Ograda između susjeda. Tko bi po zakonu trebao platiti njegov popravak? Pravilo desne ruke više ne vrijedi

Razmišljate li o popravku ograde ili možda želite nešto drugo? Iritira vas dio ograde za koji susjed ne mari, iako je njegov dio? Susjedski odnosi znaju biti komplicirani. A ponekad čak i sasvim obična ograda može ispravno provjeriti odnose među susjedima.

Parcele sa i bez ograde

Ako živite malo izvan sela, a zemljište vam je sa svih strana ograđeno, onda je jasno da vam ne prijete susjedske svađe oko ograde. Ali takvih je parcela malo, a većina nas ima susjede s desne i lijeve strane, često i sa stražnje strane, gdje dodiruju parcelu s vrtovima ili jednostavno samo ogradom.

Za početak, dobro je znati da je ograda samozacjeljujuća, vlasnik ju nije dužan popravljati, sve dok na neki način ne oštećuje okolinu ili čak ugrožava sigurnost. No, jasno je da kao što brinemo o kući, ulazu ili vrtu, trebamo voditi računa i o ogradi. Odnosno, sve dok ga želite imati! Nije baš nužnost.

Ako ograda nedostaje, a vi je želite, onda je možete sagraditi na svom imanju, ali to je vaša odluka i ne možete je tražiti od susjeda. Ali možete se dogovoriti da će on biti financijski odgovoran za ovu izgradnju, sve dok je ograda na zajedničkoj granici posjeda. Idealno je dogovoriti se i oko izgleda, visine i ostalih detalja.

Pravilo desne strane kod ograda više ne vrijedi

Ali kako je s takvim poslovima, što je s financijama? Možda se još sjećate pravila desne ruke. Rečeno je da je svatko odgovoran za ogradu s desne strane svog posjeda kad gleda kuću s ulice.

Također možete primijetiti da su u terasastim zgradama te desne strane uvijek jednake prednjoj ogradi. Odnosno, vlasnici kuća izgradili su svoje ograde samo do „L“. Lijeva strana bila je susjedova, pa je vlasniku svake kuće u nizu ostala samo prednja i desna strana ograde, za što je bio odgovoran vlasnik zemljišta. Zbog činjenice da je svatko imao svoju predodžbu o tome što je lijepo, praktično, a uz to i pristupačno, prednja i desna strana često su izgledale drugačije od susjeda.

Predaleko od onoga što je bilo i kako su ga doživljavale generacije prije nas. Pravilo desne strane nigdje nije doneseno i stoga, sve dok se vi i vaši susjedi dogovorite da se takva praksa nastavi, ništa se ne događa, ali po zakonu je danas drugačije.

Tko mora financijski stati na ogradu?

Općenito, o ogradi se brine osoba koja ju je izgradila. No, to je komplicirano činjenicom da to ne mora biti dobro poznata ili lako vidljiva stvar. Nakon što je ograda u gredici označena, često je na zajedničkoj granici posjeda. Takva ograda služi obojici, pa se o ogradi trebate jednako brinuti. Da se prije išlo na sud i da nema dokumenata koji bi mogli dokazati tko je vlasnik, onda bi se vjerojatno odlučivalo o zajedničkoj imovini susjeda.

Ima smisla i definitivno je najjeftinija opcija za oboje. Pretpostavite da se ne biste složili s financijskim udjelom. Onda bi i ti i tvoj susjed trebali graditi svoje ograde na svom posjedu, a ne na međi koja je zajednička. No, jasno je da je to najskuplja opcija, koja će sve koštati ogradu, brigu o njoj i više centimetara zemlje, što će smanjiti njeno stvarno korisničko sučelje.

Nemojte si nepotrebno komplicirati život i pokušajte se dogovoriti sa susjedima. Sigurno znate da su međususjedski odnosi vrlo vrijedni, a loši vam vrlo lako mogu učiniti neugodnim pola života. Ograda se vjerojatno ne isplati. Dobra komunikacija se isplati i kod sadnje. Živa ograda ili čak visoka stabla koja se nadvijaju nad susjedovim zemljištem također mogu pravilno rasporediti površinu.

Izvor: