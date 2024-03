Paleo dijeta više nije moderna, sada vlada lavlja dijeta. Što je to i zašto ga koristiti?

Lavlja dijeta je dijeta ekstremne eliminacije. Uključuje jedenje samo mesa (može i sa soli) i pijenje vode 3 mjeseca. Nakon tog vremena moguće je postupno se vratiti prehrani drugim prehrambenim proizvodima, ali isključujući šećer, proizvode od žitarica, mliječne proizvode, mahunarke i prerađenu hranu. Cilj mu je vratiti zdravlje probavnog sustava i otkloniti upalne procese u organizmu, a time i poboljšati zdravlje oboljelih od autoimunih bolesti. Medicinska i dijetalna zajednica to snažno dovodi u pitanje.

Lavlja prehrana nalikuje ishrani mesoždera, ali je, iako je to teško zamislivo, još restriktivnija. U potpunosti se ne uklapa u dosadašnja pravila zdrave prehrane izaziva velike kontroverze. Sigurno nije za svakoga i neće ga se svatko držati. A njegovi učinci? One su diskutabilne i anegdotske, što znači da za njih znamo od same autorice dijete i ljudi koji je koriste. Može li nekome pomoći? Može biti. Može li nekome naškoditi? Sigurno.

Sadržaj:

Lavlja dijeta – što je to? Kako funkcionira lavlja dijeta? Lavlja dijeta: jelovnik Nuspojave lavlje dijete Lavlja dijeta – učinci Mišljenja o lavljoj dijeti

Lavlja dijeta – što je to?



Lavlja dijeta je način prehrane pokrenula podcaster Mikhaila Fuller (bivši) Peterson. Kasnije su drugi ljudi počeli koristiti njezin predloženi jelovnik i dijeliti svoja iskustva na TikToku.

Lavlja dijeta je dijeta radikalne eliminacije. Podrazumijeva jedenje samo mesa, pijući samo vodu i koristeći samo sol kao začin. Prema njezinom tvorcu, to je način prehrane koji omogućuje tijelu da se samoozdravi.

I sama to tvrdi mnogo je godina bolovala od raznih bolesti (IBS, nesanica, dječji reumatoidni artritis, bolovi u mišićima, depresija, astma i drugo) i liječnici joj nisu mogli pomoći. Na kraju je došla do zaključka da je izvor njezinih problema CIRS – sindrom kroničnog upalnog odgovora, odnosno višesistemski poremećaj funkcioniranja organizma uslijed upalnih procesa izazvanih izloženošću biotoksinima. U nekom trenutku svog života otišla je naturopatu koji joj je predložio eliminacijsku dijetu.

Od tog trenutka Mikhaila Počela je izbacivati ​​sve više namirnica iz prehrane, hraniti se slično principima Paleo dijete. Tada su mnogi njezini simptomi nestali. Uključujući i depresiju. Žena je uspjela prestati uzimati neke od mnogih lijekova koje je uzimala. Međutim, svaki put kad se pokušala vratiti konvencionalnijoj prehrani, stanje joj se pogoršavalo.

Konačno, nakon rođenja djeteta, kada je jela samo meso i zelenu salatu, gđaodlučila je početi jesti samo meso. Stanje joj se ponovno popravilo, posebice što se tiče reumatoidnog artritisa i psihičkih problema. Promjena je bila toliko značajna da je odlučila ostati pri svojoj radikalnoj dijeti, iako ju je u početku jako privlačila druga hrana te je imala proljev i grčeve u mišićima.

Mikhail je na lavljoj dijeti od 2017. Kako ističe, osim prehrane, mora jako paziti da ne bude izložena biotoksinima iz plijesni. Ona ima genetsku mutaciju u genu HLA-DR (navodno je ima 24% ljudi), zbog čega njezino tijelo reagira generaliziranom upalnom reakcijom kada je izloženo biotoksinima.

Kako funkcionira lavlja dijeta?



Prema Mikhaili, jedući meso preživača, možete dobiti sve potrebne hranjive tvari. Meso ne nadražuje crijeva i ne predstavlja izazov za imunološki sustav, kao što su biljni sastojci, npr. lektini.

Lavlja dijeta bi trebala trajati najmanje 6 tjedana, iako je Mikhaila preporučuje do 3 mjeseca. Tijekom tog vremena možda će biti potrebno koristiti dodatak koji neutralizira histamin u tijelu, budući da mnogi ljudi s crijevnim poremećajima pate od intolerancije na histamin.

Lavlja dijeta sastoji se od 2 faze:

jesti samo meso, sol i piti vodu,

postupno uvođenje drugih proizvoda u jelovnik.

Jelovnik lavlje dijete



Tijekom dijete trebali biste: posegnuti za svježim mesom, a ne za svoje konzerve. Nakon što se simptomi bolesti povuku, možete početi uvoditi druge proizvode u svoju prehranu.

U prvoj fazi možete jesti meso:

govedina (po mogućnosti od krava hranjenih travom umjesto industrijske hrane),

meso bivola/bizona,

janjetina,

divljač,

kozje meso,

meso losa i drugih divljih životinja koje pripadaju obitelji preživača.

Dijeta može uključivati: meso, jetra, srce, timusbubrezi, koštana srž, slezena.

Možete jesti meso posolite i pijte samo vodu.

Meso najbolje je ispeći. Među receptima koje predlaže Mikhaila su i oni pečeni u fritezi:

janjeći kotlet,

janjeća rebra,

janjeći but,

goveđi patch.

