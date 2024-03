Surfinija je biljka koja se popularno uzgaja na balkonima, no ove godine možete se kladiti na originalniji dizajn. Tunbergia je manje popularna, ali jednako lijepa. Kako ga uzgajati i kada ga saditi?

Tunbergija je odlična za uzgoj na balkonu. To je biljka penjačica koja prirodno raste u južnoj Africi, Aziji i na Madagaskaru. Ima dugi period cvatnje i cvjetovi traju do prvih mrazeva. Raste vrlo gusto i čini prekrasan ukras na terasama ili balkonima.

Je li thunbergia trajnica? Ne podnosi dobro mraz, iako cvate do kasne jeseni

Tunbergia u Slovačkoj raste kao jednogodišnja biljka, jer nema visoku otpornost na niske temperature. Ipak, sve je popularniji na balkonima jer ga karakteriziraju lagane stabljike i ne trebaju mu teški oslonci.

Naraste do visine od 3 metra, ali samo ga vežite konopcima i on će se popeti. Egzotičnog je podrijetla, ali uz pravilnu njegu trebalo bi biti lijepo ukrasno drvo do jeseni. Najbolje uspijeva na sunčanim i svijetlim mjestima u humusnom i plodnom tlu. Treba zapamtiti da tunbergija ona ne voli suhoću ili vlaženjestoga treba redovito provjeravati stanje tla u posudi.

Kada saditi Tunbergiju? Ako želite imati rascvjetani balkon, požurite, inače ćete propustiti rok

Tunbergija se sadi u ožujku. Idealna temperatura za rast je 18-24 °C pa je presadnice najbolje držati u zatvorenom prostoru. Stavite 2-3 sadnice u posude i kada narastu, postavite im potpore, npr. od štapića za sladoled ili čačkalica. Nemojte saditi biljke vani prije sredine svibnja, kada je vanjska temperatura povoljna za rast i nema mrazova. Prvi cvjetovi trebali bi se pojaviti već u lipnju. Kada počnu cvjetati, dobro je tlo pognojiti jednom svaka dva tjedna gnojivom za cvjetnice.

Povezani članci:

Surfinija – željezna dama među lončanicama. Što učiniti da preživimo zimu?

Kako prezimiti surfine? Vodite računa o jednoj stvari. Neozlijeđene prežive do proljeća