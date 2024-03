Poznati tiktoker odlučio je rekreirati nedavni modni trik za savršen, ali iznimno ženstven make-up look. Dok je uzimala ruž, brzo je postalo očito da će učinak biti potpuno drugačiji od onoga što je namjeravala. Video je postao hit na internetu.

Trik je bio u tome najistaknutije i najistaknutije dijelove lica prekrili ste ružem nježne boje kako biste ih lijepo istaknuli i posvijetlili. To uključuje hrbat nosa, bradu, gornji dio čela i obraze. Efekt je trebao biti suptilan i izrazito djevojački. Mama u pokretu ili poznata tiktokerica pokazala je kako izgleda u stvarnosti. – Pretučeno ili prefarbano – zaključila je kreatorica koja se nije mogla suzdržati od smijeha.

Novi trend u šminkanju. Sve što trebate ići uz njega je ruž

Trendovi šminkanja mijenjaju se nevjerojatno brzo i sve više kreatora prednjači u objavama novih i novih načina za postizanje savršenog makeup izgleda. Nedavno je internetom kružio video čiji je autor može se nositi uz pomoć ružičastog ruža u nježnoj nijansi. Nanosila ju je na vruće točke na licu i nakon što ju je namazala stvorila iznimno djevojački, nježan i prirodan izgled. Mnogi su ljudi odlučili ponoviti cijeli proces kako bi vidjeli ima li doista tako spektakularne učinke. Mama u pokretu nije bila ništa drugačija. Kako je to učinila?

Mama je svoj omiljeni make-up kreirala iz hira. Učinak je zadivljujući

Mama u pokretu, odnosno Klaudia Klimczyk, popularna je web kreatorica koja se proslavila neobičnim smislom za humor i ogromnom distancom od same sebe. Na TikToku je prati više od 4,6 milijuna ljudi. Nedavno je objavila video koji je odmah postao hit. U njemu je pokušala ponoviti svoj nedavno poznati make-up za koji je koristila samo crveni ruž. Kako je to učinila? Video je do suza nasmijao ne samo gledatelje, već i samu sebe. – “Kako da ga isperem?” – kroz smijeh je pitala dok je mazala svoj kozmetički proizvod. Kasnije u videu usporedila se s Rudolphom Crvenim. – “Kao klaun,” nasmijala se. Na kraju je učinak bio znatno drugačiji od originala. Tiktokerovo lice poprimilo je jaku crvenkastu nijansu. – “Ali postoji posjekotina na čeljusti,” – zabavljeno je komentirala i dodala kako je ispoštovano najvažnije pravilo današnjeg šminkanja.

@mamanaobrotach Šminka u 2024. 🤣🤣 ♬ originalan zvuk – mama_na_obrotach

Njezin video postao je hit. “Uvijek se osjećam bolje zbog tebe”

Video tiktokera brzo je postao viralan, skupivši gotovo 200.000 pregleda i nekoliko stotina komentara. Obožavatelji nisu mogli sakriti oduševljenje cijelom situacijom.

“Volim te”

“Ženo super si, odavno se nisam ovako dobro proveo”

“Uvijek se osjećam bolje zbog tebe”

“Vatreni make-up, novi trend”

– našalili su se korisnici interneta ispod videa. Bilo je i komentara s praktičnim savjetima. Ispostavilo se da je nekima ovaj trik doista upalio.

„Manje pigmentirani tamnoružičasti ruž i manje se nanosi. Učinio sam to i ispalo je super”

– savjetovao je jedan korisnik. Biste li probali?

