Ovo lokalno voće potpuno je podcijenjeno: ne zaboravite ga dodati u svoju košaricu sljedeći put kada budete kupovali namirnice

U našim voćnjacima raste jedna voćka koja je fantastičnog okusa, sadrži puno hranjivih tvari te je pogodna i za slatka i za slana jela. Objasnimo zašto ga se isplati kupovati redovito.

Ne zaboravite kruške!

Grožđe, naranče, mandarine, čak i avokado i kivi – sve to možemo pronaći u supermarketu. Tko poseže za dosadnom kruškom? Gotovo nitko. No, to bismo trebali što prije promijeniti jer zelena vitaminska bomba može puno. Reći ćemo vam šest razloga zašto su kruške jednostavno sjajne.

Jesen je! Od kolovoza do studenog, zreli plodovi vise sa drveća, samo čekajući da nam opskrbe sve vrste zdravih hranjivih tvari. Kruške se odlično slažu uz svaku jesensku salatu, kao sastojak slatkih slastica ili jednostavno kao međuobrok između obroka.

Međutim, okus nipošto nije jedino što ova superhrana nudi. Reći ćemo vam šest razloga zašto će kruške od sada biti još češće.

Evo šest dobrih razloga zašto biste trebali redovito jesti kruške

1. Kruške jačaju imunološki sustav

Kao što ste vjerojatno već pogodili, kruške sadrže mnogo stvari koje nas održavaju zdravima i fit. Među njima su i . Pogotovo ovo drugo je stvarno sredstvo za jačanje našeg imunološkog sustava – a to igra važnu ulogu s obzirom na nadolazeću sezonu gripe.

2. Kruške su dobre za srce

Međutim, kruške mogu učiniti više od same zaštite od gripe. Između ostalog, pozitivno djeluju i na naše srce. Glavni razlog je . Ovaj mineral snižava krvni tlak, potiče cirkulaciju krvi i sprječava stvaranje krvnih ugrušaka. Osim toga, kruške sadrže mnogo vlakana. Plod srednje veličine sadrži oko 6 grama, što odgovara približno 20 posto naših dnevnih potreba. Vlakna snižavaju razinu kolesterola i tako štite od srčanih bolesti.

3. Kruške kao preventiva protiv raka



Pa, voće može djelovati preventivno protiv stvaranja stanica raka. To je djelomično zbog antioksidansa sadržanih u provitaminima A i C. Oni štite od slobodnih radikala i podržavaju rast novih, zdravih stanica.

4. Kruške pomažu kod mršavljenja

Već znamo da kruške sadrže mnogo vlakana. Na taj način osiguravaju da ostanemo dugo povezani. Za razliku od ostalih vrsta voća, oni također sadrže vrlo malo fruktoze, a time i gotovo nimalo kalorija. Na 100 grama ima samo 52 kilokalorije. Osim toga, kruške su idealno osvježenje koje tijekom dijete suzbija glad.

Ako želite smršavjeti, potrebna vam je i dobra probava. I kruške također postižu ovdje. Vlakna potiču probavu i pomažu protiv zatvora. Istodobno opskrbljuju zdrave crijevne bakterije i tako štite crijevnu floru.

5. Kruške za lijepu kožu i kosu

Još je bolje: kruške vas čine ne samo zdravim, već i lijepim. Kombinacija vitamina A i antioksidansa luteina i zeaksantina pruža prirodan učinak protiv starenja smanjujući bore i staračke pjege.

Kruške također blagotvorno djeluju na kosu: vitamin A daje im elastičnost i potiče rast kose.

6. Kruške vas čine sretnima

I za kraj, ali ne manje važno: kruške će vas dovesti u dobro raspoloženje. I ne samo zato što su zdravi i ukusni. Sadrže folnu kiselinu koja je ključna za proizvodnju hormona sreće. Tako ćete u isto vrijeme rado jesti.

A svakako nas vesele izvrsnim kolačima od krušaka. Evo nekoliko fantastičnih inspiracija za kruške: