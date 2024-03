Najzdraviji začin na svijetu

Većina ljudi bira samo svoje omiljene začine iz kuhinjskog ormarića koji im se sviđaju. Međutim, ovih pet gomolja, začinsko bilje i kora mogu učiniti mnogo više od samog ukusa…

Blaga hrana – za većinu nas to je ostvarenje kulinarske noćne more. Rješenje: stvarno jake arome. Kao što svi znamo, to je moguće ne samo sa soli i paprom, već i s mnogim drugim, egzotičnijim začinima.

Zašto se provjerenim crno-bijelim jelima na stolu s vremena na vrijeme isplati dodati više? Ugodit će ne samo okusnim pupoljcima. Ostatak našeg tijela također će nam biti zahvalan.

Najzdraviji začini na svijetu

1. Kurkuma, izvor mladosti

Ovaj žarko narančasti začin pravi je svestrani kada je u pitanju zdravlje. Zahvaljujući svojih pet eteričnih ulja, kurkuma pozitivno djeluje na probavni trakt i pomaže probavu. Zahvaljujući boji kurkumin, začin djeluje i protuupalno. Međutim, on ne čini čuda samo iznutra. Antioksidansi sadržani u kurkumi bore se i protiv našeg zajedničkog neprijatelja – bora normalne dobi. Uništavaju slobodne radikale i ubrzavaju obnovu stanica. Ostvaren san.

2. Cimet za sagorijevanje masti

Dakle, opet je Božić? Ne brinite, uživajmo sada u proljeću. Ipak, ima smisla, posebno sada, dodati dobar prstohvat cimeta u svoju jutarnju zdjelicu muslija. Smeđi prah je jedan od grijaćih začina koji griju tijelo. Naravno, naše tijelo tu toplinu prvo mora stvoriti uz pomoć energije, odnosno kalorija. I sagorjeti kalorije dok jedete? To ipak ne zvuči tako loše.

3. Paprena metvica djeluje protiv grčeva

Boli li vas trbuh? Šalica čaja od paprene metvice može pružiti brzo olakšanje. Mentol sadržan u biljci zahvaljujući svojim gorkim tvarima djeluje antispazmodično, ublažava bolove i umiruje. Međutim, tko pati od mučnine ne bi trebao piti više od dvije šalice dnevno. Inače će mentol koji sadrži nepotrebno iritirati sluznicu želuca.

4. Jačanje češnjaka

Redovita konzumacija luka jakog mirisa jača imunološki sustav i tako sprječava prehladu. S druge strane, podržava cirkulaciju krvi i zdravu probavu. No, kod pripreme češnjaka treba paziti da se ne prepiri. Inače postaje gorak i gubi svoje zdrave komponente. To bi bila šteta.

5. Ljekoviti origano

Ovaj začin, sve poznatiji iz grčke kuhinje, u medicini se često naziva prirodnim antibiotikom. I to s pravom, jer origano djeluje kao fungicid. To znači da se gljivice i spore sporije razvijaju, a u bezopasnim slučajevima čak i ubijaju. Biljka je također antibakterijska i antivirusna.

Ne zaboravite klinčiće

Znate li kakvo djelovanje ima klinčić? Odakle dolazi i gdje ga svugdje možemo koristiti?

Izvor: SCC