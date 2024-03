Ne lišavate li se novca? Pregled beneficija na koje možete imati pravo

Ne znate kamo biste? Pitati za pomoć

Ne može svatko držati korak sa sve većim financijskim zahtjevima života. Također, ne znaju svi da postoji niz programa socijalne pomoći koji mogu pomoći u ublažavanju financijskih poteškoća. Bilo da ste roditelj koji pokušava voditi brigu o odgoju svoje djece, imate stambenih problema, očekujete prinovu u obitelji ili su vas iznenadili troškovi za pogreb voljene osobe, znajte da u ekstremnim slučajevima situacijama također je moguće podnijeti zahtjev za posebne beneficije. Oni mogu značajno smanjiti ili potpuno pokriti vaše troškove i pomoći u teškim situacijama. Koje su prednosti?

Izvor: Youtube

Socijalne naknade: Za stanovanje, djecu i sahrane

Ova naknada ima za cilj pomoći s troškovima povezanim sa stanovanjem. Može se isplatiti vlasnicima, najmoprimcima i podstanarima. Stambena naknada isplaćuje se ako troškovi stanovanja iznose više od 30 posto prihoda obitelji ili pojedinca. Međutim, taj se iznos još uvijek procjenjuje prema normativnim troškovima utvrđenim zakonom.

Ne samo za prinovu u obitelji, već i za stariju djecu, doplatak mogu dobiti roditelji ili surogat roditelj kojeg odredi sud. U posebnim okolnostima doplatak može ostvariti i punoljetno dijete, jer je to de facto socijalna naknada za uzdržavano dijete. Ove socijalne naknade nisu vezane uz porodiljni dopust, odnosno roditeljsku naknadu.

Dok je rodiljna naknada jednokratna i njezina visina ovisi samo o tome radi li se o prvom ili drugom djetetu, doplatak za djecu određuje se prema primanjima obitelji. Rodiljna naknada za prvo dijete iznosi 13.000 CZK, za drugo 10.000 CZK.

Dječji doplatak je osnovni, ali pod određenim uvjetima i uvećan. Doplatak iznosi 830 CZK ili 1300 CZK za dijete do šest godina, 970 CZK ili 1470 CZK od šest do petnaest godina i 1080 CZK ili 1580 CZK od petnaest do dvadeset šest godina.

Roditeljska naknada je naknada koja pripada roditelju koji cjelodnevno osobno i uredno skrbi o najmlađem djetetu u obitelji. Ukupan iznos naknade je 300.000 CZK, u slučaju blizanaca, trojki itd., taj se iznos povećava na ukupno 450.000 CZK. Ne radi se o jednokratnom doprinosu, već onom koji se redovito plaća u dijelovima do najviše 4. godine života djeteta.

Pravo na potporu imate i ako ste nezaposleni. Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na naknadu za vrijeme nezaposlenosti je staž mirovinskog osiguranja iz radnog odnosa ili druge djelatnosti koja ostvaruje dohodak od najmanje 12 mjeseci, u razdoblju od 2 godine prije prijave u evidenciju tražitelja zaposlenja. Zvuči komplicirano, ali svaki zavod za zapošljavanje objasnit će vam kako postupiti, na što imate pravo i kako dalje u traženju posla te je li moguće financirati prekvalifikaciju.

Smrt u obitelji svakako je veliki udarac za cijelo susjedstvo. Najbližu rodbinu također mogu iznenaditi neočekivani troškovi koji su povezani s ispraćajem pokojnika. Pogrebna naknada daje jednokratnu novčanu pomoć za pokrivanje troškova povezanih s pogrebom ili kremacijom umrle osobe. Ova naknada će osigurati da obitelji mogu organizirati dostojanstven ispraćaj za svoje najmilije, no radi se o fiksnom iznosu od 5.000 CZK.

Osim toga, mirovina za udovice ili siročad može biti povezana i sa smrtnim slučajem u obitelji. Obje ove mirovine odnose se na preživjele osobe čiji je umrli bračni drug ili jedan od roditelja primao starosnu ili invalidsku mirovinu.

Kako se prijaviti za beneficije?

Detaljne informacije o uvjetima i podnošenju zahtjeva možete pronaći na www.mpsv.cz, tj. web stranici Državne socijalne potpore pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Zahtjev za socijalnu potporu možete podnijeti osobno, poštom ili, od prosinca 2023., i online. Za online podnošenje dostupni su različiti načini elektroničke identifikacije, čineći postupak jednostavnijim i pristupačnijim podnositeljima zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba sa stalnim prebivalištem u Češkoj. Stranci sa stalnim boravkom također mogu podnijeti zahtjev, međutim, tek nakon odobrenja azila i 1 godinu od tog datuma, građani EU moraju biti informirani o posebnim propisima EU.

Za mogućnost ostvarivanja naknade bitan je i odlučujući dohodak ove fizičke osobe, odnosno zajednički procijenjenih osoba.

povezani članci

Izvori: euro.cz, clovekvtisni.cz