom bojom, ispred upravljača i iza sjedala objesiti košaru u koju ćemo posaditi cvijeće i gotovo. Na taj način bicikl nećete morati odvoziti na otpad, niti na odlagalište, ali će i dalje služiti kao maštovit ukras.

Krevet poput velikog lonca

Ako kod kuće imate barem okvir za krevet, po mogućnosti metalni, već imate prekrasnu obrubljenu gredicu u koju možete posaditi veliki broj cvjetova jarkih boja. Jednako dobro će poslužiti i stare prskalice, košare, kante i slično. Pustite mašti na volju i pretvorite svoj vrt u botanički vrt. A kakvo cvijeće možete posaditi u takve posude?

frezija

begonije

dalije

petunija

Begonije cvjetaju vrlo obilno, pa daju lijepe boje, a također ih nije teško njegovati. Frezija lijepo miriše i može se naći u mnogim varijantama boja. Biljka je viša i također prekrasno miriše. Petunije najčešće viđamo na balkonima, traže sunčano i toplo mjesto. Kada spojite sve navedene vrste biljaka, već za nekoliko mjeseci uživat ćete u prekrasnim bojama. Ali u ponudi ćete pronaći i mnoge druge lijepe biljke. Ako volite eksperimentirati, isprobajte teže vrste biljaka. Svakako ću vam zahvaliti na brizi svim cvijećem. U osnovi možete koristiti što god želite u vrtu. Od traktora do kotača. Ovisi volite li i ukrasni vrt. Nakon toga preostaje vam samo kupiti različito cvijeće i vašoj mašti nema granica. Tada će se ljeti svi diviti vašem vrtu. Također možete napraviti prekrasne posude za cvijeće od starih cipela, starih cipela, šalica i lonaca. Ako nemate vrt, prekrasan ambijent za opuštanje možete stvoriti na balkonu. A ako ni to, nitko ne kaže da ljetno cvijeće ne možete imati kod kuće. Stalo vam je da se ljeti osjećate dobro u svom vrtu? Ili više volite jednostavan vrt i mislite da što manje posla, to bolje?