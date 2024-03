Neočekivano ukusni špageti Bolognese iz mikrovalne pećnice. Poslužit ćete na stolu za pola sata

Špageti Bolognese jedno su od omiljenih jela ne samo djece, već i svih odraslih. Ako ste u stisci s vremenom, možete koristiti recept za njihovu bržu verziju. Ne samo da je brz, već i jednostavan pa se s njim mogu snaći i početnici u kuhinji.

Izvor: Youtube

Špageti Bolognese u mikrovalnoj

Prvo očistite i narežite na manje komade 1 veću glavicu luka, 1 do 2 češnja češnjaka i 1 cijelu mrkvu. Stavite sve sastojke u zdjelu prikladnu za mikrovalnu i dodajte 300 g nemasne mljevene junetine. Sve dobro izmiješajte, pokrijte zdjelu poklopcem ili prozirnom folijom, ali uvijek pustite da zrak dopire do sadržaja. Stoga nemojte zatvoriti poklopac do kraja i napravite nekoliko rupa u foliji šiljastim štapićem.

Stavite u mikrovalnu

Ovako pripremljenu podlogu od umaka stavite u mikrovalnu pećnicu na 3 minute na najjaču. Zatim maknite posudu, dobro izmiješajte smjesu, najbolje vilicom, ponovno poklopite i vratite u mikrovalnu pećnicu na još 3 minute. Ako meso i dalje stvara velike grudice, ponovno promiješajte smjesu.

Priprema umaka Bolognese

Zatim umiješajte 400 g nasjeckanih rajčica iz konzerve, ali možete i svježe. Dodati 50 ml kipuće vode i zdrobiti 1 kocku temeljca. Začinite 1 žličicom sušenog origana i paprom po ukusu. Zdjelu ponovno poklopite i kuhajte u mikrovalnoj pećnici na punoj snazi ​​7 minuta.

Zatim maknite zdjelu, sve dobro promiješajte i poklopljeno stavite u mikrovalnu pećnicu na još 10 minuta na punoj snazi, do pola miksajući. Na kraju ostavite zatvorenu zdjelu nekoliko minuta izvan mikrovalne pećnice.

Skuhajte špagete

Ovaj trenutak možete iskoristiti za pripremu špageta. Izlomite ih tako da stanu u posudu za mikrovalnu pećnicu, dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja i pomiješajte oba sastojka tako da tjestenina bude savršeno premazana uljem.

Ulijte malo vode, dobro promiješajte sve sastojke, poklopite posudu i kuhajte u mikrovalnoj pećnici 4 minute na punoj snazi. Zatim izvadite zdjelu, promiješajte sadržaj i ponovite postupak kuhanja u mikrovalnoj pećnici isto toliko vremena. Na kraju ostavite u kuhinji 2 minute. Špagete treba kuhati al dente, pa ako nisu ovako kvalitetni, kuhajte ih još par minuta.

Možete poslužiti

U ovom trenutku tjesteninu možete poslužiti na tanjuru, preliti pripremljenim umakom Bolognese ili posuti naribanim parmezanom i svježe nasjeckanim začinskim biljem.

povezani članci

www.bbc.co.uk, www.top.recepty.cz