Odijevanje kako biste se osjećali mladima odličan je način da odagnate tugu i ostanete privlačni, ali postoje zamke koje treba izbjegavati. Nitko od nas ne želi izgledati staro i nemoderno, pa ćemo vam reći koje pogreške trebate izbjegavati nakon pedesete kako biste to izbjegli.

Mladolik izgled ima mnogo veze s njegom kože, ali to nije jedino što je važno. Dokazano je da mnogi čimbenici utječu na to koliko ćete izgledati mladoliko, od držanja do redovite tjelovježbe, brige o tjelesnom zdravlju i dobrobiti do toga kako se odijevate. Naš stil može nam trajati i do 10 godinapogledajte sami kako to učiniti.

Izbjegavajte nošenje previše prigušenih, nježnih boja. Kako starimo, takve nas boje stare

Previše pastelnih boja u istoj odjeći može vas učiniti starijima. Ako želite nositi jarke boje od glave do pete, odaberite svijetle neutralne kao što su nude, boja slonovače, svijetlo siva ili bež. Ako volite pastelne nijanse uz lice, dovršite ih hrabrijom bojom ispod. Na primjer, baby plava izgleda sjajno s tamnoplavom i crnom ili smeđom i grafitnom – isto vrijedi i za nježno ružičastu, puterasto žutu i blijedu boju breskve.

Izbjegavajte nošenje prevelikih stvari. Prevelike stilove treba kombinirati s nečim pripijenim

Odaberite široke komade koji nisu preglomazni. Pokušajte nositi oversize samo na jednoj polovici tijela. Glomazne tunike u kombinaciji s predimenzioniranim hlačama mogu učiniti da izgledate kao da pokušavate nešto sakriti. Birajte uske hlače s oversized gornjim dijelom. Ili uski top s velikim hlačama. Neki dio vaše figure mora biti vidljiv, inače riskirate da izgledate veće i starije nego što jeste.

Čarape u kojima izgledate starije nego što jeste. Izbjegavajte nijanse u preplanulim tonovima

Prozirne čarape ponovno se vraćaju, no čuvajte se žutosmeđih ili bež nijansi koje prekrivaju previše kože. Mnogim ženama bose noge nisu udobne, stoga pokušajte sa samotamnjenjem ili odaberite crne, tamnoplave ili čarape boje kože. Mnoge se dame odlučuju i za tajice, ali ne zaboravite da nikada ne birate one u boji mesa ili bijele.

