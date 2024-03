Otkrijte tajne mršavljenja jedući: 10 termogenih namirnica koje ubrzavaju vaš metabolizam

Postoje namirnice koje se visoko preporučuju zbog svoje sposobnosti da jamče potpunu dobrobit, nikada ne bi smjele nedostajati u našim navikama.

Kada osjetite glad izvan glavnih obroka, često se radije odlučite za visokokalorične grickalice poput čipsa, keksa, grickalica ili čokolade umjesto hrane s negativnim kalorijama.

Međutim, hrana s negativnim kalorijama bila bi najbolji izbor za međuobroke jer pomaže u održavanju težine ili čak gubitku jer tijelo sagorijeva više kalorija nego što ih unosi.

Prema riječima nutricionistice Daisy Connorprepoznavanje te hrane je važno, iako bi prehrana koja se temelji isključivo na niskokaloričnoj hrani mogla biti štetna za vaše zdravlje zbog nedostatka esencijalnih masti i proteina.

No, uključivanje ovih deset namirnica u plan prehrane može donijeti brojne dobrobiti jer imaju nizak udio kalorija i bogate su hranjivim tvarima i aktivnim sastojcima.

Kako možete izgubiti težinu, a da ne prestanete jesti

Prisutnost vlakana u ovoj hrani pomaže regulirati oslobađanje energije, dok termogeni spojevi potiču gubitak težine jer tijelo sagorijeva pohranjenu masnoću radi topline.

Dakle, umjesto da se odlučite za visokokalorične međuobroke, bilo bi poželjno da za međuobroke odaberete namirnice poput celera, sirove cvjetače ili jabuke. U tom smislu identificirano je deset namirnica s negativnim kalorijama koje bi mogle biti dobar izbor za međuobroke:

Celer: sadrži uglavnom vodu i vlakna, malo kalorija i ima diuretski učinak.

Karfiol: bogata je vitaminima i mineralima, ima malo kalorija i bogata je vlaknima.

Jabuka: bogat vlaknima, vitaminima i antioksidansima, odličan je međuobrok koji utažuje glad.

Tikvice: malo kalorija, ali bogato vlaknima, vitaminima i mineralnim solima.

mrkva: bogate beta-karotenom i vitaminima, imaju nizak sadržaj kalorija.

Jagode: bogate vitaminom C i antioksidansima, niskokalorične su.

Ananas: bogato vitaminom C i bromelainom, ima probavni i diuretski učinak.

paprike: bogate vitaminom C, vitaminom A i antioksidansima, imaju malo kalorija.

krastavci: bogati su vodom, imaju vrlo malo kalorija i odličan su međuobrok za gašenje žeđi.

rotkvice: bogate vodom, vlaknima i vitaminom C, imaju malo kalorija i imaju diuretski učinak.

Odabirom ovih namirnica kao međuobroka možete utažiti glad bez unošenja previše kalorija, a pritom svom tijelu osigurati dobru dozu esencijalnih nutrijenata za zdravlje. Ipak, važno je ne pretjerivati ​​i za uravnoteženu prehranu uravnotežiti unos namirnica s negativnim kalorijama s drugim namirnicama koje osiguravaju masnoće i bjelančevine.