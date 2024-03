Dracaena je popularna lončanica koja krasi mnoge prozorske daske. Iako nije teška za njegu, ponekad joj opadne lišće. Ispostavilo se da to nije uvijek znak pretjeranog zalijevanja. Što se može učiniti da se spriječi njegovo uginuće?

Dracaena je prekrasna lončanica koja godi oku svojim prekrasnim listovima. Izgled joj može neznatno varirati ovisno o sorti, ali bez obzira na to smatra se ne baš zahtjevnom biljkom. Štoviše, kada postoji problem s njegom, odmah signalizira. Zahvaljujući tome, možete djelovati vrlo brzo. Na što trebate pripaziti?

Gdje bi dracaena trebala stajati? Biljka ima jasne zahtjeve

Dracaena ne zahtijeva složeno održavanje i relativno se lako uzgaja u loncu. Iz tog razloga također je odličan izbor za vrtlare početnike. O čemu moraš razmišljati da bi ti ona ugodila? Prije svega, provjerite stoji li na svijetlo i toplo mjestogdje temperatura ne smije pasti ispod 15 stupnjeva Celzijusa. Mlade dracene rastu vrlo brzo, pa se preporuča presaditi svake godine. Ne zaboravite odabrati nepropusni, plodni supstrat za njih.

Koliko dana zalijevati dracaenu? Činite to mnogo rjeđe zimi

Dracaenu treba zalijevati redovito, ali umjereno, po mogućnosti tek kada je ne samo gornji sloj tla već suh, nego i dublji sloj. Obratite posebnu pozornost na to jer dracaena ne voli stajati u vodi. Općenito, češće ćete ga zalijevati u proljeće i ljeto, rjeđe u jesen i zimi. Osim toga, dobro je s vremena na vrijeme posegnuti za prskalicom i navlažiti njezino lišće. Tijekom proljeća i ljeta dobro je dracenu redovito gnojiti. Ona je dovoljna zalijevajte jednom svaka dva tjedna tekućom prihranom i brzo ćete uočiti razliku u izgledu biljke.

Zašto lišće dracene otpada? Odsijeci komadić i sve ćeš znati

Dracaena ima svojstvo da vrlo brzo signalizira da nešto nije u redu. Kako objašnjavate činjenicu da mu lišće opada? Najčešći razlog je to što je suha. No, prije nego što posegnete za vodom, vrijedi provjeriti je li to doista tako. Odrežite komad slabog lista i pogledajte njegovu sredinu. ako je trulo zelenaVjerojatno je da došlo je do izlijevanja i korijenje biljke počinje trunuti. Ako se to dogodi, provesti ga što je prije moguće. Inače će uskoro umrijeti. Ako to već niste učinili, ovaj put dno posude obložite slojem drenaže. Ne zaboravite na otvaranje i redovito izlijevanje viška vode iz posude. Na taj način ćete ga zaštititi od stajaće vode.

