Piletina na paprici: Nježni komadi mesa u bogatom umaku od paprike, savršeni za nedjeljni ručak

Jednostavan, brz radni dan, pretvorite ga u ukusan nedjeljni ručak.

Piletina na paprici

Paprikáš se udomaćio i kod naših zapadnih susjeda, a danas više nikoga ne brine što je tipično češka “piletina na paprici” zapravo mađarsko jelo. A zašto bi? Izvrstan je uz koji Česi rado poslužuju domaće knedle, a mnogi od nas ovo jelo ne propuštaju u “krčmi” kad putuju preko zapadne granice.

Zahvaljujući relativno jednostavnoj pripremi, to je jelo koje možete kuhati za večeru i tijekom tjedna. No danas ćemo pokazati da je izvrsno prikladna i za luksuzniji – nedjeljni ručak. Sami ćemo skuhati juhu za umak, a podijelit ćemo i nekoliko recepata za domaće knedle. Napravimo to!

Nedeljna piletina sa paprikom (recept)

Mi ćemo trebati: mala mrkva, mali peršin, četvrtina celera po ukusu, 2 glavice luka, cijelo pile, sol po ukusu, crni papar, 50 g maslaca, 2 žlice mljevene paprike, 2 lista lovora, 2 žlice glatkog brašna, 250 ml vrhnja za šlag , 2 žlice kiselog vrhnja

Pristup:

1) U loncu zakuhajte vodu sa cijelim lukom, mrkvom, celerom, peršinom, malo soli, cijelim crnim paprom, pa kad prokuha dodajte komade piletine koje nismo podijelili na 2 x gornji i donji dio bataka i 2 x pileća prsa ( leđa i krilca staviti u zamrzivač za juhu). Sve zajedno kuhamo na laganoj vatri manje od sat vremena. Zatim izvadimo meso, a juhu procijedimo i ostavimo da se zagrijava na laganoj vatri.

2) Nasjeckajte drugu glavicu luka i popržite je na maslacu dok ne postane prozirna. Zatim skinite lonac s vatre, dodajte crvenu papriku, promiješajte, vratite na vatru i ulijte oko pola litre juhe. Dodati bočni list i sve zajedno poklopljeno kuhati oko 20 minuta.

3) U zdjeli pomiješajte brašno, slatko i kiselo vrhnje dok ne postane glatko i uz stalno miješanje smjesu umiješajte u umak. Promiješajte i kuhajte na laganoj vatri oko 15 minuta, izvadite lovorov list, umak izmiksajte uronjenom miješalicom i procijedite u novi lonac.

4) Na kraju umak posolite po ukusu i kratko zagrijte s komadićima kuhane piletine.

Ne zaboravite domaće knedle

Kako bi piletina na paprici dobila pravi češki štih, danas ćemo je umjesto okruglica s maslacem ili tjestenine poslužiti s domaćim okruglicama. Možete birati između sljedećih recepata:

Klasična knedla

Knedle od poštenog dizanog tijesta kao savršen prilog uz meso i umak.

Ništa bolje od domaćeg. Pokušajte s mesom napraviti domaću lešo okruglicu…

Karlovy Vary knedla

Tradicionalna okruglica od starijeg kruha i oštrog brašna u kojem ne smije nedostajati začinsko bilje i muškatni oraščić.

Domaća okruglica iz Karlovy Vary

Okruglica od krumpira

Male kiflice ili veće kuglice od krumpirovog tijesta bit će izvrstan prilog uz nedjeljni ručak.

Domaća okruglica od krumpira Ova ukusna domaća okruglica od krumpira odlično se slaže s pečenim mesom i pirjanim…

