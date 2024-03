Ako imate biljke u posudama, znate da su biljke koje plaču čest i velik problem. Kako se riješiti ovih nametnika? Ispostavilo se da uopće ne morate posezati za specijaliziranim preparatima. Kućni lijekovi su jednako učinkoviti.

Postaje li lišće žuto i biljke s vremenom počinju venuti? To je znak da ih je svladala tuga. Kako se riješiti ovih sićušnih insekata koji izgledaju poput muha? Tajming je vrlo važan jer što prije reagirate, lakše ćete se s njima oprostiti.

Što je s žalovanjem? Kako se riješiti ovog nepodnošljivog insekta? Bolje djeluj brzo

Kako se riješiti tuge? Ako ste primijetili mušice koje lete u blizini posuda, to znači da su vaše biljke napadnute. Međutim, odrasli ne predstavljaju toliki problem kao ličinkekoji narastu do veličine 8 milimetara, žive u tlu i jedu korijenje, koji polako uzrokuju umiranje biljaka. Brzo se razmnožavaju i ženka može položiti do 100 jaja odjednompa bolje djelujte brzo i spasite svoje biljke.

Najbolje je riješiti se odraslih jer ako ih ubijete neće polagati jaja. U tu svrhu će vam dobro doći zamka domaće izrade. U posudu ulijte jabučni ocat, nekoliko kapi deterdženta za pranje posuđa, pa dodajte žličicu kurkume. Na staklo stavite foliju za hranu, zavežite je koncem ili gumicom i napravite rupe na površini. Stavite ga blizu biljaka i ožalošćeni će, privučeni mirisom, brzo ući u zamku.

Kako se riješiti ličinki tuge kod kuće? Uz ovaj kiseli krastavac možete se zauvijek oprostiti od njih

Što ubija ličinke gusjenice? Kako se riješiti tuge jednom zauvijek? To će biti najbolje za ličinke češnjak turšija. Samo zgnječite luk, stavite ga u posudu i prelijte 500 ml kipuće vode. Kada se smjesa ohladi, zalijte biljke u kojima žive ličinke. Ne zaboravite provesti tretman svakih 4-5 danada biste dobili rezultate.

