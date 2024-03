Nesvjesno trujemo vlastitu djecu. Utjecaj prehrane na emocionalno stanje

Ono što jedemo ima ogroman utjecaj ne samo na funkcioniranje našeg tijela, već i na naše blagostanje. Mnogi roditelji ne shvaćaju da obroci koje poslužuju svojoj djeci mogu pridonijeti razvoju problema s mentalnim zdravljem. Zašto je dijeta toliko važna? Koje proizvode treba izbjegavati, a koje uvrstiti u svoj dnevni jelovnik? O tome je govorila dr. Agata Misera, liječnica i dječja psihijatrica.

Što povezuje mozak i crijeva?

Kažu da je to naš drugi mozak, no što to znači u praksi? Pa, probavni i živčani sustav vrlo su međusobno povezani i među njima se odvijaju mnogi biokemijski procesi. Ovu vezu nazivamo . Crijeva (velika većina “informacija” na crijevnoj osovini – mozak kreće iz probavnog sustava) prenose informacije o zdravlju tijela u naš zapovjedni centar. Ako postoji prijetnja, mozak aktivira obrambene mehanizme.

Signal za akciju je npr. situacija kada je narušena kompozicija, odnosno omjeri između tzv. dobre i “loše” bakterije su u neravnoteži. Kao posljedica toga, u tijelu se može početi razvijati upala. Ako se pojavi, mozak počinje proizvoditi hormone stresa kako bi se borio protiv njega. Dugotrajna prekomjerna koncentracija ovog spoja u tijelu predstavlja prijetnju fizičkom i psihičkom zdravlju. Istraživanja jasno pokazuju da poremećen sastav crijevne mikrobiote i dugotrajno visoke razine kortizola pogoduju razvoju anksioznih poremećaja i kod odraslih i kod djece.

Crijevna mikrobiota – što remeti njen sastav?

Brojni su čimbenici koji mogu poremetiti pravilan sastav crijevne mikrobiote. Mikroorganizmi koji su vrijedni za naše zdravlje mogu uništiti neke lijekove (npr. antipsihotici, inhibitori protonske pumpe). Također je važno. Dok nam kratkotrajna daje energiju i snagu za djelovanje, trajna i nepropisno regulirana postaje opasna.

Pretjerana tjelesna aktivnost također šteti našoj mikrobioti. Previše stresa za tijelo oštećuje crijevnu barijeru i pridonosi upalama u tijelu. Štoviše, loše odabrana tjelesna aktivnost umjesto opuštanja uzrokuje stres.

– Nakon 20-ak minuta kretanja, mozak isključuje neurone koji su odgovorni za razmišljanje. Zahvaljujući tome automatski zaboravljamo na probleme koji nas muče. Štoviše, tijekom treninga prilagođenog našim vještinama oslobađaju se velike količine energije, što je melem za preopterećenu psihu. Dobra tjelesna aktivnost treba biti ugodna i ne smije uzrokovati stres. Ako nas sama pomisao na odlazak u teretanu ili na trčanje tjera na svašta, patimo tijekom treninga, a odmah nakon treninga nas počinje živcirati činjenica da ćemo i sutra imati ovo mučenje, ovo oblik tjelovježbe više ne ispunjava svoju svrhu zadatak – objasnila je dr. Agata Misera, doktorica medicine, dječja psihijatrica.

Tu nije kraj. Također ima veliki utjecaj na funkcioniranje našeg tijela. Za većinu odraslih trebao bi trajati 7-8 sati, iako je to potpuno individualna stvar. Djeci je potrebno puno više sna da bi se regenerirala. Zanimljivo je da je san neophodan za regulaciju hormonalne ravnoteže u tijelu, uključujući i regulaciju koncentracije hormona stresa, kortizola. Umorno tijelo ne samo da je izloženo češćim infekcijama, već je i više pod stresom i preopterećenjem.

Koliko je važno što jedemo?

Dijeta je također izuzetno važan faktor. Nažalost, kod mladih ljudi – vrlo često – temelj njihovog jelovnika je visoko prerađena hrana, bogata uglavnom zasićenim mastima i jednostavnim šećerima. Štoviše, čak iu dobrim restoranima djeci se umjesto uravnoteženih, zanimljivih obroka nudi “dječji meni”.

Tako djeca često mogu birati između, primjerice, ribljih prstića, koji imaju vrlo malo dodirnih točaka s ribom, tjestenine s umakom od rajčice, pilećih nuggetsa ili pizze samo sa sirom, ili eventualno palačinki s džemom. Dok se odraslima nude jela bogata hranjivim tvarima, djeca se često na tanjuru nađu smrznute namirnice s kečapom.

– Naravno, ako se takvo jelo povremeno pojavi na jelovniku, to neće bitno utjecati na opće zdravlje djeteta. Nažalost, takvi obroci su stvarnost i svakodnevica velike skupine djece na psihijatrijskom liječenju. Na ljestvici omiljenih jela djece koja se liječe na Klinici za dječju i adolescentnu psihijatriju na kojoj sam godinama radila, svakako je prednjačila: tjestenina s kečapom – rekla je specijalistica.

Naša sugovornica je naglasila da ovakvom prehranom nema šanse da se dijete pravilno razvija i bude zdravo. Takva prehrana remeti pravilan sastav mikrobiote, pogoduje razvoju bakterija koje uzrokuju upale i pridonose razvoju psihičkih problema.

No, valja naglasiti da nije štetna samo brza hrana ili nekvalitetna gotova jela. Općenito, hrana kojoj imamo pristup, za razliku od mjesta s malo industrijalizacije, ima vrlo malo korisnih bakterija u sebi, a to – suprotno izgledima – nije dobro. – Proizvodnja je previše sterilna i iako zvuči čudno, povrće i voće koje kupujemo u trgovinama nema uvijek izravan kontakt sa zemljom – dodala je. Sve to znači da naša mikrobiota i mikrobiota naše djece nije baš raznolika i vrlo je lako poremetiti ravnotežu između “dobrih” i “loših” bakterija.

Kako se brinuti za svoju crijevnu mikrobiotu?

– Što je hrana manje prerađena, što se manje miješamo u njezinu proizvodnju, to bolje. Zahvaljujući tome, vrijedne bakterije mogu preživjeti i bolje podupirati našu djecu, ali i nas – objasnila je dr. Agata Misera. Stoga, zbog zdravlja djeteta, pa tako i njegovog mentalnog zdravlja, trebamo paziti da u prehrani našeg djeteta bude voće, povrće i proizvodi od cjelovitih žitarica. Svi ovi proizvodi bogati su dijetalnim vlaknima koja su najbolja hrana za mikroorganizme koji žive u našim crijevima. No, morate biti svjesni da se samo dijetom ne mogu izliječiti bolesti ili psihički poremećaji. Za ublažavanje depresije ili anksioznosti potrebna je terapija i eventualno farmakološko liječenje. Iznimno važan element psihijatrijske skrbi su psihobiotici, odnosno pripravci koji sadrže ispitane i posebno odabrane sojeve probiotičkih bakterija koje povoljno djeluju na psihičko zdravlje. Njihova je zadaća obnoviti pravilan sastav crijevne mikrobiote, što pridonosi poboljšanju mentalnog zdravlja.

Nakon što su crijeva “kolonizirana” pravim bakterijama, ovo se dobro stanje može održavati odgovarajućom prehranom. Važno je da su psihobiotski sojevi kao što su: Lactobacillus helveticus Rosell®-52 i Bifidobacterium longum Rosell®-175 ne samo da pomažu osobama s dijagnosticiranim psihičkim poremećajima, već zahvaljujući svom višesmjernom djelovanju pomažu u izgradnji otpornosti na stres kod odraslih i djece. Istraživanja pokazuju da uporaba psihobiotika pomaže stabilizirati raspoloženje, smanjiti razinu anksioznosti i smanjiti razinu hormona stresa kortizola. Stoga su nezaobilazan dodatak prehrani svih preopterećenih i stresnih osoba. Vrijedi dodati da su psihobiotici široko dostupni i ne propisuju se. Roditelji koji imaju nedoumice hoće li i koji pripravak odabrati, kako ga davati djetetu i koliko dugo mogu se posavjetovati s liječnikom, ljekarnikom, dijetetičarom, psihodijetetičarom ili psihoterapeutom. Sve to također čini da se dijete lakše nosi s teškim situacijama i da je otpornije na stres i napetost.