Prije nego posegnete za lijekovima, dajte priliku učinkovitim domaćim sirupima: riješite se kašlja i spriječite prehladu bez kemikalija

Pripremite s nama provjerene kućne lijekove za kašalj i prehladu.

Osim lijepo obojenog lišća, jesen sa sobom nosi, nažalost, i sjenovite strane. Virusi bujaju u jesen, pa mnogi od nas doživljavaju neugodnosti u obliku prehlade i kašlja.

Srećom, u prirodi možemo naći mnogo toga. Ako trebate podržati obranu organizma ili već patite od kašlja ili prehlade, isprobajte naše savjete.

Domaći sirupi protiv kašlja i prehlade

1. Sirup protiv kašlja od luka

Provjereni lijek naših majki i baka je sirup od luka ili čaj od luka. Iako nekima okus može predstavljati nepremostiv problem, ako ga prebolite, sirup od luka zapravo je odlična pomoć protiv kašlja.

Kako napraviti sirup od luka

Priprema je jednostavna: luk narežite, stavite u staklenku s poklopcem, dodajte med i stavite u hladnjak. Luk će zajedno s medom pustiti sok koji dajemo kao lijek po žlicu tijekom dana. Za one koji ne mogu piti med, moguće ga je zamijeniti drugim zaslađivačem, primjerice običnim šećerom. Sirup se mora pripremati svaki dan svjež.

Obični luk može se pohvaliti doista izuzetnim ljekovitim djelovanjem. Sadrži eterična ulja koja ublažavaju kašalj, pospješuju iskašljavanje sluzi te općenito djeluju antibakterijski i antivirusno.

Čaj od luka

Kao alternativa prikladan je i čaj od luka. Idealan u kombinaciji s mažuranom koji je također odličan pomoćnik kod prehlade i kašlja. Pripremamo ga od nasjeckanog luka i sušenog mažurana, koje prelijemo vrućom vodom, ostavimo da odstoji 10-15 minuta i ocijedimo. Ako želite, možete dodati med i limun po ukusu.

2. Med od đumbira i limuna

Đumbir, odnosno medicinski đumbir, vrlo je učinkovita pomoć u jačanju imuniteta i općenito koristi tijelu na mnogo načina. Između ostalog, preporučuje se i kod kašlja i prehlade. Može se uzimati u raznim oblicima, popularan je primjerice med od đumbira i limuna.

Kako pripremiti med od đumbira i limuna

Pripremimo komad đumbira dužine oko 4-5 cm, očistimo ga, narežemo na tanke ploške, pomiješamo s dobro opranim i tanko narezanim limunom.

Stavimo u čašu, prelijemo medom i stavimo u hladnjak, gdje će stajati oko 2-3 mjeseca. Osim đumbira i limuna, med je također odličan prirodni lijek protiv kašlja i prehlade. Može se uzimati na žlicu ili preliti vrućom vodom (ne kipućom, da se ne unište djelatne tvari) ili dodati ne prevrućem čaju.

Vrlo je popularan i čaj od đumbira i limuna s medom. Evo recepta:

Čaj od đumbira ojačat će vam imunitet, a idealan je izbor i kod prehlade.

Tinktura đumbira

Druga opcija je tinktura đumbira. Priprema je laka. Komadić oguljenog đumbira (150-200g) naribajte na rende i stavite u čašu. Dodajte žlicu meda, sok od pola limuna i podlijte 40% votkom ili domaćom rakijom. Zatvorite čašu i ostavite oko 2-3 tjedna na tamnom mjestu. Zatim procijedite i koristite žličicu ujutro i navečer.

3. Sirup od češnjaka

Češnjak je lako dostupan tijekom cijele godine i jedan je od najjačih prirodnih antibiotika. Odličan je lijek za liječenje prehlade, gripe i kašlja, ali je i prikladna prevencija ovih bolesti.

Kako napraviti sirup od češnjaka

Vrijedi pri ruci imati i sirup od češnjaka koji možete jednostavno pripremiti od 8 režnjeva češnjaka, 2 dcl vode i oko 4 žlice šećera. Đumbir ili limun također se mogu koristiti kao dodatak.

Postupak: Češnjak očistiti, protisnuti i prokuhati u vodi sa šećerom. Pustite da sirup prokuha, ali samo kratko, da se kuhanjem ne uništi rijetka tvar iz češnjaka, alicin. Nakon toga ostaviti sirup da odstoji i ohladi se, procijediti i koristiti tijekom dana po žlice. Čuvamo ga u hladnjaku najviše dva dana, nakon čega je potrebno pripremiti svježi.

4. Kukuruzni sirup

Sirup od celera godinama je prokušani recept protiv kašlja. Isplati se uvijek ga imati pri ruci. Ako ga niste sami napravili kod kuće, obično ga možete kupiti u trgovinama zdrave hrane ili ljekarnama. No, idealno je ako ne sadrži nepotrebne konzervanse.

Metvica ima protuupalno, antibakterijsko i adstrigentno djelovanje zahvaljujući sadržaju saponina i drugih aktivnih tvari. Blagi nadražajni kašalj i upale u usnoj šupljini i ždrijelu.

Kako napraviti kukuruzni sirup

Možete ga napraviti kod kuće jednostavno od mladog lišća lancetastog trpuca (sabiremo ga otprilike od travnja do kolovoza) i šećera. Listove trputca operite, ostavite da se ocijede, možete ih isjeći (ali nije potrebno) i složiti u veliku staklenu teglu naizmjenično sa sitnim šećerom. Treba početi i završiti sa šećerom i nastojati da se listovi što više stisnu u čašu. Napunjenu čašu dobro zatvorite i ostavite dva mjeseca na tamnom i hladnom mjestu. Nakon dva mjeseca sirup procijedite kroz gazu i zagrijte na otprilike 70-80°C (ne kuhajte). Sipamo u manje boce i to je to. Kod kašlja koristimo žličice.

5. Sirup od majčine dušice

Majčina dušica je još jedna biljka koja se posebno dokazala kao pomoć pri kašlju. Može se koristiti u obliku dekokta, tinkture ili sirupa.

Kako napraviti sirup od majčine dušice

Sirup možemo vrlo jednostavno pripremiti i od osušene majčine dušice. Potrebno nam je oko 12 g suhe majčine dušice, 200 g šećera i 250 ml vode. Vodu sa šećerom kuhajte na laganoj vatri oko 10 minuta. Dodajte sušeni timijan i ostavite da odstoji nekoliko sati. Zatim procijedite sirup kroz gazu u bocu koja se može zatvoriti. Gotov sirup čuvamo u hladnjaku. Koristimo 3 puta dnevno po jednu žličicu.

Ovo je 5 provjerenih recepata čiju su moć znale već naše bake i prabake. Iako danas imamo niz modernih lijekova koji mogu brzo suzbiti simptome prehlade i kašlja, oni često imaju nuspojave. Kod većine ljekovitih biljaka to se ne događa (ako ih pravilno koristimo), pa će prirodna ljekarna u tom pogledu uvijek biti bolji izbor.

Posljednji savjet: iskoristiti snagu bilja isplati se tijekom cijele godine. U ovom razdoblju mnogi od nas žele samo šalicu toplog čaja, stoga je preporučljivo izmjenjivati ​​različite biljne čajeve koji će pomoći u održavanju zdravlja organizma.

Kako biste prebrodili sezonu gripe bez značajnih šteta, isprobajte snagu domaćih ukiseljenih grickalica: