Ovo su učinci jedenja krumpir salate. Ovako tijelo reagira!

Teško je zamisliti uskršnji stol bez krumpir salate. Iako se najčešće konzumira na Uskrs, pojavljuje se i na prigodnim događanjima. Ako se krumpir salata pripremi na pravi način, može biti vrlo zdrava. Naučimo dakle više o učincima jedenja krumpir salate.

Krumpir salata

Kod nas je iznimno popularna krumpir salata. Njegovu osnovu čine jaja, svježe i konzervirano povrće te majoneza, koju je ipak potrebno zamijeniti prirodnim jogurtom kako bi se smanjila kalorijska vrijednost jela. Krompir salata sastoji se od:

kuhano povrće (krumpir, mrkva, celer)

peršin,

grašak,

kukuruz,

kiseli krastavci,

jabuke,

jaja,

pór,

začini (sol i papar)

Konzumiranje salate od povrća

Sastojci krumpir salate su bogatstvo makro i mikronutrijenata koji pozitivno djeluju na organizam. U nastavku navodimo najvažnije učinke konzumiranja ovog popularnog uskršnjeg jela.

Krompir salata je vrlo bogata

Kalorijska vrijednost salate kreće se od 150 do 190 kalorija na 100 g. Međutim, ove se vrijednosti odnose na jelo koje sadrži majonezu. No ako majonezu zamijenite prirodnim jogurtom, kalorijsku vrijednost jela možete smanjiti i do pola. Krumpir salata tako će postati dostupnija većem broju ljudi, posebice onima koji se bore s visokim kolesterolom.

Osim toga, hrana je jako slana. Krumpir salatu često jedemo kao prilog glavnom obroku. Ipak, preporučujemo da se jede samo uz krišku kruha.

Krompir salata je izvor proteina

Mnogi su zabrinuti zbog jaja, koja se često dodaju u blagdanske salate. To je zato što oko njih kruže mnogi uporni mitovi koje su znanstvena istraživanja postupno opovrgla. U ovom slučaju, vrijedi istražiti zašto se jaja mogu jesti svaki dan.

Tvrdo kuhana jaja prvenstveno su izvor proteina (13 g/100 g). Podržavaju imunološki sustav. Osim toga, oni pomažu apsorpciju drugih vitamina i minerala, uključujući one koji osiguravaju druge komponente hrane. Među najvažnijima nisu samo vitamin E i vitamin A, već i vitamin D u tragovima.

Krompir salata sadrži vrijedna vlakna

Povrće, koje čini osnovu salate od povrća, pruža vrijedna vlakna za potporu probavi. Pomaže u stvaranju korisne crijevne mikroflore u debelom crijevu. Također štiti od taloženja kancerogenih tvari na stijenkama crijeva. Osim toga, sprječava ponovnu apsorpciju kolesterola u krvotok.

Krompir salata je prirodni probiotik

U uskršnju salatu često ne dodajemo samo jaja, već u neke recepte ubacimo i jabuke i kisele krastavce koji su prirodni probiotici. Pokazuju antivirusna i antibakterijska svojstva. MNOGO zahvaljujući njima, prije svega, prisutnosti vitamina C i vitamina B skupine.

Krompir salata je jeftina i jednostavna za pripremu

Prednost jedenja salate je laka dostupnost pojedinih sastojaka, koji nisu skupi. Prije upotrebe ukiseljeno povrće, međutim, vrijedi ga dvaput promiješati. Imaju visok glikemijski indeks. Bolji izbor bi bio fokusirati se na svježe komade i kuhati ih u skladu s tim. Time se čuvaju vrijedni hranjivi sastojci povrća koji blagotvorno djeluju na naše zdravlje.

