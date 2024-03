Ne dopustite da vam lišajevi unište voćke! Koristite jeftin kućni likvidator

Sve dok se na vašim stablima stvara lišaj, potrebno ga je eliminirati. I to najranije, prije nego što se proširi. To bi vrlo lako moglo uništiti vaš očekivani prihod. Lišaj je živi organizam koji se sastoji od dvije potpuno različite komponente. Sastoji se od gljiva i algi. To je relativno opasan parazit koji se može širiti vrlo brzo. Budući da lišajevi uzimaju potrebne hranjive tvari sa stabla za uspješan razvoj, a također i žetvu, potrebno ih se riješiti, po mogućnosti odmah. Zbog toga su vrlo važni i redoviti preventivni pregledi. A kako se možete riješiti lišajeva na drveću?

Iako lijepi, tako neprijatelji

Unatoč činjenici da lišajevi izgledaju vrlo privlačno i egzotično, oni su tihi neprijatelj stabla. Zahvaljujući genijalnoj simbiozi algi i gljiva, ovaj organizam savršeno raste kroz debla i grane mnogih voćaka. Međutim, čim se počnu razmnožavati, za drveće dolazi doslovna katastrofa. On gubi potrebne hranjive tvari, koje mu parazit neselektivno oduzima. Nažalost, lišajevi također doprinose pojavi mnogih štetnika.

Tamo gdje je rizik najveći

U većem postotku lišajevi se rado naseljavaju na starim stablima na mjestima gdje sunčeve zrake ne dopiru često. Rizik je ovdje povećanje vlažnosti, koju lišajevi doslovno vole.

Prevencija je na prvom mjestu

Ako želite više zaštititi voćke, a uvjeti vašeg vrta to dopuštaju, sadite ih što dalje od iglica drveća. Jedan su od najčešćih domaćina lišajeva. Svakako nemojte zanemariti redovito orezivanje stabala tijekom sezone i osvijetlite ih.

Uklonite lišajeve četkom

Sve dok se lišaj na stablu pojavljuje samo u manjoj mjeri, možete ga se riješiti struganjem žičanom četkom. Prije nego započnete ovu aktivnost, raširite ceradu oko stabla kako bi lišajevi u vašem vrtu bili što manji. Nikada ne stavljajte ostatke lišajeva u kompost, spalite ih.

Koristite mješavine pepela i vapna

Ako želite koristiti ekološki prihvatljivo rješenje za uništavanje lišajeva, upotrijebite drveni pepeo i vapno. Pomiješajte 8 dijelova vode, 1 dio pepela, 1 dio kaustičnog vapna i pažljivo promiješajte smjesu svaki dan. Prije upotrebe ostavite da se osuši i prozirnom tekućinom utrljajte zahvaćena područja na drveću.

Napravite savršenog likvidatora skija

Trebat će vam zeleni škriljac ili željezni sulfat heptahidrat, vapno u prahu i bijeli lateks ili boja na bazi vode. U posudu ulijte ½ l vode, umiješajte 1 žlicu zelenog škriljca i pospite 5 žlica limete.

Sve sastojke dobro pomiješajte i ulijte smjesu u ½ l boje. Prikladniji je onaj na bazi lateksa. Dobivenu otopinu podijelite na dvije polovice i razrijedite s malo vode da budu prikladne konzistencije za premazivanje. Više puta nanesite proizvod samo na zahvaćena područja lišajeva dok ne uginu.