Ovo će vam pomoći ako ste jučer pretjerali s alkoholom

Za mnoge je alkohol ugodna diverzija u novogodišnjoj noći. Zabava ili druženje s prijateljima u vikendici jednostavno ne prolazi bez nekog od tih pića. Pa čak i ako alkohol može pokrenuti zabavu, jutro nakon toga je, nažalost, sasvim druga priča.

“Postalkoholno” stanje, poznatije kao mamurluk, može se okarakterizirati s nekoliko simptoma – najčešći su želučane tegobe, suha usta, a može se pridružiti i umor ili čak depresija. Manifestacije kod svakoga mogu biti različite, a puno ovisi i o tome koliko je i kakvog alkohola osoba popila.

Srećom, za vas imamo odmah nekoliko savjeta kako se izvući s mogućim novogodišnjim majmunom, ako je ove godine sletio na vas.

Provjereni lijekovi za post-alkoholni mamurluk

Idealno je razmišljati unaprijed

Najbolje je ako se unaprijed osigurate od majmuna. Pogotovo ako pijete razumno. To znači odabrati jednu vrstu alkohola, a ne kombinirati! Osim toga, pomaže ako održavate dovoljnu hidrataciju, odnosno uz alkohol će piti i puno tekućine, posebice čiste vode.

Osim toga, dobro je prije nego počnete piti zalogaj nečeg masnog, pa nemojte piti na prazan želudac.

No, razumijemo da to nije uvijek lako slijediti, pa pogledajmo savjete kako si pomoći kad majmun udari punom snagom.

Pij, pij, pij

Dovoljna količina tekućine osnova je svladavanja majmuna. Neposredno nakon buđenja, a potom i tijekom dana, potrebno je organizam opskrbljivati ​​dovoljnom količinom tekućine jer alkohol djeluje dehidrirajuće. Dobro je birati čistu vodu, mineralnu vodu ili neke vrste čajeva – prikladni su npr. čajevi od mente, kamilice i đumbira (ne crni, jer i on dehidrira).

Kod kuće je dobro imati pri ruci gazirana pića, osmišljena posebno za ova stanja. Danas su takvi “reklajmeri” općenito dostupni. Ovi proizvodi obično sadrže alkalnu tvar natrijev bikarbonat, koja ima sposobnost neutralizacije kiselina.

U načelu, međutim, druga gazirana pića koja sadrže elektrolite također mogu pomoći u nadoknadi tvari koje je tijelo izgubilo tijekom prekomjerne konzumacije alkohola.

Pileća juha kao lijek – i za majmune

Pileća juha ima čak i znanstveno dokazane ljekovite učinke za razne virusne bolesti. Već su naše bake znale da je juha u slučaju bolesti odličan pomoćnik da se bolesna osoba digne na noge. Međutim, dokazao se i kao rješenje za neugodna stanja nakon pretjerano provedene noći.

Osim tekućine, juha tijelu daje i druge hranjive tvari i vitamine, a osjetljivi želudac obično je dobro podnosi.

Druge prikladne namirnice na suzbijanje simptoma majmuna

Osim juhe, koja vas može podići na noge, vrijedi počastiti svoje tijelo hranjivim doručkom. Neke su namirnice prikladnije od drugih. Posebno se preporučuju jaja (način pripreme ovisi o vama, neki preporučuju meko kuhana jaja, drugi u obliku pečenih ili tvrdo kuhanih jaja). Jaja sadrže cistein, tvar koja bi također trebala pomoći kod glavobolje.

Banane su također poznati recept protiv majmuna. Priuštite si ih same, u obliku smoothija ili u zobenim pahuljicama s okusom meda. Ovo voće također opskrbljuje potrebnim kalijem, koji je važan element za pravilno funkcioniranje našeg tijela.

Druge vrste juha osim pileće juhe (na primjer, češnjak) s komadom kruha od cjelovitog brašna dobro su funkcionirale za neke ljude.

Rajčice su jedan od vrhunskih pomagača koji se preporučuju za “liječenje” majmuna. Slane rajčice već su klasik na popisu “oslobodilaca”, ili probajte sok od rajčice.

Možda će vas nakon pretjerane noći više primamiti nešto kiselo. Za neke je idealan pomoćnik sok od kiselog kupusa, kiselih krastavaca ili njihovog soka ili pak kiselo acidofilno mlijeko.

Pri odabiru hrane morate, naravno, voditi računa o svom želucu i njegovim mogućnostima…

Šetnjaa i brsvježi zrak

Šetnja na svježem zraku također vas može ugodno osvježiti i ohrabriti. Pa ako možete upravljati time. Bolje je povesti nekoga sa sobom u slučaju da se razbolite ili jednostavno trebate pomoć.

Izbiti klin klinom?

Vjerojatno ste čuli i za to da se klin klinom izbija… U slučaju majmuna to je prilično diskutabilna stvar. Neki to ne dopuštaju, drugi kažu da pomaže, ali samo nakratko. Kakvo je vaše iskustvo?

Vruća pileća juha uvijek je dobra nakon noći pretjeranog uživanja. Ovom receptu nećete moći odoljeti: