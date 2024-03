Najčešće pogreške vrtlara pri uzgoju presadnica rajčice

Ako ste ljubitelj rajčica, a ipak sami uzgajate rajčice, jedva čekate da sjemenke niknu kako biste mogli uživati ​​u njima na svom tanjuru. Ali mnogi problemi mogu biti uključeni u to, kao što su bolesti biljaka, pjegavost i tako dalje.

Ako se ti problemi pojave, nije ih teško riješiti. Međutim, važno je pokušati ih spriječiti na prvom mjestu.

Izvor: Youtube

Pogreške u uzgoju rajčice

Jedan od mnogih problema s rajčicama su duge i slabe stabljike sadnica. To se događa kada sadnice nemaju dovoljno svjetla. Stabljike se protežu kako bi došle do svjetla. Ali to onda dovodi do slabih i vrlo krhkih listova, koji mogu oštetiti biljku. Stoga osigurajte svojim sadnicama dovoljno svjetla.

Druga neugodnost je kada vidite da vam se stabljike pretvaraju iz lijepe zelene u žutu. To znači da biljka ima nedostatak vlage. Ova pogreška se može izbjeći rutinskim zalijevanjem rajčica prema potrebi. Nikada ne smijete zaboraviti na vlagu, posebno kod rajčica.

Zatvoriti Presadnice rajčice trebaju biti na izravnoj sunčevoj svjetlosti najmanje 6 sati, inače se može dogoditi da se još slabe stabljike počnu rastezati iza izvora svjetlosti, što će jako oslabiti biljku.

Na greškama se uči

Ponekad paradajzu nedostaje, a ponekad višak vode. Ako zalijevate sadnice, listovi počinju venuti i njihova boja blijedi. Opet, ovo se lako može izbjeći, samo trebate znati točnu količinu vode koju bi vaše sadnice trebale redovito primati.

Ponekad se dogodi da otkrijete smeđe mrlje na biljci. To je rezultat premalog ili pretjeranog zalijevanja sadnice do točke u kojoj lišće praktički odumre. Međutim, ako ste biljku pravilno zalijevali, to može biti znak da su sadnice zaražene bolešću koja se prenosi bakterijskom ili gljivičnom infekcijom u tlu.

To možete spriječiti sadnjom sjemena u čiste i sterilizirane posude sa sterilnom zemljom od samog početka.

povezani članci

Resursi: