Atraktivan izgled lopatice nije jedina njegova prednost. Biljka ima svojstva pročišćavanja zraka, a prema narodnim vjerovanjima donosi blagostanje u dom i pozitivno utječe na harmoniju doma. Kad smo već kod toga, provjerite kako napraviti gnojivo od drvenog pepela za vaš ljutić. Elegantno cvijeće ukrasit će vašu dnevnu ili spavaću sobu.

Kako gnojivo od drvenog pepela utječe na biljke?

Oko vrtlara na mnoge stvari gleda iz potpuno nove perspektive. Do sada jesi drveni pepeo jesu li to vidjeli samo kao otpad koji treba pravilno zbrinuti? Ljubitelji biljaka, domaćih i vrtnih, to vide kao gnojivo koje jača biljke i potiče njihovo cvjetanje i plodonošenje.

Odakle svojstva drvenog pepela? Je bogata kalijem, fosforom, kalcijem i magnezijem. Zbog nedostatka dušika u svom sastavu, idealan je za cvjetne vrste. Biljke nakon takve hranjive tvari ne akumuliraju svoju snagu prema razvoju zelenih dijelova, već spektakularnih cvjetova. Da li si zainteresiran kako njegovati lopaticu? Odgovor je drveni pepeo.

Njega pahuljice: Ulijte u posudu i cvijeće će rasti kao iz snova

Prije nego počnete gnojiti lopaticu pepelom, ne zaboravite jednu važnu stvar. Da biste osigurali blagotvoran učinak na biljke, koristite samo pepeo od sirovog, prirodnog drva. Ostaci od impregniranog, lakiranog ili obojenog materijala ne dolaze u obzir.

Što dalje? Jednostavan način korištenja drvenog pepela je raspršite ga u posudu za cvijeće. Pažljivo ga pomiješajte sa zemljom kako bi sredstvo imalo priliku doprijeti do dubljih slojeva supstrata. Na kraju zalijte lopaticu i gledajte kako se bujno i bez ikakvih smetnji razvija.

Gnojivo od pepela za zalijevanje lopatice

Priprema tekuće verzije hranjivih tvari također nije vrlo teška. Dovoljno je pomiješati žlicu pepela s litrom vode i zaliti lopatu. Koristite ovaj patent maksimalno jednom svaka dva tjedna. Biljka će dugo cvjetati i ukrasit će vaš interijer elegantnim izgledom.

Koje se biljke mogu gnojiti pepelom?

Jeste li pripremili veću količinu gnojiva i pitate se kako ga iskoristiti? Već znate kako njegovati lopaticu, ali dobro će vam doći i ovaj praktični savjet o vrtlarstvu:

vrijesak,

fikusi,

dracaena,

Bršljan,

čudovište,

rododendron,

rajčice,

paprike.

Zahvaljujući svom sastavu, pepeo je idealan za biljke koje vole neutralan ili alkalni supstrat.

Povezani članci:

Samo dodajte jednom tjedno. Za kratko vrijeme ljutić će procvjetati

Sipate li pepeo od cigareta u cvijeće? Jedna greška i svi umiru