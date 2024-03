Paste od rajčice nikako ne smije nedostajati u smočnici, razmislite da je možete iskoristiti i ovako

U mojoj kući paste od rajčice nikad ne nedostaje, može se koristiti za pripremu raznih recepata, ostaje samo da saznamo.

Nemaju svi naviku koristiti pastu od rajčice u kuhanju, ali ja je definiram kao divlja hrana koje nikako ne smije nedostajati, može se pripremiti kod kuće ili se lako može pronaći na policama supermarketa.

U kuhinji se može koristiti na različite načine, ne smije nedostajati, saznajmo kako i da više ne sumnjaš u to. Pogledajmo zajedno kako koristiti pastu od rajčice, jelima ćete dati okus, aromu i pravu konzistenciju.

Kako savršeno iskoristiti pastu od rajčice

Paste od rajčice je vrlo gust proizvod od rajčice, sa smanjenom količinom vode u odnosu na svježe, pasirane rajčice. Sastojak koji ima vrlo svijetlu, gustu boju i nepogrešiv okus i miris koji ne pokriva druge okuse.

Neki misle da je to novi proizvod, ali kod mene je to već bilo pripremljeno kod kuće radila ga je moja prabaka. THEU prošlosti je to bio jedini način da se zajamči dugoročno očuvanje rajčicemože se čuvati i godinu dana, poznato je da se proizvodi koji sadrže manje vode bolje čuvaju.

Na tržištu također nalazimo dvostruki i trostruki koncentrat rajčice. U kuhinji ga možemo koristiti za zgušnjavanje umaka, umaka i još mnogo toga, saznajmo sada! Kada pripremamo klasični ragù ili umak s kobasicom, ako u pire od rajčice probate dodati malo paste od rajčice, osjetit ćete razliku.

U mojoj kući tjestenine sa inćunima nikad ne nedostaje, a ja iskreno uvijek dodam pire od rajčice, a oni čak i ližu kotlete.

Tamo grah juha, juha od mahunarki, minestrone, gulaš i gulaš svaki put kad ih pripremam radije dodam pire od rajčice, uvijek poslužim puno jelo prave gustoće. Sastojak koji se široko koristi u dugotrajnim pripremama, odnosno jelima koja zahtijevaju dugo kuhanje. Budući da se obično dodaje malo koncentrata, arome i okusi ostalih začina nisu obuhvaćeni.

Količina za korištenje

Paste od rajčice možete koristiti u malim količinama, nikako ne smijete previše, dovoljna je žličica i recept će biti savršen kao nikada do sada. Ako pripremate juhu možete dodati pastu od rajčice kada prokuha, važno je dobro promiješati.