Procvat će, ali ne bez pravog poticaja. Kako potaknuti zamiokulku na cvjetanje?

Mirno se prilagođava svim uvjetima i odupire se čak i pokušajima početnika biljnih amatera. Zamiokulkas se čini kao oklopna biljka kojoj ne treba puno da bude sretna. Ispostavilo se da biljka krije tajnu koju malo tko otkriva. Ne znaju svi da je zamiokulkas sposoban za bujno cvjetanje. Potreban vam je samo pravi pristup.

Zamiokulka se smatra jednom od najmanje zahtjevnih vrsta koja uspijeva i kod početnika.

Optimalna temperatura na kojoj se zamiokulkas najbolje osjeća je 22-25 °C (72-77 °F). Ako crta na termometru padne ispod 10 stupnjeva. °C, biljka odmah ugine i ne daje više novih listova.

Slab razvoj biljke i pogoršanje kvalitete lišća mogu ukazivati ​​na to da je zamiokulku potrebno presaditi u veću posudu.

Kako izazvati cvjetanje zamiokulke?

Iako se čini malo vjerojatnim, zamiokulkas može dati bujne cvatove. To je obično slučaj u divljini, ali domaće vrste su daleko od toga da su osuđene na propast. Da bi nas oduševio izgledom cvjetova, u početku se moraju osigurati pravi uvjeti za rast. Sustavno i strpljivo djelovanje može dovesti do toga da jednog dana u posudi možemo primijetiti žute, stožaste cvjetove koji mogu doseći duljinu i do 7 cm.

Mnogi ljudi pretpostavljaju da se zamiokok najbolje osjeća kada ga se ostavi na miru i povremeno ga zalije. Istina je da je biljka dobro prilagođena prilično teškim uvjetima, ali bez odgovarajuće njege ne možemo očekivati ​​da će krasiti cvijećem.

Što zamiokulka treba za cvjetanje?

Biljka prirodno dolazi iz Afrike, gdje je klima istinski tropska. Bit će mu teško pružiti potpuno iste uvjete kod kuće, ali on može biti inspiriran njima. Prvenstveno je za to zaslužan sličan doživljaj zbog odgovarajuće vlažnosti zraka koja biljci daje jasan signal da je sigurno za razvoj cvjetova. Kako se može povećati vlažnost zraka u prostoriji? Ovlaživači zraka su najbolje rješenje za to, postavljanje razine na oko 50-60%.

Što još može spriječiti cvjetanje klematisa? Biljka se najbolje osjeća na toplom suncu, pa ako je postavite u tamni i hladni kut, možete postići suprotan učinak. Zamiokulka treba biti izložena svjetlu 16 sati dnevno. Također je dobra ideja uključiti potpuna razdoblja odmora pri nižim temperaturama u sustav njege.

Gnojivo za poticanje rasta zamiokulke

Prije nego što nahranite svog zamookulusa domaćim pripravkom kako biste mu dali energiju potrebnu za zdrav rast, neće škoditi upoznati se s njegovim potrebama. Vrtlari jasno daju do znanja da čak ni najotpornija biljka neće dugo trajati ako ne vodimo računa o odgovarajućoj razini dušika. U kojim pripravcima se nalazi ovaj sastojak? Ispostavilo se da ne trebamo žuriti u vrtnu trgovinu. Samo trebamo pronaći paket u našem ormaru. od želatine. Malo pakiranje dovoljno je za izradu hranjivim tvarima bogatog gnojiva koje će učiniti da lišće zamiokule zablista od čistoće.

Jednostavno gnojivo se pravi od žličice želatine i 200 ml tople vode. Oba sastojka dobro pomiješajte u maloj posudi i ostavite da se ohladi. Zatim dodajte još tri šalice prokuhane i ohlađene vode. Ovu smjesu ulijte u čistu posudu i zalijte biljku jednom mjesečno. Kakve efekte možemo očekivati? Prvo, korijenje postaje jače, a lišće zamiokule postaje intenzivnije u boji.

Banana gnojivo za biljke

Slatko meso skriveno ispod kore banane brzo utažuje apetit, pa je vrijedi staviti kao samostalnu međuobrok. Voće ima značajan kulinarski i, zanimljivo, hortikulturni potencijal. Međutim, tijekom vrtlarstva ili njege biljaka, uključujući zamiokulc, vrijedi ga staviti ne iznutra, već na ostatke koji se obično bacaju.

Uklanjanje kore od banane rasipanje je vrijedne sirovine. Ovaj otpad je bogat kalijem, fosforom, kalcijem ili sumporom koji su neophodni elementi za pravilan razvoj biljaka. Kako ih možemo upotrijebiti za izradu domaćeg pripravka koji je privlačan zamiokulturama?

Počnimo tako što ćemo oguliti i isprati koru banane pod toplom vodom. Sljedeći korak je narezati ga na manje komade i staviti u posudu. Koru prelijte litrom vruće i tople vode, poklopite i ostavite na hladnom mjestu 48 sati. Nakon dva dana tekućinu sakupljenu u boci procijedite u čistu posudu, razrijedite 1:1 srazmjerno vodi i dalje zalijevati zamokuli. Domaći pripravak najbolje je koristiti dva puta mjesečno i ne samo da ćete biti nagrađeni svježijim izgledom, već i povećati šanse za poticanje biljke na cvatnju.

Povezani članci: