Sva peciva koja sadrže limun su dobra. Ne sumnjamo u to. Zato su ovi keksići ili štanglice s limunom, čiji vam recept želimo ponuditi, pravo remek djelo. Među kolačima su prva klasa.

Volimo kolače s limunom, volimo kolače s limunom i volimo kolače s limunskom glazurom. Zato smo sigurni da će i ovi limun kolačići na krhkoj podlozi pronaći trajno mjesto u našim srcima.

Morat ćete ih pripremiti veći limun, sitni šećer za pečenje, maslac, jaja, glatko pšenično brašno, malo soli i šećer u prahu za ukras. Kao što vidite, svi sastojci su osnovni i lako dostupni proizvodi. Vjerojatno ih većinu već imate kod kuće, pogotovo ako redovito pečete kolače i kolače. Stoga izvadite sastojke iz ormarića ili otiđite do najbliže trgovine po one koji vam još trebaju i krenite s pečenjem. Ne zaboravite da sastojci – i to konkretno maslac i jaja – trebali su sobna temperatura.

Recept za kolač od limuna. Ovo je prva klasa među pecivima

Sastojci za tijesto:

170 g maslaca,

1 i 3/4 šalice glatkog pšeničnog brašna,

1/4 šalice sitnog šećera,

limun,

pola žličice soli.

Sastojci za limun masu:

1,5 šalica sitnog šećera,

1/3 šalice glatkog pšeničnog brašna,

5 limuna (uključujući i jedan potreban za tortu),

4 jaja,

pola žličice soli,

šećer u prahu za posipanje kolača.

Način pripreme:

Počnite s pripremom tijesta. U posudu naribajte koricu jednog limuna. Dodajte šećer i prstima usitnite sastojke. Zatim dodajte omekšali maslac, posolite i mikserom srednje jačine miješajte sastojke dok ne dobijete lagano i rahlo tijesto. To bi trebalo trajati otprilike dvije minute.

Nakon što ovo vrijeme prođe dodajte brašno i nastaviti miješati sastojke, otprilike minutu. Tijesto bi se trebalo početi skupljati u grudice. Pravokutnu ili četvrtastu posudu za pečenje obložite papirom za pečenje tako da prekrije i svaku stranu. U njega staviti tijesto i pažljivo prekriti dno kalupa. Pecite oko 20 minuta na temperaturi od 175 Celzijevih stupnjeva.

U međuvremenu pripremite smjesu od limuna. Razbijte jaja u zdjelu i istucite ih. Dodajte im naribanu koricu jednog limuna i sok od pet. Dodajte šećer i sol i nastavite miksati dok smjesa ne postane glatka. Na kraju u zdjelu prosijte brašno i miješajte dok se sastojci dobro ne sjedine.

Pečenu ali još vruću podlogu preliti smjesom od limuna. Pecite otprilike 18-20 minuta, dok se smjesa ne stvrdne. Izvadite pleh iz rerne i ostavite kolač vani da se ohladi. Zatim ga stavite u hladnjak na najmanje tri sata. Tijesto izrežite na nekoliko dijelova i napravite četvrtaste pogačice od limuna. Svaka čast pospite šećerom u prahu.

