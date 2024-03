Ovako kuhan grah se više nikada neće raspasti! Za najbolju juhu od graha na svijetu dovoljna je žličica ovog sastojka. Prekrasan oblik, bez blata, bez pjene

Kuhajte s povjerenjem! Genijalan trik zahvaljujući kojem se grah više nikada neće raspasti i savjeti kako uvijek skuhati savršen grah i ništa ne pokvariti.

idealan je suputnik u hladnim danima, kada volimo uživati ​​u toplim klasicima koji traju cijelo jutro. Priprema je vrlo jednostavna, a može se poslužiti i kao glavno jelo uz komad svježeg kruha.

Izvrsna je slatka, kiselkasta, u ljutoj varijanti iu kombinaciji s drugim mahunarkama ili povrćem, bez mesa, ali i s koljenicom ili rebarcima. Ako želite uvijek raditi na savršenom rezultatu, isplati se pridržavati se nekoliko pravila.

Danas vam nudimo provjereni postupak pripreme graha i izbor najboljih provjerenih recepata. Neka je sretan

Savjeti i savjeti kako kuhati grah

je iznimno popularna mahunarka od koje se može pripremiti izvrsna juha, ali i druga ukusna jela poput juha, namaza i salata. Osnova je dakle znati kako ga pravilno skuhati, stoga nemojte preskočiti ove korake. Savjetovat ćemo vas i što učiniti da vam se grah više nikada ne raspadne tijekom kuhanja.

1) Operite i sortirajte

Mahune istresite u serpu, dobro isperite i izvadite smežurane mahune.

Grahu, kao i drugim mahunarkama, treba vremena da omekša. Idealno ga je unaprijed namočiti u hladnu vodu, najbolje dan prije planiranog kuhanja. Ako želite uštedjeti vrijeme, koristite metodu brzog namakanja. Mahune prelijte vodom, zakuhajte i kuhajte 2-3 minute. Ostavite sa strane, pokrijte i ostavite stajati 1 sat. Mahune prije kuhanja dobro ocijedite i isperite

Ako ste grah zaboravili dovoljno namočiti unaprijed, soda bikarbona jamči ekspresno omekšavanje. Njegovi učinci mogu potpuno omekšati bilo koju mahunarku bez namakanja.

Apsolutna jedinica u smislu brzine kuhanja je ekspres lonac. S njim ste uvijek sigurni. U nekoliko minuta možemo skuhati bilo koju vrstu cipela, čak i bez namakanja.

2) Nema inflacije

Nekim ljudima konzumacija graha može uzrokovati probavne probleme. Stoga se preporuča namakanje graha neovisno o vrsti koju odaberemo za kuhanje.

Promijenite vodu nakon namakanja, ulijte čistu vodu, prokuhajte i ponovno promijenite vodu. Nakon toga nastavljamo s pripremom recepta.Â

3) Ukusno i kremasto

Prekrasna kremasta tekstura samo je šlag na torti. Na početku kuhanja dovoljno je dodati žlicu ulja koje osim kremaste konzistencije pridonosi smanjenju pjenjenja tijekom kuhanja.

4) Tako da se ne sudara

Ako kuhamo grah juhu ili temeljac s dodatkom vrhnja ili mlijeka, neposredno prije toga u lonac dodamo žlicu sode bikarbone. Ovaj trik jamči da se juha neće zgrušati nakon dodavanja mlijeka

5) Bez blata i rezultat kao kod profesionalca

Pripremate li juhu ili grah za salatu, cijenit ćete ovaj trik. Komadići graha bit će savršeni, a ljuska će lijepo držati oblik. Na početku kuhanja dodajte žlicu soli. To pomaže omekšati koru, tako da se nikada ne raspadne.

No, istina je i da ako posolite na početku, proces kuhanja se može ubrzati. Dakle, što više soli, to ćete ga duže morati kuhati. Stoga ga nemojte previše dodavati, dovoljna je 1 žličica soli za jedno pakiranje, a jelo do kraja doradite prema ukusu.

Recepti za juhu od graha

Odaberite iz našeg bogatog izbora provjerenih recepata i počnite kuhati s nama.

Juha od graha s dimljenom koljenicom

Slatka juha od graha, koja će ujedno zamijeniti glavno jelo. Izvrsna je.

Sirovine:

500 g tamnog graha

1 dimljena svinjska koljenica

4 krumpira (više)

1 mrkva

1 režanj češnjaka

5 komada kobasica (po želji)

400 ml mlijeka

1 glatko brašno

2 lista lovora

ulje

sol, mljeveni crni papar

ocat

Pristup:

1) Mahune operite, prelijte hladnom vodom, dodajte lovorov list i ostavite da odstoji najmanje 3 sata prije kuhanja. Idealno preko noći.

2) U veću šerpu zakuhati vodu (cca 4l), dodati dimljenu koljenicu i prokuhati, zatim dodati mahune, lovorov list i mrkvu narezanu na kockice.

3) Nakon sat vremena kuhanja dodati narezani zamiak i protisnuti češnjak.

4) Kobasice narežite na kolutiće, kratko popržite na ulju i dodajte u juhu.

5) Žlicu glatkog brašna razmrvite u mlijeku i postupno umiješajte u juhu. Dodati sol i crni papar po ukusu.Na kraju dodati ocat, ja sam koristila 1,5 žlicu. Želite li juhu učiniti rjeđom dodajte još vode i pustite da kratko prokuha.

6) Prije posluživanja izvadite meso i narežite ga za juhu.

Juha od slatkog graha

Juha mog djetinjstva, ovdje se kuha generacijama, probajte, nećete požaliti.

Juha od kupusa s grahom i dimljenim mesom

Iskrena juha koja savršeno zasićuje i grije.

Slatko-kisela juha od bijelog graha

Izvrsna i izdašna juha od bijelog graha, koja će poslužiti i kao glavno jelo.

Mađarska juha od graha (Jókai)

Jedna od najpopularnijih i danas kultnih mađarskih juha od graha…

Juha od kiselog graha

Naša omiljena kisela juha od graha. Ja ga kuham od bijelog graha, ovako ga mi volimo…

Juha od graha s koprom i sirom

Jedno od najukusnijih jela u jednom loncu koje se može skuhati u bilo koje doba godine…

Slatka juha od graha po tradicionalnom receptu

Izvrsna voštana juha koju obožava naša obitelj. Mama mi je dala recept i stvarno je ukusno…

Juha od kupusa s grahom i dimljenim mesom

Ovu krepku juhu možete poslužiti u štruci kako biste dobili još više…

Fazučovica

Juha od graha s ukiseljenim povrćem i rezancima

Ukusna juha koje nikada ne nedostaje u našoj blagovaonici.

Juha od graha s dimljenim kobasicama

Ovdje je prava muška juha, jer i ljeti su moji dečki gladni 😀 Ja uvijek kuham…

Juha od graha s dimljenim rebrima

Juha od graha na turski način (Kuru fasulye çorbası)

Izvrsna juha od suhog graha na turski način. Klasično uz njega ide samo kruh ili…

Podbita pasaula – znate li ovaj recept? Definitivno da, ali vjerojatno pod drugim imenom: