Nikada ne stavljajte mlijeko u vrata hladnjaka: česta pogreška prilikom spremanja hrane

Mlijeko je jedan od najčešćih i najvažnijih proizvoda u našoj prehrani. Njegov bogat sastav čini ga vrijednim izvorom bjelančevina, masti, ugljikohidrata, vitamina i minerala.

Međutim, kako bi mlijeko zadržalo svoja korisna svojstva i okus, izuzetno je važno pridržavati se ispravnih uvjeta skladištenja. Temperaturni uvjeti i način na koji se stavlja u hladnjak igraju odlučujuću ulogu u određivanju roka trajanja ovog kvarljivog proizvoda.

Nepoštivanje preporuka može dovesti do prijevremenog kvarenja mlijeka i gubitka vrijednih nutrijenata. Zapamtite sljedeća pravila za čuvanje mlijeka!

Prvo, trebali biste Izbjegavajte čuvanje mlijeka na vratima hladnjaka, budući da je tamo temperatura obično viša od optimalne. Stručnjaci snažno preporučuju stavljanje mliječnih proizvoda na srednje police.

Drugo, smatra se da je idealna temperatura za čuvanje mlijeka u rasponu 4 do 5 stupnjeva Celzijusakoji se u pravilu održava upravo na srednjim policama hladnjaka.

Treće, ako se mlijeko skladišti na višoj temperaturi od one na vratima hladnjaka, to će neizbježno dovesti do smanjujući mu rok trajanja i ubrzano propadanje.

četvrto, postoji iznimka od ovog pravila. Bocu mlijeka možete staviti na vrata hladnjaka ako namjeravate potrošiti cijelu količinu u bliskoj budućnosti, a da piće ne ostavite da “čeka” nekoliko dana.

Peto, čak i ako se poštuje optimalna temperatura skladištenja, svježe mlijeko zadržava svoje prednosti samo neko vrijeme otprilike 10 dana. Nakon otvaranja pakiranja, rok trajanja se naglo smanjuje, a cjelokupni volumen treba potrošiti u roku od najviše 5 dana.

Dakle, kako biste u potpunosti uživali u okusu i blagodatima mlijeka, važno je strogo slijediti jednostavne preporuke za njegovo skladištenje. Postavljanjem na srednje police hladnjaka na temperaturu od 4-5°C maksimalno ćete povećati svježinu pića. Slijedeći ova jednostavna pravila, mlijeko možete nastaviti koristiti u pripremi raznih jela i pića.

