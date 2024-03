Nevidljivi rubnik. Genijalno jednostavan trik za savršene vrtne staze

Tražite li način da elegantno uklopite staze, cvjetne gredice ili travnjak u svoj vrt? Nevidljivi rubnik nudi upravo takvo rješenje. Izgled!

Što je nevidljivi rubnik?

To je savršena naprava koja može imati različite oblike kako bi odvojila vaše cvjetne gredice od travnjaka ili staza. To je nevidljiva pregrada koja sprječava širenje travnjaka ili drugih biljaka iza nje. Ali to se ne vidi, ne predstavlja manjak od dvadesetak centimetara koji morate premostiti, pa stoga ne morate ni pronaći materijal koji bi bio prikladan za vrt i ne bi vrijeđao vaš estetski osjećaj.

Kako može izgledati postavljanje nevidljivog rubnika pokazat će vam autor ovog posta s kanala Daniel ZdvoÅ™an koji možete pronaći na YouTubeu. Ovdje je autor dokumentirao rad s nevidljivim rubnjakom kojim je ispunio gredicu.

Što nevidljive rubnike čini zanimljivima?

Prednost nevidljivog rubnjaka nije samo u tome što nije vidljiv, već iu tome što je često pogodan za jednostavno oblikovanje. Uz mnogo fleksibilnosti ili mogućnost rezanja pojedinačnih fuga, ili rubnjaka od kratkih dasaka, moguće je stvoriti prekrasan okrugli niz travnjaka, cvjetnjaka ili staza, a oni ne samo da su elegantni ©, već su i savršeno okrugli. sami po sebi. Takav rubnik osigurava gladak prijelaz između različitih zasađenih ili na drugi način korištenih površina, vrt i dalje izgleda prirodno, ali dobro njegovan.

Iako ovi rubnjaci djelomično sprječavaju bujanje trave, raslinja i korova, s druge strane, ta zaštita nije 100% i sve dok biljke rastu u šikaru, kratki rubnik ih ne može zaustaviti.

Nevidljivi rubnjaci su najčešće plastični, ali mogu biti i metalni ili gumeni. Ovi rubnjaci ne zahtijevaju održavanje i nema opasnosti od uništenja, sve dok ne stanete izravno na rubnik. Ako u vrtu postoji mjesto izloženo čestom kretanju ljudi, postavite rubnik na to mjesto malo dublje kako ne bi patio.

Bitni su materijal, cijena i ugradnja

Prije nego što požurite s planiranjem korištenja takvog rubnjaka, saznajte mogućnosti i trenutnu ponudu ne samo cijena, već i dizajna. Nevidljive rubnike možemo razlikovati prvenstveno po načinu postavljanja.

Ovi najčešći plastični rubovi zahtijevaju puno intervencija u vrtu, kada ćete morati rekreirati i plitko potkopati postojeće regije. Rad se svakako isplati, ali može biti dosta fizički zahtjevan.

Neke od ovih dugih rubnih letvica također mogu sakriti distribuciju crijeva za navodnjavanje. Što je ujedno i izuzetno praktično rješenje za postavljanje sustava za navodnjavanje i njegovo sidrenje.

Ostali nevidljivi rubnjaci izrađeni su od kraćih rubnih rubova s ​​poprečnim presjekom u obliku slova I, koje samo ugurate u zemlju. Iako se čini da je to vrlo jednostavan način, s druge strane, takav rubnjak oblikujete vlastitim rukama, a krivulje nisu tako savršene kao kod korištenja dugih fleksibilnih rubnjaka.

