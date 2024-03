Očistite, a da to i ne primijetite. Ovako se lako možete nositi sa spavaćom sobom

Proljeće je savršeno vrijeme da očistite i učinite svoj dom ugodnim. Međutim, to ne mora biti naporno proljetno čišćenje koje će vas samo iscrpiti. Pokušajte ovu aktivnost obavljati smireno, razigrano, a prije svega olakšajte sebi. Za vas imamo nekoliko provjerenih savjeta kako to lako postići. U čistom i zdravom interijeru živjet ćete bolje i ugodnije.

Spavaća soba je mjesto odmora

Ova prostorija je namijenjena mirnom opuštanju, gdje ćete nakon cijelog dana dobiti novu snagu. No, ako u spavaćoj sobi vlada kaos i nered, to neće učiniti puno ni za vaš san ni za zdravlje. Dakle, kako učinkovito i jednostavno nastaviti s potrebnim proljetnim čišćenjem?

Ližite postupno

Ako želite izbjeći jednu od osnovnih grešaka u čišćenju, nemojte to raditi u velikom i kratkom vremenu čišćenja. To obično rezultira nepotrebnim iscrpljivanjem i radom koji nije dovršen do zadovoljavajućih detalja. Bolje je planirati čišćenje spavaće sobe u intervalima od nekoliko dana.

Ormar i ladice

Prvo posložite sadržaj ormara i komoda, ponekad zna biti prilično zauzeto i možda otkrijete koliko nepotrebnih i iznošenih stvari imate kod kuće. Prljavo rublje stavite u košaru za rublje, a na vješalice objesite što više stvari. Imat ćete bolji pregled nad stvarima i poštedjeti se posla savijanja i naknadnog peglanja.

Stol i ladice

Ako u spavaćoj sobi imate radni stol i ladice, nemojte se ustručavati preuzeti ih i reorganizirati u sljedećoj fazi čišćenja, baš kao i vaš ormar. Ako vam neke stvari više nisu potrebne, poklonite ih ili preuredite u nešto korisno i originalnije.

Pobrinite se za krevet

Još jedna aktivnost koju ne smijete zanemariti u proljeće je čišćenje cijele gredice. Počnite s madracima, gdje se osim prašine nakupljaju štetni mikroorganizmi i ostaci kože koji su izvrsna hrana grinjama. Pažljivo tapkajte i usisajte cijeli madrac s obje strane. Također ih možete obrisati vlažnom krpom s dezinficijensom i ostaviti da se dobro osuše. Na isti način očistite okvir kreveta i na kraju presvucite pokrivač i jastuke u nove plahte.

Daleko od prašine i mirisnog poda

Na kraju, u spavaćoj sobi obrišite sve police i ostala područja od prašine, zatim dobro usisajte i na kraju obrišite. Stavite li kap omekšivača ili eteričnog ulja u kantu vode, ugodan i svjež miris zavladat će vašom spavaćom sobom.

