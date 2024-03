Natopljene vrećice čaja među najboljim su prirodnim gnojivima

Čaj je vrlo popularno piće u cijelom svijetu. Zbog jednostavnosti pripreme i samog pijenja danas se prodaje čak i u vrećicama. Sadrže zadanu mješavinu koja se jednostavno prelije vodom, ostavi da se ulije i piće je spremno. I što se dalje događa sa samom torbom? Za većinu ljudi uvijek je isto. Uzmu ga i bace u smeće. Međutim, to nije dobra ideja, jer izlužena vrećica ima i druge namjene. I to je dosta zanimljivo.

Idealno za vaš vrt

Rijetki to znaju, ali vrećica čaja vrlo je dobar pomoćnik i onima koji često i vole nešto uzgajati u svom vrtu. I to zato što se može koristiti kao vrlo dobro gnojivo. Naravno, mnogima je to čudno, ali istina je da i nije toliko čudno ni čudno. Kada pijete ovaj napitak, zašto ne možete njime i gnojiti? I ne zaboravite da su sadržaj vrećica uglavnom samo prirodne tvari. I to uglavnom listove čaja, razno sušeno voće, ali i voće i bobice, koji su povezani s nastalom gladi. Dakle, sasvim je jasno da porez ne sadrži ništa loše.

Gdje ga stavljate?

Mnogi ljudi liječe stavljajući gnojivo na samu površinu tla i nadajući se da će se aktivni sastojci početi upijati u tlo. Ostavite njegov sadržaj izravno u čaju i pokušajte vrećicu čaja zakopati dublje, po mogućnosti u neposrednoj blizini korijena same biljke. Osim toga, osigurat ćete da će u očuvanom tlu biti puno više vode. Idealno je ako pustite špagu torbe da gleda iznad tla, zahvaljujući čemu ćete je lakše pronaći, a potom i lakše izvaditi.

Idealan i za ključanje

Nije to samo klasična gnojidba, kada se vrećice čaja stavljaju direktno u zemlju, uz samu biljku. Također je nemoguće zaboraviti činjenicu da se data vrećica čaja može učinkovito koristiti čak i kada je potrebno pospješiti klijanje. Kod njega je postupak uvijek isti i uključuje vatu, te celulozni ili papirnati ubrus i puno vode. A svemu tome valja dodati i ono posljednje, naime u obliku vrećice čaja. I ovdje ćete podržati puno bolju aktivnost, a time i veći broj budućih biljaka.

Zaštitite biljke i od kućnih ljubimaca

Nema goreg nego kad sijete ili već sadite, savršeno se brinete za svoje gredice, ali vam sav trud naknadno pokvari kućni ljubimac. I to zato što će se gredica nekoliko puta prošetati ili će u njoj čak biti i grablje. To je ono što mačke najviše rade, pa je prirodno spriječiti ih u tome. A kako to učiniti? Nije tako teško kao što mnogi danas misle. Tu će vam pomoći i vrećica čaja. Imajući ga u gredici jasno ćete postići da će i vaša i druge mačke izbjegavati vašu gredicu. Idealan izbor za svakoga.

Borac protiv korova

Velika posebnost listova čaja je u tome što pomažu upravo onoliko koliko vam je potrebno. Oni su dobro gnojivo koje će jasno osigurati da biljke rastu baš onako kako trebaju rasti. Nažalost, ne zaboravite da oni ne daju priliku korovima. Osim ako ne želite neprestano okopavati vrt i eliminirati sitni korov, vrećica čaja također je savršen pomoćnik na kojeg se možete osloniti dugo vremena.

Dobar izbor i za kompost

Osim ako ne želite gnojiti samo lokalno, to ne znači da vam vrećice čaja nisu od koristi. I ovdje moramo jasno reći da ćete ih naravno koristiti. I kako? Dovoljno ih je jednostavno baciti u klasični kompost, kao što ih možete baciti i u komposter. Vidjet ćete da čak i ovdje mogu činiti doslovna čuda. To niti ne smeta ovcama kojima je toliko stalo do savršenog rezultata. Nakon toga, dovoljno je dati kompost koristiti kao tradicionalno gnojivo, sa sigurnošću da će sve rasti više nego što mislite.

Oni će pomoći u problemu s insektima

Lisne uši su među najpoznatijima, ali nisu jedina vrsta kukaca koja se povezuje s činjenicom da mogu napadati biljke. Mogu se pojaviti i drugi insekti. Ako ne želite riskirati neželjene učinke raznih sprejeva, onda vam jasno preporučamo da odaberete varijantu koja je povezana s činjenicom da ćete opet koristiti ono najbolje, u obliku vrećica čaja. I ovdje ćete biljke održati zdravima.