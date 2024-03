Pročitajte provjerene savjete kako otjerati krticu iz vrta. I ne smiješ ga ubiti, samo ga protjerati!

Svaki ga vrtlar susreće s vremena na vrijeme, ali samo rijetki imaju pozitivne osjećaje kada pogledaju travnjak s desecima krtičnjaka.

Mišićavost madeža izravno je proporcionalna njegovoj izdržljivosti.

I ne smijete ga ubiti, samo ga protjerati.

Evo provjerenih savjeta kako to učiniti:

Borba s malim uljezom može se razvući nekoliko mjeseci ili čak godina.

Niti jedna metoda nije 100% pouzdana, štoviše, madež je zakonom zaštićen pa ga ne smijete ubiti niti mu na bilo koji način ozlijediti.

Suočili biste se s finom i možda grižnjom savjesti.

Ne preostaje mu nego boriti se, odnosno suživjeti s njim, pokušavajući pronaći ono najpozitivnije.

Kod kopanja krtičnjaka možete se i tješiti, uglavnom tijekom cijele godine, jer krtica ne poznaje godišnje doba i kopa kad god hoće.

Pojava krtice znači da je tlo u vašem vrtu u dobrom stanju.

Kvalitetan travnjak uz redovito zalijevanje i košnju pun je života i stoga je prikladan izvor hrane za krtice.

Osim toga, zemlja s ugraviranim crnim uljezima je lijepo skyprened i možete je koristiti za cvjetne gredice.

Rečeno je da će pomoći nesmrtonosne zamke ili nekastrirana mačka

Travnjak pun krtičnjaka i podzemnih prolaza, koji se ruše pod sjenom čovjeka kad hoda,

su neugodne posljedice prisutnosti madeža.

I naravno potkopavanje biljaka koje umiru zbog oštećenog korijenja.

Evo nekoliko načina da ga se riješite:

Stručnjaci tvrde da je najučinkovitija metoda nabaviti mačku.

Možete pokušati postaviti zamke, ali samo one koje ne ubijaju životinju.

Ako uspijete uhvatiti životinju, trebate je premjestiti na drugu zelenu površinu izvan kuće.

Cijevne zamke moraju se redovito provjeravati kako životinja uhvaćena unutra ne bi patila.

I stručnjaci i laici imaju relativno dobra iskustva s raznim mehaničkim plovcima.

(npr. u obliku PET boca na metalnoj šipki, kotača i sl.),

koji rade samo kad puše vjetar.

Također je moguće investirati u razne elektronske ili solarne tjerače krtica, koji tjeraju uz pomoć vibracija koje se šire tlom ili uz pomoć zvuka.

Što je podzemna krtica?

Crno-smeđi sisavac dugačak je 10 do 12 cm i težak oko 80 grama.

Kao kukcojed, hrani se prvenstveno kukcima i njihovim ličinkama, ali se također nosi s gušterima, žabama i miševima te tako čisti vrt od mnogih nametnika.

Na kiši pojede gotovo onoliko crva koliko je težak.

U podzemlju ima složenu mrežu hodnika, od kojih neki služe kao boravište, ali i okolni, u kojima love krtice.

Sluhom i njuhom traži plijen, kopa tlo dobro prilagođenim i snažnim prednjim nogama.

Živi do pet godina, ženke okote tri do sedam mladunaca u proljeće, mlade krtice su sljedeće godine sposobne za reprodukciju.

Radi li ili ne?

Usisajte biljke koje krtice ne vole, na primjer kadife, češnjak ili sedum, izbjegavat će ih.

Krtica je kukcožder pa joj blago aromatične biljke ne smetaju previše.

Sve dok u tlu ima dovoljno organske tvari, npr. kiše ovaca, ona će biti zadovoljena i uz prisutnost gore navedenih biljaka.

Krtice se često nalaze u gredicama jednogodišnjih biljaka i među češnjakom.

Ove biljke obično smetaju glodavcima, koji su biljojedi.

Iz našeg iskustva samo su smrdljive lukovice krážovská krune učinkovite protiv madeža.

Ovako posađenom gredicom doista se izbjegavaju madeži.

SAVJET: Koristite svježu limunovu koru, pseću i mačju dlaku, svježi sir, lišće oraha.

Vrtlari pokušavaju otjerati krtice, primjerice, omotima od raznih aromatičnih sireva, neki čak pojedu komad Romadure kao međuobrok.

Međutim, s tim gozbama nećete postići veći uspjeh.

Pseće i mačje krzno ili ljudska dlaka doista mogu djelovati, poput, primjerice, kuna, krtica po tim mirisima može otkriti grabežljivca.

U slučaju korištenja krzna, neće se htjeti vraćati čak ni na šire područje, jer predator u pravilu ima veće područje od krtice.

SAVJET: U madež stavite staru krpu ili novine natopljene benzinom ili naftalinom.

Vrtlari se ovom metodom sigurno ne služe previše.

Za očekivati ​​je da će krticama smetati benzin i naftalin, no one će vjerojatno izbjegavati to mjesto i pronaći drugi način.

SAVJET: Zadimite krticu dimilicom.

Da. Dimnjak radi.

Dimljenje se također često koristi, na primjer s dimom iz dvotaktnih motora, na primjer motornih pila.

SAVJET: Mamci plove, na primjer PET boce na metalnoj šipki ili vjetrenjače.

Imamo vrlo dobra iskustva s ovom metodom.

SAVJET: Koristite posebne ultrazvučne uređaje.

Relativno su skupi i njihova učinkovitost s vremenom opada.

Krtica se brzo navikne na promjenu frekvencija.

Zatim se vraća na mjesto gdje ima dovoljno hrane.

SAVJET: Posadite posebnu zamku u zemlju.

Ovo je opet skuplje rješenje.

Kad zamka nije dobro zakopana, krtica je može samo napuniti glinom i obići drugim putem.

SAVJET: Pričekajte da madež pocrveni, uhvatite ga u kantu i odnesite jako daleko.

Zvuči lijepo i efektno na prvi pogled.

Ali vrlo je vjerojatno da još jedna krtica također zadire u ispražnjeno područje.

SAVJET: Isperite madež vodom.

Značajke mogu biti vrlo različite.

Hodnici krtice su relativno veliki, a tlo je obično rahlo.

Dakle, voda ne mora uvijek doći do rupe u kojoj se nalazi krtica, a koja je na određenoj dubini vodoravna.

Nekoliko savjeta:

Među modernijim “oružjima” je zvučni elektronički elektrošoker.

Ali obično i dalje imaju istu frekvenciju,

pa će neko vrijeme krtica biti odvraćena,

ali s vremenom se navikne na zvuk i veselo nastavi svoj posao.

Krtica voli mir, pa mu općenito smeta buka.

Stoga često koristite kosilicu.

Usisavač možete uključiti i na rikverc i cjevčicom upuhati zrak u madeže.

Ni najotporniji stanar neće dugo izdržati!

Možete se kladiti i na benzin

Kaže se da je jednostavna metoda da se metalna cijev uroni u madeže i na nju stavi PET boca.

Zarežite ga po središnjem dijelu tako da se oblikuje kotačić.

Buka koju stvara varira ovisno o jačini vjetra.

Nakon nekog vremena, krtica prestaje uživati ​​u tome i prelazi na susjede.

Iskusni vrtlari tvrde da krtice apsolutno ne mirišu na benzin.

Namočite novine ili krpe i stavite ih u krtičnjake.

Miris u hodnicima odvratit će krticu od kopanja, a ako strpljivo ponavljate ovaj postupak, zasitit će se i preselit će se drugamo.