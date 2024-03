Crno cvijeće je impresivno. Rijetko ih se može vidjeti, ali su utoliko zapanjujući. Ističu se iz gomile i privlače pažnju vaših susjeda. Ako želite imati jednu takvu u svom vrtu, odaberite sortu ‘Black Velvet’.

Cvijeće najčešće povezujemo s vedrim i veselim bojama. Oni u crnom nedvojbeno će privući pažnju, zadovoljiti i zadiviti u isto vrijeme. Ne viđate ih često, zato su pravi dragulj u vrtu. Daju mu tajnovitost i eleganciju, a istovremeno ga diverzificiraju. Posebnu pozornost zaslužuje “Black Velvet” ili crna petunija. To će biti najveći ukras parcele.

Crno cvijeće u saksiji. “Crni baršun“ nije jedina sorta na svijetu

Crno cvijeće ne raste prirodno. Uzgajivači su izmislili posebne boje za tamnoljubičaste i tamnocrvene biljke u crnu. Najbolje ih je posaditi u vrt pojedinačno ili u manjim skupinama. Velika gruda može stvoriti efekt tamne mrlje koja neće izgledati dobro.

Biljke je najbolje saditi u laganoj polusjeni. Na suncu dobivaju crvenu ili ljubičastu nijansu, dok se u punoj sjeni stapaju s pozadinom. Osim za petunije ‘Black Velvet’ ovdje također možete pronaći tulipan ‘Black Diamond’, ljubičica “Crni kralj”, zumbul ‘Midnight Mystic’ a Orijentalni mak “Crni božur”. Oni će biti izvrstan naglasak na bijelo, žuto, crveno i plavo cvijeće.

Kako se brinete za petunije? Ne mogu preživjeti bez dovoljno vode

Raznolikost “Crni baršun” prvi put se pojavio 2010. Smatra se najcrnjim cvijetom na svijetu. Nema posebnih zahtjeva. Potrebno je njegovati na isti način kao i biljke drugih boja. Petunija voli plodno, lagano i propusno tlo. Najbolje se osjeća u humusnom i pjeskovitom tlu. Ne podnosi jake udare vjetra i pljuskove, pa se mora saditi na osamljenom mjestu. Potrebno joj je često i obilno zalijevanje. Čini to svakodnevno, za vrijeme vrućina i dva puta dnevno: ujutro i navečer. Izbjegavajte prskanje cvijeća i lišća jer to može dovesti do bolesti. Cvijeće možete saditi ne samo u vrtu, već iu posudama na terasi ili balkonu.

