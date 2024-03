Nezahtjevno cvijeće u saksijama: evo 8 vrsta nezahtjevnih cvjetova koje je zaista teško osušiti

Nezahtjevno cvijeće u saksiji koje nije kapriciozno i ​​neće biti ozlijeđeno ako ne dobije novu porciju vode ili gnojiva na vrijeme, uključuje: sansevieria, zamiokulkas ili dracaena dermeńska. Ove sobne biljke rastu bujno i ponosno, a scindapsus je, primjerice, viseći primjerak koji se lako održava. Pogledajte koje su biljke nezahtjevne.

Lončano cvijeće, koje je nezahtjevno, dobro raste u gotovo svim uvjetima: ne zahtijevaju stroga pravila njege, gnojidbe, presađivanja ili sunčeve svjetlosti. Takve biljke će izdržati propuh, pregrijavanje, nedostatak i višak vlage u zraku. Upoznajte ovo zanimljivo, nezahtjevno cvijeće.

Sadržaj:

Kako se brinuti za nezahtjevno cvijeće? Zamiokulkas Dracaena dermenia Aglaonema Scindapsus Crassula (drvo sreće) Tillandsia (grana) Aloja Sansevieria

Kako njegovati nezahtjevno cvijeće u saksiji?



Iako su ove biljke nezahtjevne, potrebna im je njega i pažnja. Ne morate ih puhati, ali ne zaboravite ih redovito zalijevati i provjeravati ima li lišća bolesti. Što je vrijedno pamćenja.

zalijevanje – Pazite da tlo bude blago vlažno. Biljke s kožastim zelenim lišćem, poput scindapsusa, aglaoneme, dracene, fikusa, zalijevaju se jednom tjedno ljeti (tek kada se tlo počne sušiti), a zimi još rjeđe. Sukulenti (npr. Crassula) trebaju još manje vode. Ljeti ih je potrebno zalijevati samo jednom u dva tjedna (samo kada je površina zemlje suha), a zimi gotovo nikada. Ove se vrste bolje nose s nedostatkom vode nego s viškom.

Pazite da tlo bude blago vlažno. Biljke s kožastim zelenim lišćem, poput scindapsusa, aglaoneme, dracene, fikusa, zalijevaju se jednom tjedno ljeti (tek kada se tlo počne sušiti), a zimi još rjeđe. Sukulenti (npr. Crassula) trebaju još manje vode. Ljeti ih je potrebno zalijevati samo jednom u dva tjedna (samo kada je površina zemlje suha), a zimi gotovo nikada. Ove se vrste bolje nose s nedostatkom vode nego s viškom. Dohrana – Samo jednom godišnje, u proljeće, dovoljno ih je prihraniti dugodjelujućim gnojivom.

Samo jednom godišnje, u proljeće, dovoljno ih je prihraniti dugodjelujućim gnojivom. Presađivanje – Učinite to kada korijenje preraste posudu. Mlade biljke treba presađivati ​​svake godine, a starije svake 2-3 godine. Za primjerke dobre veličine dovoljno je u proljeće dodati svježu zemlju.

Učinite to kada korijenje preraste posudu. Mlade biljke treba presađivati ​​svake godine, a starije svake 2-3 godine. Za primjerke dobre veličine dovoljno je u proljeće dodati svježu zemlju. Uklanjanje prašine – Učinite to prilikom čišćenja. Listove lončanog cvijeća obrišite vlažnom krpom ili ih operite pod tušem (ali tada lonac prekrijte folijom kako ne bi poplavila tlo). Scindapsus se može osvježiti preparatima za poliranje.

Nezahtjevno cvijeće u saksiji: zamiokulkas



Nećete se lako riješiti ove biljke: zamiokulkas je lako uzgajati i održavati. Vrlo je tolerantan na nepovoljne uvjete, čak i na greške u uzgoju. Zamiokulkas voli djelomičnu sjenu, ali podnosi mračne prostorije, sve dok temperatura u njima oscilira oko 20°C. To je biljka koja ne zahtijeva posebno često zalijevanje.

Previše vode uzrokuje truljenje korijena i umiranje cijele biljke. Također je vrijedno koristiti tekuće gnojivo jednom svaka dva tjedna, iako nije potrebno. Presađivanje se može planirati svakih nekoliko godina – samo kada zamiokulkas ne stane u lonac.

Zamiokulkas će biti savršen za ljude koji vole nezahtjevne sobne biljke koje su ujedno i…intenzivno zelene boje i značajne veličine: to je lijepa ukrasna kućna biljka koja stvarno može rasti.

Nezahtjevno lončano cvijeće: dracaena marginata



Dracaena marginata (dracaena marginata) jedan je od najljepših primjeraka nezahtjevnog lončanog cvijeća: ima dekorativne tanke listove, ne grana se i sporo raste pa je savršena za male stanove. Podnosi slabu sunčevu svjetlost, ali se može postaviti i na vrlo svijetlo mjesto. Međutim, ne voli izravno sunce – lišće može biti malo oštećeno.

Više voli suhoću nego višak vode, ali bolje je održavati tlo stalno vlažnim. Dracaena voli izgubiti lišće kada joj nešto ne odgovara. Tada možete lako provjeriti radite li nešto krivo – ova biljka dosta brzo reagira. Dracaena će biti savršena za vlasnike malih, slabo osvijetljenih stanova.

