Ne biste trebali izlijevati tekućinu nakon kuhanja ovih 7 namirnica

Riječ je o vodama i infuzima koje svakako vrijedi miješati i koristiti ne samo u kuhinji.

Nakon kuhanja raznih namirnica voda će svakako ostati. Međutim, ne biste ga trebali izliti. Ispostavilo se da to može biti svaka dobra domaćica. To vrijedi i za tekućinu od kiselih i konzerviranih proizvoda. Prije nego što ga se riješite, dobro je dvaput razmisliti hoćete li to učiniti. Reći ćemo vam o tekućinama na koje biste trebali obratiti posebnu pozornost.

Nemojte sipati ovu vodu i infuzije

1. Povrće

Povrće je prva stavka na popisu. Ako kuhate ove mrkve, peršin, celer, brokulu i slično, juhu ne smijete zalijevati. Možete ga koristiti za naknadnu pripremu raznih umaka, kao i variva i juha. Ako takva jela nećete pripremati isti dan, nije problem. Juhu od povrća možete čuvati u hladnjaku oko tri dana.

2. Tjestenina

Škrobna voda koja ostane nakon kuhanja tjestenine dobro će doći u vašem domu. Njime možete zalijevati biljke u kući i vrtu jer je bogat škrobom. Također treba imati na umu da će voda iz tjestenine biti korisna i za pripremu pizze i domaćeg kruha. Zahvaljujući škrobu, tijesto će biti mekano i rahlo.

3. Slatki krumpir

Još jedna voda koju ne preporučamo izlijevati je tekućina od kuhanja batata. Može se koristiti za pripremu različitih vrsta tijesta. Na primjer, za kolačiće ili kruh. Zahvaljujući škrobu pomoći će u zgušnjavanju tijesta.

4. Kukuruz

Vodu nakon kuhanja kukuruza ne treba izlijevati jer sadrži veliku količinu vitamina, biljnih bjelančevina i drugih hranjivih tvari. Ovom korisnom tekućinom možete gnojiti biljke, slično tjestenini.

5. Grah i slanutak

Voda iz konzerviranog graha ili slanutka nedvojbeno je vrlo korisna u domaćinstvu. Tekućina se može koristiti umjesto bjelanjaka. Ako ste vegan, to je posebno važno za vas. A od vode od graha možete pripremiti cijeli niz jela. Na primjer, može postati jedna od komponenti proizvoda poput snijega, keksa ili majoneze.

6. Krastavci

Kiseli krastavac još je jedna korisna tekućina za kućanstvo. Možete ga sigurno dodati u salate umjesto soli ili octa. Međutim, to nije jedina upotreba salamure. Može se koristiti i za mariniranje mesa. Dodat će poseban ugodan okus budućem jelu i omekšati ga. Osim toga, kiseli krastavac pomoći će vam da prebrodite jutro i dan nakon noći kada ste malo pretjerali s alkoholom.

7. Rajčice

Ako ste kupili ili sami napravili sušene rajčice, znajte da ulje u kojem su kiseljene može biti savršen preljev za salatu. I ne samo to. Bit će izvrstan dodatak raznim pečenim i pirjanim jelima. Nedvojbeno će dobiti dubok i bogat okus.

Sok od kiselog kupusa također sadrži mnoge hranjive tvari. Od njega pripremite razne fantastične delicije. Inspirirajte se našim receptima koji će vam dobro doći i kada vam je novčanik prazan. Ne koštaju vas puno novca i možete uživati ​​u njima:

Izvor: WOB