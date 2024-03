Cherry Rosaline je 23-godišnja fitness trenerica koja dokazuje da su sport i tjelovježba za svakoga. Iako bi mnogi za nju rekli da nema “sportsku” građu, višak kilograma je ne sprječava da uživa u tjelesnoj aktivnosti. Pokušava inspirirati druge svojim pristupom.

Cherry na svojim društvenim mrežama pokazuje da za vježbanje ne morate biti bodybuilderica. Samo pronađite sport u kojem uživate. Prema njezinim riječima, veličina koju nosite nije ograničenje za kondiciju i snagu.

U sport se zaljubila tek na posljednjoj godini. Pomoglo joj je sa stresom

Cherry nije imala lak početak jer tijekom školskih dana nije bila oduševljena tjelesnom aktivnošću. Sve se promijenilo u završnoj godini srednje škole, kada je stres ove faze života i ispita bio toliki da ga je odlučila ublažiti vježbanjem. Tada je otkrila da kretanje može biti zabavno i toliko ga zavoljela da je čak odlučila studirati srodna područja. Studij je kombinirala s kickboxingom i dizanjem utega. Na kraju je uspjela steći dvije diplome prvostupnice: sporta i tjelesnog odgoja te psihologije. Istovremeno je shvatila čime se želi baviti u životu.

Cherry je osobni trener veće veličine. Spaja strast s poslom

Cherry je odlučila postati trenerica specijalizirana za pomoć osobama koje se bore s kroničnim bolestima. I super joj ide. Iako joj ne manjka oblina, zbog čega mnogi misle da nema “tipično atletsku” figuru, u teretani se nikada nije osjećala nelagodno i nitko nije dovodio u pitanje njezinu sposobnost. Kako je priznala u intervjuu za nypost.com, možda je to zato što se trudi da se svi osjećaju ugodno u teretani. Također se našalila da vježbanje u teretani spaja dvije stvari koje voli, klubove i fitness.

Smatra da sport treba biti zabavan. “Čak i ako je to plivanje ili vožnja bicikla”

Cherry pokušava pokazati da je i s većim dimenzijama moguće biti fit i jak. Njezino je mišljenje da je fitness i tjelovježba za svakoga, no ključno je pronaći sport koji vam odgovara. Kako priznaje, nije poanta odmah se prijaviti na grupni tečaj ili teretanu ako vam se ne sviđa, već pronaći nešto u čemu stvarno uživate. Čak i ako je to plivanje, vožnja bicikla ili bilo koja druga tjelesna aktivnost”, dodala je. Osim toga, otkrila je da njezin cilj broj jedan nije kako izgleda, nego kako postiže rezultate, kako se osjeća i koliko je jaka. Trenutačno još uvijek radi kao trenerica u jednoj od teretana, a također marljivo uči kako bi stekla magisterij iz fiziologije vježbanja. To će joj omogućiti još učinkovitiji rad s osobama koje boluju od kroničnih bolesti. Cherrynu životnu priču možete pratiti na njezinom Instagramu.

