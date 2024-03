Nikada više nećete baciti koru od krumpira! Hrskaviji su od čipsa

Ako ste jedan od ozloglašenih gulitelja krumpira, svakako nastavite čitati. Od sada kore krumpira više ne možete bacati na kompost.

Mnogi recepti zahtijevaju guljenje krumpira. Recimo, takvo jelo ne bismo napravili od neoguljenog krumpira. No, mnogi od nas čiste krumpir čak i kada to uopće nije potrebno i bez obzira na to što se u ljusci krije mnogo minerala, vitamina i vlakana.

Danas, međutim, imamo savršenu ideju za koju ste možda već čuli, ali je još niste isprobali. Kore krumpira mogu se pretvoriti u ukusnu, hrskavu deliciju. Zasigurno ćete voljeti čips od ljuske krumpira koji bi inače završio na kompostu. A mi ćemo vas rado posavjetovati kako ih pripremiti na tri načina.

3 načina kako napraviti čips od ljuski krumpira

1. Pržene ljuske krumpira

Najukusnija metoda daje (kao i uvijek) najmanje zdrav rezultat. No, ljuske krumpira pržene u vrućem ulju toliko su fantastične da se na ulje potpuno zaboravi.

Pristup:

1) Kore dobro operite u hladnoj vodi i još preciznije osušite. Ako vam je pri ruci centrifuga za salatu, prvo upotrijebite nju, a zatim ih dobro osušite papirnatim ručnicima.

2) Suhe kore prebaciti na vruće ulje i uz povremeno miješanje pržiti dok ne porumene – oko 3 minute.

3) Pržene kore krumpira prebacite na papirnati ubrus, pospite morskom soli ili naribanim parmezanom. Pažljivo ih promiješajte dlanom i poslužite. Stvarno su fantastični!

2. Kore krumpira pečene u pećnici

S obzirom na količinu utrošenog ulja, ovaj način pripreme ljuske krumpira je nešto zdraviji, a rezultat je gotovo jednako dobar.

Pristup:

1) Zagrijte pećnicu na 190ºC. Kore još jednom dobro operite i još temeljitije osušite.

2) Suhe kore premjestiti u pleh obložen papirom za pečenje ili aluminijskom folijom. A sada se možete poigrati s okusima: sol, crni papar, dimljena paprika, origano, sušeni češnjak, ribani parmezan i slično. Na tebi je! Kore još pokapati uljem, začine i masnoću pomiješati da se dobro rasporede po korama i ravnomjerno rasporediti po plehu.

3) Kore krumpira pecite u zagrijanoj pećnici na 190ºC otprilike 15 do 20 minuta i neka malo odstoje na plehu da budu još hrskaviji.

3. Kore krumpira iz friteze na vrući zrak

A ovdje imamo najzdraviji način pripreme krumpira za vlasnike friteza. Postupak je isti kao i kod prethodnih načina – operite, osušite, začinite i pokapajte uljem. 8 minuta na temperaturi od 200ºC osigurat će vam savršeno hrskav čips od krumpirove ljuske.

Ako vam kojim slučajem hrskavi čips nije dovoljan, mi imamo zajamčen način da vaš pečeni krumpir dovedete do apsolutnog hrskavog savršenstva: