Napuljska pastiera, colomba i casatiello, kako ih čuvati da sačuvaju okus i miris

Doznajmo kako dobro konzervirati pšenicu, colombe i casatiello pastieru da očuvaju okus i aromu i nekoliko dana nakon pripreme.

Uskrsni praznici još nisu počeli, ali ne možemo nas uhvatiti nespremne, važno je znati kako dobro čuvajte napuljsku pastieru, casatiello i colombu, samo tako ćemo izbjeći otpad a završimo sa slatkišima i slanim pitama u kanti za smeće bila bi velika šteta.

Važno je znati trikove i savjete kako sigurno ne bismo pogriješili, bila bi prava šteta pojesti uskrsne slatkiše ili slane pite koje su izgubile okus ili miris. Postoje slučajevi u kojima bi se mogli pokvariti jer su pohranjeni na pogrešan način. Ostaje samo otkriti kako ih najbolje sačuvati kod kuće.

Pšenične pastiere i golubice, kako ih sačuvati

Tamo pšenična pastiera može se dobro čuvati 5-7 dana, bitno je da se potpuno ohladi, ali ne smije stajati u hladnjaku. Uvriježeno mišljenje da pastieru treba držati u hladnjaku potpuno je pogrešno jer postoji opasnost da se desert previše osuši i izgubi vlažnost. Podloga od prhkog tijesta bila bi više pogođena, postala bi suša i izgubila svoj tipičan okus.

Tamo Napolitansku pastieru treba čuvati na sobnoj temperaturi na hladnom i suhom mjestu, važno je da se nalazi dalje od izvora topline. Možemo ga zamotati u pamučnu krpu kako bi sačuvao aromu i miris. Alternativno možemo staviti pastieru ispod staklene posude. Pastiera se dobro čuva zahvaljujući prisutnosti kandiranog voća među sastojcima koji daju vlažnost desertu.

Prijeđimo na golubicatipične slastice talijanske tradicije koje ne može nedostajati na našim stolovima, sigurno će nam ostati viška, a želimo li je zadržati na duže vrijeme, evo kako postupiti. Golub umotamo u prozirnu foliju i ostat će mekan i mirisan do 3 dana, stavite u smočnicu. Kao i kod pastiere od žitarica, možemo staviti stakleno zvono ispod.

Za punjene kremom preporučamo da ih potrošite u roku od najviše dva dana. Očito se zamrzavanje ne preporučuje.

Treba li Casatiello čuvati u hladnjaku?

Casatiello je slani kolač koji mnogi vole, ostaje mekan i mirisan i do 4 dana, ali samo ako je tijesto savršeno izrađeno. Nije lako pripremiti dobro tijesto koje će jamčiti odgovarajuću vlažnost.

Nakon pripreme možete ga čuvati na sobnoj temperaturi dalje od izvora topline, no važno ga je zamotati u pamučnu krpu kao što su to radile naše bake. Ako ima ostataka, onda ih možemo staviti izravno u vrećice koje se moraju dobro zatvoriti nakon uklanjanja zraka. Ako to učinite, casatiello će ostati mekan. Alternativno ga možete zamotati u prozirnu foliju.

I u ovom slučaju nije preporučljivo čuvanje u hladnjaku jer ćemo izgubiti aromu i parfem. Mali trik, ako probate zagrijati casatiello vidjet ćete da će biti još mekši i mirisniji. Pokušao sam ga zamrznuti i moram reći da ako ga zamotaš u prozirnu foliju i držiš par mjeseci, dobro se čuva. Očito se mora zamrznuti svjež neposredno nakon kuhanja, čekajući da se ohladi. Ne preporučuje se zamrzavanje nakon 3-4 dana.