Druga faza lavlje dijete

U drugoj fazi trebali biste ponovno uvedite drugu hranu jednu po jednu i pažljivo promatrajte tijelo kako biste utvrdili koje su korisne, a koje štetne. U obje faze vrlo je važno ne izlagati se biotoksinima, npr. iz zagađene vode ili pljesnivih zgrada.

Ponovno uvođenje druge hrane Najbolje je početi s proizvodima, za koje je najmanje vjerojatno da će izazvati upalni odgovor. Ovi su:

divlji losos,

divlja skuša,

svježa tuna,

med,

prirodno hranjena piletina (ne jede soju ni kukuruz).

Ova hrana se ne može konzervirati, treba biti svježa. Treba ih uvesti u prehranu pojedinačno i u malim obrocima, počevši od čak pola žličice. Sljedeća bi trebala biti juha iz ekspres lonca od organske mrkve i pastrnjaka.

Sljedeći korak je uvođenje u prehranu oguljeno i kuhano, organsko:

jabuke,

kruške,

mrkva,

cikla,

slatki krumpir,

kao i kokos, zelena salata i patka.

Mikhaila preporučuje pridržavanje GAPS dijete kada se vratite na normalnu prehranu, ali isključujući mliječne proizvode. Međutim, osobama s autoimunim bolestima Mikhaila preporučuje suzdržavanje od povratka fermentiranoj hrani.

Međutim, nikome ne preporučujem da se vrati sljedećim proizvodima:

žitarice,

mliječni proizvodi,

šećer,

mahunarke,

visoko prerađenu hranu.

Nuspojave lavlje dijete



U prvim danima moguć je osjećaj simptomi slični gripi. Mikhaila vjeruje da je to zbog odumiranja štetnih gljivičnih bakterija Candida koje žive u tijelu. Ova faza može trajati do 2 tjedna. Također je rezultat prelaska na dobivanje energije iz masti umjesto iz ugljikohidrata – tzv keto adaptacija i keto gripa.

Može se javiti i proljev, što se može riješiti odabirom mesa s manje masnoće. Suplementi koji pomažu tijelu da se nosi s histaminom također mogu pomoći.

Privremeno, tzv magla u mozgu, osjećaj umora i grčevi u mišićima. S njima se može nositi opskrbom tijela elektrolitima.

Lavlja dijeta – učinci



Sveučilište Harvard provelo je 2021 studija o učincima prehrane mesoždera, koja je slična lavljoj dijeti. U njoj je sudjelovalo preko 2000 ljudi koji su ovu dijetu slijedili najmanje 6 mjeseci.

Promatranom:

93% pretilih ili pretilih ljudi izgubilo je ili se vratilo na normalnu tjelesnu težinu,

kod 93% ljudi hipertenzija se smanjila ,

kod 98% ljudi simptomi dijabetesa su se smanjili ,

97% ljudi imalo je smanjene simptome poremećaja probavnog sustava,

96% ljudi imalo je smanjene simptome mentalnih poremećaja (depresija).

U 66-95% ljudi također poboljšano:

opće zdravlje,

razina energije,

sposobnost koncentracije,

snaga mišića,

učinkovitost,

kvaliteta sna,

memorija,

smanjili su se i simptomi kroničnih bolesti.

Ovi rezultati su tema za razmišljanje, to je činjenica. No, lavlja dijeta još je restriktivnija dijeta, a njezini se učinci mogu razlikovati od onih dobivenih na Harvardu. Učinci lavlje dijete još nisu proučeni. O njima možemo govoriti samo na temelju informacija ljudi koji se pridržavaju takve dijete. A to su nažalost samo tzv anegdotalna izvješća, ne baš pouzdana. I ne može se na temelju njih temeljiti da lavlja dijeta djeluje ovako, a ne drugačije.

Mišljenja o lavljoj dijeti



Bez sumnje, lavlja dijeta je ekstremna dijeta. Nijedan dijetetičar ili liječnik to neće preporučiti. Mnogi stručnjaci također zapravo ne razumiju kako to može utjecati na zdravlje probavnog sustava. Kako mnogi od njih ističu, za zdravlje crijeva neophodni su i probiotici i prebiotici. Probiotici su, primjerice, fermentirane namirnice, a prebiotici biljni sastojci. A to je ono što lavljoj dijeti nedostaje. Da, eliminacija hrane koja je loša za vaš probavni sustav je dobra ideja, ali eliminacija svega osim mesa može biti poput izbacivanja bebe zajedno s vodom za kupanje.

Osim toga, lavlja dijeta eliminira namirnice koje sadrže antioksidanse, vlakna i druge vrijedne tvari biljnog podrijetla može dovesti do nutritivnih nedostataka. Taj je rizik posebno visok kod ljudi koji pokušavaju liječiti crijevne poremećaje lavljom dijetom i koji su već bili izloženi nedostatku vitamina i mikroelemenata.

Najozbiljnije upozorenje je ovo dijetu je kreirala osoba koja nema medicinsko obrazovanje i temelji se samo na vlastitim iskustvima. Ipak, svako ljudsko tijelo je drugačije, ima različite potrebe i ograničenja, različito reagira na različite vrste hrane i ima različite zdravstvene potrebe.

Lavlja dijeta može biti posebno štetno za djecu, osobe koje redovito uzimaju lijekove, trudnice i dojilje. A prema riječima stručnjaka, rizik je puno veći od potencijalne dobrobiti ovakvog načina prehrane.

Sama Mikhaila to ne tvrdi njezin način prehrane je za sve. No, naglašava kako to može biti opcija za ljude koji već godinama pate od raznih bolesti koje konvencionalna medicina ne može otkloniti, nudeći tek šačicu lijekova.