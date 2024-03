Trebate li ispirati tjesteninu nakon kuhanja? Mnogi od nas su to naučili od svojih majki i baka. No, pokazalo se da to nije uvijek potrebno, a ponekad je jednostavno pogreška. Tjesteninu je dobro isprati vodom samo u jednom slučaju.

U Slovačkoj imamo mnogo ljubitelja jela od tjestenine. Nije ni čudo, jer priprema ih za večeru često je vrlo jednostavna. Sve što trebate je prava tehnika, savršeni umak s vašim omiljenim sastojcima i gotovo je. Ipak, vrijedi obratiti pažnju na tjesteninu, jer je moguće da ćete redovito napraviti jednu grešku. Morate li tjesteninu nakon kuhanja preliti hladnom vodom? To je popularna praksa, ali je li potrebna?

Trebate li ispirati tjesteninu nakon kuhanja? Učinite to u jednom slučaju

Kod pripreme talijanske tjestenine, poput špageta bolognese, nije ju potrebno ispirati vodom nakon kuhanja. Štoviše, moglo bi se smatrati pogreškom. Sve zato što ćete isprati škrob, što će negativno utjecati na teksturu tjestenine i njezin okus. Umak i tjestenina se neće dobro sjediniti, a osim toga može se dogoditi da jelo nakon ispiranja tjestenine jednostavno bude hladno. Umjesto toga, jednostavno ih hvataljkama izvadite iz lonca ili ih propasirajte kroz sito i odmah pomiješajte s umakom. Također je dobra praksa u umak dodati malu količinu vode od kuhanja tjestenine.

Drugačije je u slučaju popularne tjestenine i salata od povrća. Nakon ispiranja tjestenine i škroba u njoj, ona se kasnije ne lijepi pa je njena tekstura idealna za takvo jelo. Tjesteninu također prelijte vodom ako je kasnije želite preliti juhom, poput temeljca ili juhe od rajčice.

Kako čuvati tjesteninu nakon kuhanja? Samo ih stavite u hladnjak

To što ste skuhali tjesteninu i znate da je nećete moći odmah pojesti, ne znači da mora završiti u smeću. Umjesto toga, stavite ih u zatvorenu posudu i ohladite. U ovakvom obliku moći ćete ih jesti još otprilike 3-5 dana. Po izgledu i mirisu lako možete procijeniti njihovo stanje. No, ako želite spriječiti lijepljenje tjestenine, dodajte malo ulja i promiješajte.