Nezahtjevno lončano cvijeće: aglaonema



Ova sobna biljka obično naraste do max. do 120 cm. U prošlosti se aglaonema smatrala kućnim cvijećem, teškim za uzgoj, ali njezinim nove sorte ne prave probleme. Sorte sa srebrnastim ili bijelim listovima, koji dosežu duljinu od oko 20 cm i skupljeni su u guste nakupine, obično su zahtjevnije kada su u pitanju kućni uvjeti.

Nezahtjevne biljke bolje odgovaraju tamnim mjestima aglaonema s intenzivno zelenim listovima. Sorte sa svijetlim lišćem trebaju više svjetla. Zapamtite, međutim, da ako ga ima previše, biljka može izgorjeti.

Aglaonemala će biti dobar izbor za vlasnike tople kuće i stanovi razlikuju se po sunčevoj svjetlosti: srebrne varijante (“Silver Queen”, “Silver Bay”) za svijetle prostorije, a ove za tamne prostorije zelena s bijelim pjegama (“Red Cochin”, “Legacy”). Čuvajte se njegovog otrovnog soka – vlasnici kućnih ljubimaca i roditelji male djece neka budu oprezni.

Nezahtjevno lončano cvijeće: scindapsus



Scindapsus je zanimljiva i nezahtjevna biljka, savršena ako nemate ruku s biljkama. Srcoliko svijetlozeleno lišće s bijelim pjegama nezahtjevna je lončanica, scindapsus, koja se često nalazi u domovima. Je lončano cvijeće koje se penje, a mnogi ga povezuju s kućnim bršljanom. Izbojci višegodišnjih primjeraka mogu doseći i do 5 m duljine. Lišće također dostiže impresivne veličine. Međutim, mladi scindapsus ima male listove.

Ova domaća loza najbolje izgleda i dobro raste kada je omotana na potporu s kokosovim vlaknima. Čak i ako staro lišće otpadne, što se često događa, goli izdanci scindapsusa prekriveni su novim lišćem i biljka ne gubi svoju ljepotu. Scindapsus je lončano cvijeće koje voli sjenu.

Scindapsus će biti dobar izbor za one koji žele npr. kupaonicu ili slijepu kuhinju učiniti privlačnijim biljkom u saksiji – scindapsus hrabro podnosi nedostatak svjetla.

Nezahtjevno lončano cvijeće: Crassula, odnosno drvo sreće



Ovo lončano cvijeće može narasti do 1 m visine. Ima ukrasni, mesnati listovi, a ljeti stvara svijetle cvjetove. Crassula je moderna biljka koja se lako održava. Voli sobnu temperaturu: može mu naškoditi samo previše sunčeve svjetlosti, ali tada je vrijedno zapamtiti da ga češće zalijevate.

Voli umjereno zalijevanje, ali podnosi lagano sušenje. Ne vrijeđa ga rijetko zalijevanje. Crassula, drvo sreće, bit će savršeno dza vlasnike hladnih stanova koji cvijeće stavljaju u polusjenu.

Nezahtjevno lončano cvijeće: tillandsia



Brakteje pripadaju obitelji biljke koje ne trebaju tlo. Neobična je i vrlo originalna biljka, baš kao i njezin temperament: ne treba joj lonac, zalijevanje ni gnojidba. Tillandsia je nezahtjevan cvijet, ali jako voli svjetlo a u tu svrhu može isplesti grane drveća ili druge biljke.

Treba i dosta vlage, pa se isplati imati prskalicu pri ruci. Jednom svaka 3 tjedna možete ga ostaviti u posudi s vodom da skupi potrebnu količinu za tzv opstanak. Štoviše, uzima sve sastojke potrebne za život doslovno iz zraka. Radit će odlično kod zaposlenih, zaboravnih ljudi koji vole originalne biljke.

Nezahtjevno lončano cvijeće: aloja



Aloja ima vrijedna ljekovita svojstva, a popis njezine upotrebe je beskrajan. Kruti, mesnati listovi nazubljenih rubova sadrže bogata pulpa, među ostalim u vitaminima (A, C, E i iz skupine B), mineralne soli (npr. kalij, kalcij, magnezij, fosfor, sumpor, bakar).

To je lončanica koja se lako održava, no mnogi se pitaju kako se brinuti za aloju kako bi narasla do velike veličine. Vrijedi to zapamtiti aloja ne voli velike količine vode i radije se nosi sa sušom nego s prekomjernom vlagom. Najveći problem je nedostatak svjetla, najčešće zimi. Bit će to dobra biljka dza ljubitelje sukulenata i praktičnih biljaka, vlasnike stanova ili kuća s barem jednim dobro osvijetljenim mjestom.

Nezahtjevno lončano cvijeće: sansevieria



Sansevieria, poznata i kao zmijska biljka ili svekrvin jezik, otporna je doslovno na sve. Ima duge, krute listove, često s ukrasnim prugama. Njoj to ne smeta suh i zagađen zrak, nedostatak vode, previše sunca, pretijesna posuda. Još bolje raste kad je pretijesno. Često se nađu i primjerci stari 30 i više godina. Bit će dobro dza sve koji žele započeti avanturu s uzgojem cvijeća.