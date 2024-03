Privucite uspjeh, sreću i samopouzdanje s pravom bojom za manikuru

Dopustite da vas očara čarolija nalakiranih noktiju

Nosite li toniranu odjeću, obuću i modne dodatke, imate li lijepu kosu ili više volite malo prkosa, punka ili bohoa, streetweara ili pak gotha? Nije važno. Svi, ako želite, možemo imati lijepe njegovane nokte.

Izvor: Youtube

Nalakirani nokti kao manifestacija sebe

Čuli ste za “čaroliju glamura”! Ovo će vas zabaviti! To je gotovo kao razgovor cvijeća. U 19. stoljeću, kada je govor o cvijeću bio na vrhuncu popularnosti, svaki je cvijet imao svoje skriveno značenje, a bitne su bile i boje i kombinacije cvijeća. Dok je crvena ruža predstavljala strastvenu ljubav, što je i danas istinito, ljubičica je bila simbol skromnosti. Cvijećem su ljudi pokazivali svoje osjećaje prema okolini odnosno određenom daru, prenosili poruke jedni drugima.

Ali čarolija glamura tiče se noktiju, a riječ “manifest” je u središtu ovako koncipiranog nail arta! Očitujte svoje stanje uma, raspoloženje, ciljeve i snove. Vaše ruke, odnosno nokti, dio su gestikuliranja i govora tijela. Čak i bez nalakiranih noktiju, vaše ruke šalju puno signala okolini koje svatko od nas podsvjesno povezuje s različitim stvarima. Ruke, grudi i nokti dio su komunikacije i možete viknuti: “Volim te strastveno!” ili “Ja sam s drugog planeta, bolje da me ignoriraš” baš kao na jeziku cvijeća.

Koje je značenje boje nalakiranih noktiju?

Kako nitko ne govori? Boja boje, ali i linije, slike ili drugi detalji trebaju odražavati ono što vama odgovara i što želite. Čeznete li biti žena s crvenim pandžama ili netko sa smajlićem na srednjem prstu? Obje su značajne manifestacije, i obje nedvojbeno izražavaju ne samo trend, već i tko ste ili tko želite biti. Jer se računaju želje i projekcije, kao i vaše geste.

Što se značenja boja tiče, tu nema ničeg revolucionarnog. Boje percipiramo manje-više na isti način, bilo da je riječ o lakiranju spavaće sobe ili noktiju.

Bijela je nevina, nova, čista, nježna, ali i svečana u kombinacijama s npr. zlatnom. Također simbolizira korekciju i balansiranje, ravnotežu.

Žuta je optimistična, boja sunca, živahna i puna nade. Vežemo ga i uz putovanja.

Narančasta je vatrena, predstavlja energiju i također je povezana s kreativnošću ili ekscentričnošću. Žuta i narančasta ili smeđa također mogu biti zemljane, prirodne, duševne i zaštitničke, ali te se nijanse rijetko koriste u umjetnosti noktiju.

Crvena je također energična, strastvena, odvažna i asocira na krv, seks ili jednostavno na činjenicu da “mogu si to priuštiti”. Samo snaga! Ali i hrabrosti.

Ružičasta je nježna, puna ljubavi, emotivna, ali i suosjećajna i opuštena, djevojačka i skromna.

Ljubičasta je, s druge strane, mistična i spiritualna, boja transformacije povezana sa psihom, snovima ili proricanjem. U posljednjih nekoliko godina ljubičasta se pojavljuje prvenstveno kao zvjezdano nebo ili boja svemira.

Plava je dobra, ali i mirna, povjerljiva i boja mira. Djeluje opuštajuće i osvježavajuće, ali također predstavlja ravnotežu ili božansku povezanost, komunikaciju i smirenost. Neke sive također imaju sličan učinak.

Čak i zelena može biti vrlo svježa, ali ovisi i o nijansi. Ali uglavnom je prirodna i harmonična, boja rasta i blagostanja, obilja i plodnosti.

Crna je nepogrešiva ​​i donekle predstavlja i snagu ili prkos, ali i eleganciju. Također je i boja zaštite ili veze u čaroliji glamura.

Metalne boje simboliziraju eleganciju, luksuz i zvijezde nadohvat ruke. Zlato je povezano sa srećom, srebro štiti, može biti povezano sa psihom i magijom.

Beskrajne mogućnosti kombinacija boja mogu se upotpuniti i raznim tehnikama ukrašavanja, slikama i sl. Ljudi manje-više jednako percipiraju i simboliku slika, tako da ne morate brinuti o razumijevanju signala koje šaljete okolini. Osim toga, manifestirate sebe, odnosno viziju sebe. Nije te briga hoće li ljudi oko tebe to razumjeti, važno je da ti to znaš. Svakako se možete osloniti na magiju svoje podsvijesti, dok se to ne može reći za druge linije.

povezani članci

Izvori: glamour.com, belletag.com