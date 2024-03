Ovih 12 stvari morate očistiti jednom godišnje! Kada je bolje vrijeme od proljetnog čišćenja?

Čišćenje kuće je posao koji nikada ne prestaje. To je kontinuirani ciklus brisanja prašine, usisavanja, brisanja podova, čišćenja zahoda i tako dalje. Srećom, nije potrebno svako čišćenje svaki tjedan. Zapravo, to bi mogli biti samo neki važni poslovi čišćenja koji se obavljaju jednom godišnje! I to su stvari o kojima ćemo danas govoriti.

Pa što sve treba čistiti barem jednom godišnje?

prozori

Ako su već prekriveni prašinom, prljavštinom ili tamnim kukcima, i staklo i okviri mogu se s vremenom jako zaprljati! Pokušajte ih očistiti barem jednom godišnje.

Koristite krpu za prašinu da uklonite svu vanjsku prljavštinu i paučinu koja se skriva oko vaših prozora. Za čišćenje ostatka prljavštine upotrijebite krpu i malo tople vode s sapunom. Vaša stakla i okviri bit će toliko svijetli da nećete vjerovati kolika je razlika!

vanjski prozor

Čišćenje prozora izvana nikad nije zabavno, ali to je posao koji se mora obaviti! Glavna prednost ovoga je da čisti prozori dopuštaju više svjetla. Dakle, ako vam se unutarnje strane prozora u zadnje vrijeme čine malo tamnima, vrijeme je da očistite prozore s druge strane!

prenatrpane ladice

Svi mi imamo tu jednu ladicu negdje u kući, koja postaje spremište za razne vrste otpada. Istrošene baterije, ključevi koji ne odgovaraju niti jednoj bravi, škare i bilo koji drugi predmet koji stane u ladicu! Pokušajte očistiti ove prepune ladice barem jednom godišnje.

Počnite tako što ćete izvaditi sve iz ladice i organizirati stvari u dvije hrpe: jednu hrpu za stvari koje želite zadržati, a drugu hrpu za stvari koje želite odbaciti. Prije nego što stvari koje želite vratite u ladicu, svakako prvo obrišite ladice vlažnom krpom kako biste se riješili sve prljavštine koja se nakupila unutra! Zatim stavite stvari u ladicu i pokušajte ih dobro organizirati.

Žarulje

Čišćenje žarulja se možda čini kao besmislen posao, ali postoji dobar razlog da to učinite! S vremenom se na vašim žaruljama može pojaviti prašina i prljavština. Ovaj prljavi sloj zatamnjuje ukupnu svjetlost koju žarulja emitira. Odvojite nekoliko minuta da očistite svoje žarulje kako biste osigurali što više svjetla u kišama koje počinju prestajati u jesen.

zavjese

Lako je zaboraviti očistiti zavjese i draperije, ali samo pomislite koliko se prašine nakuplja na njima! Operite ih barem jednom godišnje kako bi izgledale što bolje.

kamin

Ako imate pravi kamin na drva, važno je barem jednom godišnje očistiti kamin i dimnjak. Procesom čišćenja eliminira se stvaranje čađe koja predstavlja opasnost od požara i problema s disanjem. Pometite svoj kamin barem jednom godišnje! ?

tepisi

Redovito usisavanje tepiha je važno, ali nije dovoljno da bi bili stvarno čisti. Angažirajte tvrtku za čišćenje tepiha jednom godišnje. Ako radije stvari radite sami, uvijek možete kupiti uređaj za čišćenje tepiha u supermarketu. Bit ćete iznenađeni koliko će vaši tepisi izgledati čisto!

Tapecirani namještaj

Baš kao i vaše zavjese, vaš tapecirani namještaj također skuplja prašinu i prljavštinu tijekom vremena. Ako vaš namještaj ima uklonjive dijelove, stavite ih u perilicu barem jednom godišnje. Ako nemate uklonjive dijelove, mnoge tvrtke za čišćenje tepiha također nude čišćenje presvlaka.

Perilica i sušilica rublja

Mnogi ljudi ne znaju da čak i svoje kućanske aparate s vremena na vrijeme treba očistiti! Čišćenje perilice i sušilice barem jednom godišnje održat će njihove funkcije u vrhunskom stanju.

otvori za ventilaciju

Ventilacijski otvori za sustav grijanja i hlađenja mogu se s vremenom zaprljati, stoga ih pokušajte usisati barem jednom godišnje. Možete ih očistiti u jesen prije nego što uključite grijanje ili u proljeće prije pokretanja klima uređaja.

vanjski namještaj

U proljeće ili rano ljeto svakako operite svoj vanjski namještaj. Namještaj će biti blistav, a vi ćete biti spremni za ostatak ljeta! Uzmite sprej i napunite ga vodom, pa ćete lako oprati prljavštinu s namještaja i stolova.

Žabe

Oluci su izvrsni za odvodnju kišnice, ali ne ako se začepe lišćem i drugim otpadom! Barem jednom godišnje popnite se uz ljestve i očistite svu prljavštinu koja se možda skriva u vašim olucima.

Ovakvi poslovi čišćenja mogu se činiti kao puno posla, ali ako redovito rasporedite posao, uštedjet ćete puno vremena i truda, a vaš će dom biti blistavo čist tijekom cijele godine.